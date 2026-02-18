Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Nació Rufino, el segundo nieto de Benito Fernández (Instagram)

Benito Fernández compartió una noticia muy especial para su entorno familiar: la llegada de su segundo nieto, Rufino. El diseñador de moda anunció el nacimiento a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes exclusivas del bebé y transmitió su emoción por este nuevo capítulo en la familia.

Rufino es el hijo de Mariana, quien ya es mamá de Fermín, el primer nieto del diseñador. En las imágenes que acompañaron el anuncio, puede verse a Fermín sosteniendo al recién nacido con una mezcla de curiosidad y ternura. El mayor de los hermanos sonríe mientras abraza a Rufino, en una postal que refleja el clima de alegría y unión familiar. En otra de las fotos, ambos comparten una siesta en el sofá, con Fermín atento a los movimientos del bebé y Rufino acurrucado en los brazos de su hermano.

Otra de las fotos muestra a Rufino durmiendo plácidamente, vestido con un body blanco y arropado con una manta suave decorada con dibujos de osos. El bebé descansa sereno, transmitiendo paz y completando el cuadro de felicidad que vive la familia Fernández. La secuencia de imágenes deja ver la ternura de los primeros días en casa, con pequeños gestos y miradas de asombro que acompañan la llegada del nuevo integrante.

La felicidad de Fermín por la llegada de su hermano menor (Instagram)

El diseñador de moda se mostró feliz por la llegada del pequeño y compartió la feliz noticia en sus redes

En la publicación, Benito escribió: “Llegó Rufino, se agrandó la familia. Fermín feliz”, y sumó un agradecimiento especial a los profesionales de la salud que colaboraron en el parto. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones, tanto de seguidores como de colegas y personalidades del mundo de la moda, que no dudaron en expresar sus buenos deseos para el diseñador y su familia.

El nacimiento de Rufino fue celebrado con entusiasmo tanto en el círculo íntimo como en el ambiente profesional de Benito Fernández, reafirmando los lazos de afecto y la importancia de compartir los momentos felices. Las fotos, llenas de ternura y naturalidad, capturaron el espíritu de bienvenida y la emoción que genera la llegada de un nuevo integrante a la familia. Una vez más, la alegría familiar se convirtió en motivo de celebración pública y privada, y Benito Fernández compartió su orgullo y gratitud junto a quienes lo acompañan en cada etapa de la vida.

"Llegó Rufino, se agrandó la familia. Fermín feliz", fue todo lo que escribió Fernández en el pie de la publicación (Instagram)

Meses atrás, cuando anunció que su hija estaba embarazada, habló con Teleshow y contó como se sentía ante la llegada del nuevo miembro de la familia. "Estoy feliz de que venga Rufino. La verdad que me agarra en un momento súperlindo para súper disfrutarlo”, afirmó, subrayando que la llegada del bebé coincide con una etapa personal que le permite acompañar a su familia desde un lugar de madurez y plenitud.

Durante la conversación, Benito puntualizó en la participación de todos los integrantes de la familia en la espera del nuevo miembro. “Los chicos estaban buscándolo. Y bueno, sí, viene Rufino en febrero”, manifestó el diseñador, quien no ocultó su satisfacción por el proceso que está transitando su hija Marina y su yerno, Gonzalo. La familia, según remarcó, decidió esperar para anunciar oficialmente la noticia hasta transcurridos los primeros meses de embarazo.

La revelación también abordó la reacción de su otro nieto, Fermín, quien, según él, se encuentra “chocho” por la llegada de su futuro hermano. “Le pone calcos en la panza, le habla a la panza. Está feliz de tener un hermanito”, detalló el diseñador durante la entrevista. Esta actitud Fermín está atravesada por la experiencia que vive con su entorno escolar, ya que “su íntimo amigo en el colegio tuvo un hermano” recientemente, lo que incrementó la anticipación y curiosidad por convertirse en hermano mayor. “Estamos todos felices. Marina está feliz. La verdad, Gonzalo, mi yerno, también”, enfatizó en su momento el diseñador.