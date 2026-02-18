Teleshow

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

El creador de El marginal y En el barro repasó en Perros de la calle el inesperado gesto del mítico cantante con Palito Ortega. La tremenda anécdota de cómo advirtió el éxito de El Marginal

El creador de El marginal y En el barro repasó en Perros de la calle el inesperado gesto del mítico cantante con Palito Ortega (Video: Perros de la calle/ Urbana Play)

En 1981, la vida de Palito Ortega y su familia dio un giro inesperado. La economía argentina atravesaba una fuerte crisis y el valor del dólar se disparó. La llegada de Frank Sinatra al país gestionada por el cantante y su productora Chango Producciones, significó un hito para el espectáculo local, pero también una dura lección financiera. La devaluación y la inestabilidad económica transformaron el éxito artístico de los conciertos en una pérdida millonaria para Ortega, quien debió exiliarse en Miami. Sebastián Ortega, creador de En el barro y El marginal e hijo de Palito recordó los nobles gestos que tuvo “La Voz”.

“La economía y el dólar se dispararon. A causa de eso, mi viejo se funde. Del 81 al 85 no paró, no le vimos la cara. Terminó de pagar todas las deudas, juntó plata”, recordó el productor en Perros de la calle (Urbana Play) sobre ese momento clave para su familia.

Ramón Ortega, Evangelina Salazar y
Ramón Ortega, Evangelina Salazar y sus hijos, Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel y Luis en el show que Frank Sinatra dio en Buenos Aires, en 1981, producido por Palito.

Fue entonces cuando apareció el nombre de Frank Sinatra. El legendario cantante, que había visitado Argentina en ese año, supo de la situación de Palito y antes de regresar a Estados Unidos, le extendió una promesa: “Si algún día necesitás algo en mi país, no dudes en contactarme”.

Ese vínculo se mantuvo a lo largo de los años. Cuando Palito Ortega logró estabilizar su situación y decidió mudarse con su familia a Estados Unidos, recurrió a Sinatra para pedirle ayuda. “Él le hizo el contacto en todas las cadenas latinas. Nos consiguió el colegio a nosotros. Cuando llegamos ya teníamos todo”, resumió Sebastián.

Frank Sinatra en uno de
Frank Sinatra en uno de sus dos recitales en el Luna Park (Foto: Prensa Penguin Random House)

El apoyo fue inmediato: Sinatra activó su red de contactos —incluso vinculados a la Casa Blanca— y solucionó todos los detalles logísticos para la familia. “Me acuerdo que llegamos al aeropuerto y nos estaba esperando una limusina blanca con un ramo de flores para mi mamá. Llegamos y ya nos habían conseguido un departamento. Todo. Eso fue gracias a él y al equipo de abogados que tenía”, detalló el también director.

Sebastián Ortega sobre cómo dimensionó el éxito de El marginal: “Empezaron a revolear cosas contra la pantalla”

El fenómeno de El marginal marcó un antes y un después en la carrera de Sebastián Ortega. El productor relató cómo tomó real dimensión del impacto de la ficción en el público, especialmente durante el final de la primera temporada. “Había como 15.000 personas, yo no podía creer. Ahí es donde tomé conciencia del fanatismo”, subrayó.

El productor habló del impacto de la serie en el público y los secretos detrás de la precuela, tras el estreno de su nueva ficción en Netflix (Video: Perros de la calle/ Urbana Play)

La Televisión Pública organizó un evento especial en el que los seguidores podían ver el último capítulo antes de su emisión oficial. Cuando en pantalla comenzaron a morir personajes centrales como Diosito y otros miembros de la familia Borges, la reacción fue inmediata: “Cuando termina el capítulo, que empiezan a morir los personajes, empezaron a revolear cosas contra la pantalla y dije: ‘¡Uf! Ahí me di cuenta del cariño que les tenían’”, reconoció.

Ortega destacó el vínculo del público con personajes complejos: “Tenían cariño por los Borges, Morcilla. Por eso dije: ‘Bueno, que se haga justicia a Minujín, que era el bueno de la serie’”. El éxito rotundo de la primera temporada impulsó la decisión de continuar, aunque el desafío era enorme: “Me dijeron: ‘Mirá, hay que hacer una segunda temporada porque la primera anduvo muy bien, pero no nos quedaban personajes vivos”.

Nicolás Furtado como Diosito y
Nicolás Furtado como Diosito y Juan Minujín como Pastor en la cuarta temporada de El Marginal (Netflix)

Tras el desenlace de la primera temporada de El marginal, la continuidad de la serie parecía un desafío imposible. “En el final moría Diosito, morían todos. En ese momento todavía no había aparecido Netflix”, explicó Ortega, aludiendo a la dificultad de seguir con la historia y el cambio que surgió cuando la plataforma de streaming le ofreció continuar la serie carcelaria.

La solución llegó a través de un recurso clásico en la narrativa televisiva: la precuela. “Entonces, se me ocurrió ir para atrás y hacer una precuela y contar la historia de los gordos”, contó. Así nació la expansión del universo de la serie y una nueva etapa para los protagonistas. El resultado fue inmediato y positivo. “El viejo truco de la precuela, pero que dio muy buen resultado”, reconoció, quien consolidó el vínculo de la serie con sus fanáticos y abrió la puerta a nuevas temporadas.

