El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

La conductora de Cortá por Lozano tuvo un acercamiento virtual con la actual pareja de Mauro Icardi y crece la brecha con la presentadora de MasterChef Celebrity

La actriz China Suárez y
La actriz China Suárez y la conductora Verónica Lozano lucen sus distintos estilos en un montaje de fotografías que resalta su presencia mediática.

En medio del extenso enfrentamiento mediático que mantienen la China Suárez y Wanda Nara — originado por la relación de la actriz con Mauro Icardi cuando el jugador estaba casado con la empresaria —, un nuevo gesto en redes sociales sumó tensión al escenario televisivo y farandulero. Mientras Wanda sostiene un segundo frente abierto con Vero Lozano por la conducción de la próxima edición de Bake Off, la conductora de Telefe sorprendió al darle “me gusta” a una publicación de la China en Instagram.

La reacción de Lozano, que se sumó a los likes de otras figuras como Delfina Chaves e Isabel Macedo, fue interpretada como una señal de apoyo a la actriz, justo cuando la disputa por el programa de pastelería divide aguas en la pantalla chica. El gesto de Vero cobra mayor relevancia porque llega en un momento en el que Wanda y la China no solo no liman asperezas, sino que además la empresaria atraviesa una puja silenciosa y cada vez más visible con la conductora por quedarse con la conducción del reality.

En este contexto, el like de Vero Lozano a la publicación de la China no pasó desapercibido y alimentó las especulaciones sobre las alianzas y respaldos dentro del universo televisivo. Para muchos, el gesto fue leído como una toma de posición clara en la interna que hoy sacude tanto a la pantalla como a las redes: por un lado, la disputa personal entre Wanda y Suárez, que arrastra viejas heridas desde el affaire con Icardi; por otro, la competencia profesional entre Wanda y Lozano por el codiciado puesto al frente de Bake Off.

Vero Lozano sorprendió al darle
Vero Lozano sorprendió al darle "me gusta" a una publicación de China Suárez, añadiendo un nuevo capítulo a la polémica que envuelve a la actriz y Wanda Nara.

El clima de tensión se hace sentir entre los seguidores y en los pasillos de Telefe, donde cualquier movimiento público —por mínimo que sea— suma un capítulo más a la novela. Las reacciones a la publicación, las especulaciones en redes y las repercusiones en programas de espectáculos reflejan cómo la rivalidad se traslada de lo personal a lo profesional y cómo, en medio de rumores y expectativas, cada guiño digital puede leerse como un mensaje en una guerra sin tregua.

Así, el inesperado gesto de Vero Lozano no solo aportó un nuevo condimento a la disputa, sino que también dejó en evidencia la sensibilidad del ambiente, donde cada like puede convertirse en noticia y cada relación, en potencial alianza o conflicto dentro del universo del espectáculo argentino.

Semanas atrás, Yanina Latorre estuvo con Wanda Nara en un móvil en su programa de América TV, mantuvieron una conversación que derivó en la supuesta rivalidad con Verónica y la disputa por la conducción de Bake Off. En la charla, Yanina le recordó varios puntos de su conflicto con Lozano: “Es también como la foto de Johnny Depp, ahí con Vero Lozano hay una guerra, porque ella hoy me dijo que Bake Off lo va a hacer”. Wanda respondió: “Y puede ser. La verdad es que está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y no puedo estar en tantos lugares”.

Wanda Nara y Vero Lozano ¿Un vínculo sin retorno?

Latorre insistió: “Ah, vos decís que le dejás el lugar a Vero”. Nara aclaró: “No, no tengo ni idea, yo tengo mi contrato ahí, la verdad es que me da lo mismo”.

Latorre insistió con la versión de Lozano: “Ella me dijo siguiente: ‘Con Wanda todo bien, cada vez que nos vemos, saludo, buena onda, pero siempre que puede, ataca. Sube lo de Bake Off cuando lo voy a hacer yo, sube la foto de Johnny Depp antes que yo’”. Nara minimizó la supuesta tensión: “Yo creo que ella está mucho más allá de eso y le importa un bledo”.

El panel profundizó en la percepción de la incomodidad de Wanda Nara en Telefe y la competencia interna. Yanina Latorre afirmó: “A mí me dijeron hoy que Verónica está odiada con que se esté hablando de Bake Off y Wanda, porque ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Wanda está creciendo mucho”.

