El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

Luck Ra sorprendió a una emprendedora al encargarle cookies en un gesto espontáneo que se volvió viral en redes sociales

En tiempos donde las redes sociales funcionan como puente directo entre artistas y seguidores, una historia tierna y descontracturada volvió a confirmar por qué Luck Ra despierta tanto cariño. Todo comenzó con un simple encargo de galletitas, pero terminó convirtiéndose en una anécdota viral que lo posicionó, según sus fans, entre “las parejas más lindas de Argentina”.

La encargada de contar el detrás de escena fue Silvina, una emprendedora que compartió en X (anteriormente Twitter) el intercambio que mantuvo con el cantante cordobés. “Este video (en referencia a un TikTok de la pareja) me hizo acordar una vez que Luck Ra me encargó unas cookies para él y La Joaqui. Yo no le creí que era él y le pedí una prueba y me mandó esto”, escribió divertida.

La historia del pedido de cookies de Luck Ra y La Joaqui recorrió X y TikTok, destacando la cercanía del artista con sus fans

La incredulidad no era para menos. En un mundo donde abundan las cuentas falsas, la mujer dudó que el mensaje fuera realmente del intérprete de “La Morocha”. En la captura del chat privado se ve el momento exacto del intercambio. “¿Es joda tu mensaje? ¿O sos el real?”, le preguntó ella, directa. Del otro lado, la respuesta llegó con humor: “Que yo sepa creo que soy real”.

Aun así, la emprendedora necesitaba confirmar. “¿Si sos el verdadero o es una joda el mensaje?”, insistió. Y como prueba, el cantante le envió una foto suya levantando el pulgar, con gorro piluso y buzo oscuro, en lo que parecía ser un aeropuerto o un bar. La imagen despejó cualquier duda.

Silvina, la emprendedora, compartió las pruebas que Luck Ra le envió para verificar su identidad durante el peculiar intercambio

“Sí, hago Pepas XL”, agregó ella en el chat, en referencia al pedido especial que el músico quería realizar. El gesto, sencillo pero genuino, terminó conquistando a los usuarios que rápidamente replicaron la historia.

Pero la anécdota no quedó ahí. Horas más tarde, Silvina volvió a publicar un segundo mensaje ampliando el contexto. “Les sigo contando la historia de las cookies para que lo amen más a Facundo”, escribió, sobre el nombre real del artista.

El simple encargo de Pepas XL de Luck Ra para merendar con La Joaqui fue interpretado como un acto de ternura y dedicación

Según relató, Luck Ra la llamó desde el aeropuerto, saliendo de Córdoba por la mañana. “Quería llegar y tener algo para merendar y tomar mates con La Joaqui y las nenas. Antes de volar ya planificó la merienda de ellas”, detalló. Y cerró con una frase que resumió el sentimiento general de quienes leyeron la historia: “¡Es el hombre definitivo que La Joaqui se merece!”.

Las imágenes que acompañaron el posteo también ayudaron a reforzar esa idea. En una de ellas se ve a Luck Ra sonriente junto a La Joaqui, mientras ella sostiene una de las pepas XL, en una selfie relajada al aire libre. La complicidad entre ambos quedó en primer plano, en una escena simple pero significativa. El gesto fue interpretado como una muestra de dedicación y ternura. No se trató de un gran despliegue mediático ni de una producción planificada, sino de un detalle doméstico: organizar una merienda antes de aterrizar para compartir en familia.

Las imágenes publicadas mostraron a Luck Ra y La Joaqui compartiendo una selfie relajada, reflejando complicidad y momentos cotidianos en pareja

Recientemente, en MasterChef Celebrity (Telefe), La Joaqui se refirió al vínculo de pareja que la une con el cuartetero cordobés. Durante una charla distendida, Wanda Nara le consultó: “¿Cuándo vamos a tener la boda, Joaqui? Quiero una buena news para el espectáculo”, le preguntó la conductora, siempre atenta al show dentro y fuera de la cocina. Sin dudarlo demasiado, la cantante respondió con picardía: “No lo sé. Ahora tengo que ganar MasterChef porque viste que dicen que el que gane MasterChef, se casa, entonces…". Luego, añadió: “Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”.

La promesa de casamiento no surge de la nada. En emisiones anteriores del programa y en distintas entrevistas, la artista ya había manifestado su deseo de formalizar su relación con el cuartetero. Incluso lo definió como “su primer amor” y habló abiertamente sobre sus ganas de proyectar una vida juntos.