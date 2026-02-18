Flor Vigna se sincera: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

Flor Vigna resalta la importancia de liberarse de etiquetas y reivindica su identidad artística más allá de los roles convencionales

Flor Vigna publicó en sus redes sociales un mensaje introspectivo en el que reflexiona sobre su proceso personal y la importancia de viajar sola, mientras su expareja, Luciano Castro, permanece internado en un centro terapéutico. La artista señaló que atraviesa una etapa de autoconocimiento y de cambio, y destacó su determinación para no repetir patrones del pasado.

Flor Vigna emprendió un viaje, y reflexionó sobre la importancia de hacerlo

“Estoy aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola”, afirmó. “Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir”, agregó, resaltando el impacto que esta experiencia está teniendo en su crecimiento personal.

La cantante hizo hincapié en que este periodo marca un cierre de ciclos y la construcción de nuevos objetivos. “Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”, expresó, aludiendo a sus planes futuros tras este viaje.

Flor Vigna respondió a las críticas que recibió por la canción que le dedicó a Luciano Castro

En paralelo, el lanzamiento de su nueva canción, “La vara está baja”, generó debate en las redes sociales, donde recibió tanto elogios como críticas. Flor Vigna eligió darles respuesta directa. “Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, comentó con humor y autocrítica.

Antes de abordar las opiniones negativas, agradeció el apoyo recibido: “Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”.

Flor Vigna explica la estrategia de marketing y la duración inédita del videoclip para captar la atención digital inmediata

Sobre el videoclip de la canción, explicó su propuesta creativa y la decisión acerca de la duración. “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”, reflexionó.

Destacó que cada elemento de la producción fue definido estratégicamente para captar la atención en el entorno digital. “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, mensajes. Está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural que necesitamos todo ya mismo, lo usé a mi favor. Por eso el videoclip dura lo que dura”, precisó.

“Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas. No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma", expresó Vigna

Incluso comentó que su distribuidora avaló la singularidad en la duración de la canción, al considerar que era una propuesta inédita. “Me dijeron que era la primera canción en el mundo que duraba eso. O sea que todo es según cómo lo veas, la narrativa que le das”, señaló.

Más adelante, Flor Vigna profundizó sobre su identidad artística y la necesidad de apartarse de las etiquetas. “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas. No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

Para la cantante, enfrentarse a las críticas se transformó en una oportunidad para crecer y consolidar su autenticidad. A lo largo de este proceso, resaltó que tanto los apoyos como las críticas han sido parte fundamental de su aprendizaje y de su camino en el arte y en la vida.

Capítulo Sabrina Rojas...

El inicio de 2026 encontró a Flor Vigna decidida a asumir el control de su relato personal y artístico ante una audiencia digital que, una vez más, puso el foco en su exposición. Su estrategia de comunicación en redes, donde suele compartir videos, mensajes y procesos creativos, la posicionó en el centro del debate público cuando Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro, la interpeló en SQP (América).

“Si vos no querés que te vayan a preguntar por tu exnovio, no juegues con el tema del momento”, expresó Sabrina sobre Flor Vigna

Rojas cuestionó la coherencia del discurso de Vigna sobre su vida privada. “Si vos no querés que te vayan a preguntar por tu exnovio, no juegues con el tema del momento”, declaró Rojas durante la emisión. La conductora, que ocupa el lugar de Yanina Latorre en el ciclo, amplió su observación al señalar: “Si Castro te angustia, no hagas esto”.

Frente a estas críticas, Vigna eligió claramente no ingresar en la confrontación mediática tradicional. Por el contrario, su reacción apuntó hacia la introspección y la autodefinición artística. La cantante afirmó su objetivo de “liberarse de etiquetas” y consolidar un arte con honestidad como principio rector. En sus palabras recientes, reiteró la importancia de “la autocrítica y la autenticidad” como motores de su evolución.