Teleshow

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

El diseñador de moda presentó a Rufino en sus redes sociales. Las tiernas fotos que eligió

Guardar
Nació Rufino, el segundo nieto
Nació Rufino, el segundo nieto de Benito Fernández (Instagram)

Benito Fernández compartió una noticia muy especial para su entorno familiar: la llegada de su segundo nieto, Rufino. El diseñador de moda anunció el nacimiento a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes exclusivas del bebé y transmitió su emoción por este nuevo capítulo en la familia.

Rufino es el hijo de Mariana, quien ya es mamá de Fermín, el primer nieto del diseñador. En las imágenes que acompañaron el anuncio, puede verse a Fermín sosteniendo al recién nacido con una mezcla de curiosidad y ternura. El mayor de los hermanos sonríe mientras abraza a Rufino, en una postal que refleja el clima de alegría y unión familiar. En otra de las fotos, ambos comparten una siesta en el sofá, con Fermín atento a los movimientos del bebé y Rufino acurrucado en los brazos de su hermano.

Otra de las fotos muestra a Rufino durmiendo plácidamente, vestido con un body blanco y arropado con una manta suave decorada con dibujos de osos. El bebé descansa sereno, transmitiendo paz y completando el cuadro de felicidad que vive la familia Fernández. La secuencia de imágenes deja ver la ternura de los primeros días en casa, con pequeños gestos y miradas de asombro que acompañan la llegada del nuevo integrante.

La felicidad de Fermín por
La felicidad de Fermín por la llegada de su hermano menor (Instagram)
El diseñador de moda se
El diseñador de moda se mostró feliz por la llegada del pequeño y compartió la feliz noticia en sus redes

En la publicación, Benito escribió: “Llegó Rufino, se agrandó la familia. Fermín feliz”, y sumó un agradecimiento especial a los profesionales de la salud que colaboraron en el parto. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones, tanto de seguidores como de colegas y personalidades del mundo de la moda, que no dudaron en expresar sus buenos deseos para el diseñador y su familia.

El nacimiento de Rufino fue celebrado con entusiasmo tanto en el círculo íntimo como en el ambiente profesional de Benito Fernández, reafirmando los lazos de afecto y la importancia de compartir los momentos felices. Las fotos, llenas de ternura y naturalidad, capturaron el espíritu de bienvenida y la emoción que genera la llegada de un nuevo integrante a la familia. Una vez más, la alegría familiar se convirtió en motivo de celebración pública y privada, y Benito Fernández compartió su orgullo y gratitud junto a quienes lo acompañan en cada etapa de la vida.

"Llegó Rufino, se agrandó la
"Llegó Rufino, se agrandó la familia. Fermín feliz", fue todo lo que escribió Fernández en el pie de la publicación (Instagram)

Meses atrás, cuando anunció que su hija estaba embarazada, habló con Teleshow y contó como se sentía ante la llegada del nuevo miembro de la familia. "Estoy feliz de que venga Rufino. La verdad que me agarra en un momento súperlindo para súper disfrutarlo”, afirmó, subrayando que la llegada del bebé coincide con una etapa personal que le permite acompañar a su familia desde un lugar de madurez y plenitud.

Durante la conversación, Benito puntualizó en la participación de todos los integrantes de la familia en la espera del nuevo miembro. “Los chicos estaban buscándolo. Y bueno, sí, viene Rufino en febrero”, manifestó el diseñador, quien no ocultó su satisfacción por el proceso que está transitando su hija Marina y su yerno, Gonzalo. La familia, según remarcó, decidió esperar para anunciar oficialmente la noticia hasta transcurridos los primeros meses de embarazo.

La revelación también abordó la reacción de su otro nieto, Fermín, quien, según él, se encuentra “chocho” por la llegada de su futuro hermano. “Le pone calcos en la panza, le habla a la panza. Está feliz de tener un hermanito”, detalló el diseñador durante la entrevista. Esta actitud Fermín está atravesada por la experiencia que vive con su entorno escolar, ya que “su íntimo amigo en el colegio tuvo un hermano” recientemente, lo que incrementó la anticipación y curiosidad por convertirse en hermano mayor. Estamos todos felices. Marina está feliz. La verdad, Gonzalo, mi yerno, también”, enfatizó en su momento el diseñador.

Temas Relacionados

Benito FernándezabueloDiseñadorAbueloNieto

Últimas Noticias

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

En diálogo con Teleshow, Sebastián Bam Bam Morais detalló el drama que vivió. “Lo perdí todo”, contó

Un incendio destruyó la casa

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

La modelo disfrutó de los feriados de Carnaval en su casa junto a sus niños. Allí compartió las vivencias para atesorar recuerdos con su familia

La divertida tarde de juegos

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Una noche marcada por desafíos inesperados y devoluciones contundentes derivó en un enfrentamiento verbal entre el jurado y el participante

El tenso cruce entre Damián

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

La joven actriz Delfina Pulen difundió registros exclusivos de las grabaciones con la boxeadora, resaltando el impacto de su presencia dentro y fuera de la pantalla

Las imágenes inéditas del detrás

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

En medio de transformaciones personales, la reconocida intérprete compartió cómo su travesía en solitario la impulsa a reinventar su presente y desafiar antiguos esquemas

Flor Vigna se sinceró: “Hoy
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

TELESHOW
Un incendio destruyó la casa

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

INFOBAE AMÉRICA

Polonia prohibió el ingreso de

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos

Imágenes satelitales revelan nuevas fortificaciones en sitios nucleares y bases de misiles del régimen iraní

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición a los cuestionamientos

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia

Aceitunas, ópera y neutralidad de emisiones: cómo un mural en Grecia fue nombrado el mejor del mundo