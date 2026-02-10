Teleshow

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y lo acusó de deberle dinero: “Vivió tres años en mi casa”

En medio de comentarios y rumores, la bailarina abordó el escándalo con el actor, se refirió a la deuda pendiente y compartió su visión sobre su carrera en evolución

Flor Vigna criticó a Luciano Castro después de asegurar que el actor le debe dinero

A poco más de una semana de las críticas que recibió por su canción a Luciano Castro, Flor Vigna abrió un capítulo más en su historia con el actor. Todo comenzó cuando la cantante se presentó en un evento y, durante la charla con el conductor, aseguró que su expareja le debía dinero.

“Me encantó el video último... Guapa sí, tarada... no”, le comentó el conductor del desfile del estilista Roberto Vernucci. Fue entonces cuando ella agregó : “¿Viste? Explotó todo. Y bueno, sí, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos“.

Tras esta situación, Vigna fue abordada por un cronista de Intrusos (América), quien le preguntó por la situación de la deuda de Castro. “Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, comenzó diciendo ella.

La bailarina relató por qué asegura que el actor le debe dinero y remarcó por qué sigue con su reclamo

Luego, Florencia se refirió a las críticas que había recibido por su última canción y los comentarios de los usuarios en redes sociales que destacaban que ella publicaba un tema cada vez que trascendía un escándalo mediático con Luciano. “Veo que se jode con que saco un tema cada vez que pasa algo, ni siquiera. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo. También estoy cansada de ser la bol...lo fui mucho tiempo. Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora son mi responsabilidad superarlas”, explicó la joven.

Por último, Vigna fue consultada por la escandalosa separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani. “A mi me hubiera gustado que sigan juntos porque lo veía feliz, me re dolió que por un lado me diga venite al teatro y por el otro sea la amante de mi novio. En realidad dije: “Ojalá esta historia sea un final””, subrayó la bailarina.

Una semana atrás, Florencia había utilizado sus redes sociales para hablar de las repercusiones de su último lanzamiento musical. “Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, arrancó, dejando en claro que la autocrítica y la ironía son parte de su sello. Antes de adentrarse en las polémicas, agradeció: “Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno, que gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”.

Flor Vigna revela detalles sobre
Flor Vigna revela detalles sobre su deuda con Luciano Castro y sorprende a sus seguidores

Lejos de la negación, Vigna decidió sincerarse sobre su estrategia de promoción. “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles”, analizó, dejando en claro que cada decisión en el videoclip fue pensada milimétricamente. “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, que mensaje, que esto, está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural de que estamos todos así, que necesitamos ya mismo, lo usé a mi favor“, explicó.

En medio del descargo, Flor se permitió una confesión personal sobre la búsqueda de identidad: “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar. Y lo que más deseo es ser artista”, afirmó, dejando en claro la necesidad de definirse por fuera de las categorías tradicionales del espectáculo.

