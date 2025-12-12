Teleshow

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

En un nuevo programa de MasterChef, la conductora rememoró su juventud junto al exfutbolista y detalló cómo lo ayudaba a tener el pelo lacio

A tan solo días de convertirse nuevamente en padre, Maxi López vivió una particular jornada en MasterChef Celebrity (Telefe). El exfutbolista recordó su juventud al utilizar una peluca rubia, reviviendo su look de los años 2000, donde vivió una de sus épocas de mayor éxito durante su etapa en River Plate y posteriormente en Barcelona. En ese contexto, quien lo sorprendió fue Wanda Nara, que reveló los tratamientos de belleza que se hacían juntos cuando eran pareja.

Todo comenzó cuando la conductora presentó la temática futbolera del día, haciendo mención al mundial de 2026. “Yo tengo un recuerdo de Maxi y el Turco, River 2004. A mi me viene a la cabeza una sola imagen, esos pelos al viento de ustedes, esa juventud, esos abdominales que tenían. Revivamos ese momento”, dijo Wanda, dando pie a un divertido momento en el que la producción le entregó a Maxi y al Turco Husaín dos pelucas con largas extensiones.

Así, tras anunciar la consigna, y definir el tiempo de preparación, cada participante se dirigió a su estación. Al momento de ser abordado por Germán Martitegui, López comentó el apodo que le habían puesto sus compañeros al verlo con el pelo largo: “Me decían Barby en Brasil con el pelo largo, pero hice muchos goles”.

Más tarde, Wanda visitó la cocina de Maxi, generando un divertido intercambio. “La veo llegar de saco y corbata. Está vestida de representante. ¿Estás vestida de agente hoy?¿Me podés gestionar una cosa? Necesitaría ganar, ¿el agente me consigue eso?“, preguntó el exjugador.

De forma inteligente, Nara respondió con una pregunta: “¿Tu representante te puede hacer salir campeón del mundo, de la libertadores?“. Al escuchar su contestación, López reculó y consultó: ”No. Pero plata, ¿podemos ganar algo?“. Con tono firme, la conductora resaltó que podrían ganar dinero, a lo que el participante devolvió: ”¿Me vas a hacer ganar plata?“.

Al ver la postura de su expareja, Wanda devolvió: “Siempre te hice ganar plata”. Sin embargo, López no estuvo de acuerdo y, en el detrás, comentó: “A la otra administración le hizo ganar palta, a esta no (Mauro Icardi)”.

Luego de una dura jornada en la cocina, cada competidor se dispuso a presentar su plato ante los jurados. Cuando Maxi se disponía a llevar su preparación ante los expertos, Nara bromeó: “Llegó el momento de la degustación, Maxi del 2004. Puede ser Wanda un día de humedad también, los pelos medios secos”.

Maxi López reveló el llamativo apodo que recibió durante su época de pelo largo

Entre risas, Maxi dejó el plato sobre la mesa y comenzó a explicarle a los jurados: “Me tocó hacer choripán, se llama choripán popular, a las papitas les puse doble fritura, tiene una cebolla caramelizada y una salsa de cebolla, aceituna, barbacoa y mayonesa. EL chorizo lo hice con cerdo, le puse pimentón, cebolla”.

Lejos de dar lugar a la presentación de su expareja, la conductora volvió a acotar: “Él está re serio, ¿vos no te viste a través del espejo del horno? El pelo. Tenés el look como cuando nos casamos. El turco se ríe y está igual”. Volviendo al análisis del plato, Donato de Santis afirmó: “La carne del sandwich quedó quemada, un poco pasada. pero la salsa está muy bien”.

Al momento de su turno, Damián Betular dijo: “El chorizo está muy gordo, para sandwich tienen que estar más mariposa, no lo llegaste a cortar del todo. Tiene que estar como una mariposa”. Por último cerró Martitegui: “A mi el chorizo me gustó. El pan está elegido súper correctamente para un choripán. Lo que me parece redundante es poner la misma salsa en las papas y en el chorizo”.

Fue entonces cuando Wanda no pudo continuar conteniendo la risa y estalló: “No puedo más...Maxi estas igual. Años dorados, lindos recuerdos”. Siguiendo las palabras de su expareja, López agregó: “Los pelos largos, con el turco grandes momentos adentro de la cancha”.

Sin embargo, Maxi no se esperaba que Wanda contara una intimidad de aquel entonces: “Yo tengo recuerdos de que nos hacíamos juntos baños de crema, porque él tenía el pelo rubio y sedoso. El Turco lo tenía más pajoso. Yo no le pasaba el secreto. Con Maxi hacíamos baños de cremas especiales, yo le hacía una cosita con el broche y se lo dejaba cuarenta minutos. Varias veces hasta le hacía la planchita. Se puso colorado”. Totalmente sonrojado, el exfutbolista se tapó la cara y expresó: “Tenés razón”.

