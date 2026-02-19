Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

Juana Repetto explicó por qué por ahora no muestra a su hijo

lo cual nos lleva a las redes sociales, sonde hablar, más que barato es gratis, y eso lo sabe muy bien por estas horas Juana Repetto...

La reciente llegada de Timoteo marcó otro capítulo trascendental en la vida de Juana Repetto, quien se convirtió en madre por tercera vez, reafirmando su decisión de resguardar la intimidad de su hijo hasta que pueda conocer en persona a su padre, Sebastián Graviotto, actualmente fuera del país por motivos laborales.

La actriz, reconocida por compartir con franqueza los detalles de su maternidad, atravesó un período de adaptación tras la cesárea y decidió explicarle a su comunidad virtual la razón por la que aún no ha mostrado públicamente el rostro del bebé, priorizando el encuentro familiar ante la expectativa de sus seguidores.

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de su hijo Timoteo

Aquella publicación fue interpretada como una forma de mostrar que, pese a la distancia geográfica, el vínculo como padres continúa activo y respetuoso. De hecho, la propia actriz ya había aclarado días antes que la ausencia en el parto no fue una decisión suya.“El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé. No es una decisión mía”, había explicado, cansada de los comentarios que la señalaban.

La ausencia de Sebastián Graviotto durante los primeros días de vida de Timoteo llevó a Juana Repetto a optar por no difundir imágenes del pequeño. La actriz aclaró en sus redes: “Este niño todavía no conoce personalmente a su papá”, subrayando la importancia que otorga a ese primer vínculo. Agregó con firmeza: “Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”. De este modo, dejó claro que la decisión de no exhibir al bebé responde a una definición sensible y acordada entre ambos padres, valorizando el bienestar emocional de Timoteo y la familia.

Juana ya hizo varios posteos de Timoteo, pero cudando que no se vea el rostro del niño

El regreso a casa y la adaptación familiar

Tras su estadía en la clínica por el parto vía cesárea el 12 de febrero, Juana Repetto relató el regreso a su hogar con Timoteo. A través de sus historias de Instagram, la actriz saludó a sus casi dos millones de seguidores, expresando: “Ya en casita, de a poco les voy a ir contando todo”. Manifestó que aún está procesando las emociones vividas y que compartirá gradualmente detalles de esta nueva etapa.

Ya instalada en casa, se ocupó de su recuperación y adaptó la rutina familiar. La actriz optó por usar ropa interior de ajuste para contener los tejidos tras la cesárea, y no dudó en mostrar a su audiencia este nuevo aspecto de la maternidad. La atención médica personalizada también formó parte de este proceso: relató con humor la visita de una especialista para supervisar la salud de Timoteo, declarando: “La mejor neonatóloga del mundo en casa”.

La bienvenida de los familiares

Toribio y Belisario, los hijos mayores de Juana Repetto, prepararon una recepción especial para Timoteo. Decidieron confeccionar carteles de bienvenida y colocarlos en la puerta del hogar, gesto que emocionó profundamente a la actriz. “Hola Timo; bienvenido Timo”, se leía en los mensajes destacados, reflejando el cariño y la integración inmediata del recién nacido en la dinámica familiar.

Otra de las postales familiares publicadas por Juana, otra vez, con la cara del niño tapada

Nueva etapa

Ya reunidos bajo el mismo techo, la familia celebró la primera noche en casa con una cena compartida. Juana sintetizó el momento en una imagen y una frase: “Primera noche... Muy buena”. Así, entre la emoción del reencuentro y la novedad de una nueva vida, la actriz reafirmó su habitual sinceridad y cercanía al abrir una vez más las puertas de su intimidad y compartir cada paso de esta experiencia con su comunidad.