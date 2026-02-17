Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

La conductora se abrió y contó que en el pasado tuvo un affaire (Video: Intrusos- América TV)

Yanina Latorre estuvo en Intrusos (América TV) y protagonizó una conversación a corazón abierto con Rodrigo Lussich y el equipo, donde habló sin reservas sobre su matrimonio con Diego Latorre, la infidelidad y el significado de la lealtad en una pareja de largo aliento, en especial luego de la infidelidad pública que le tocó vivir en el año 2017 cuando salió a la luz el affaire de Gambetita Latorre con Natacha Jaitt, noticia que en su momento generó un gran revuelo y la conductora de SQP (América TV) en varios programa habló del tema llorando.

La panelista fue directa al explicar por qué sigue eligiendo a su esposo después de tantos años juntos y tras haber atravesado situaciones públicas de infidelidad. Yanina sostuvo que la clave es el proyecto de vida que construyeron juntos: “Porque somos una familia. Yo creo en los vínculos para toda la vida. Soy supertradicional, el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso, es mi compañero de vida. ¿Que me ha sido infiel? Sí, creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Yo no creo en la fidelidad y esto no estoy diciendo ni que tengo una pareja abierta. Uno elige qué perdonar y qué no. Hay pelotudeces que es un polvo que lo puedo perdonar y por ahí otras cosas no”.

A pesar de esto la pareja sigue junta y hace más de treinta años están casados

Cuando le preguntaron si ella también se permitiría lo mismo y cómo se vive el perdón en la pareja, Yanina fue honesta: “Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada. Por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada, a los dos años. En esto hay un poquito de hipocresía de la gente, porque a todo el mundo le pasa, todo el mundo lo ve y es fácil verlo en la persona que se hizo público o en el famoso. Me parece una gilada, la verdad”.

Yanina recalcó que su elección no responde a mandatos familiares: “No lo hago por mandato. Yo elijo vivir con Diego. Me gusta vivir con él, me gusta compartir con él. Es mi compañero de vida, es mi todo. Hay un momento de la vida, y lo digo desde el proyecto. A los treinta años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. No es lo mismo que a los diecinueve. Hoy todo sería líquido”.

En el diálogo, marcó una diferencia clara entre fidelidad y lealtad: “Para mí un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa, para mí. La deslealtad es otra cosa. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no”.

Diego le fue infiel de manera pública en el año 2017

Ante la pregunta sobre si alguna vez no se portó bien, Yanina admitió: “Alguna vez no me debo haber portado bien. La gente cree que yo cuento todo y no, no te voy a dar más información que esta. Soy más viva que nadie”. Y frente a la consulta sobre si Diego sabía de alguna infidelidad de su parte, respondió entre risas: “No, no, no. Se está enterando. Diego… Besito”.

Yanina también aclaró que nunca tuvo un affaire con un famoso: “Nunca en la vida he salido con un jugador de fútbol, nunca salí con un famoso ni nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. Random”.

La charla dejó en evidencia la visión realista y madura de Yanina Latorre sobre el matrimonio, el perdón y el valor de la lealtad por encima de la fidelidad estricta. Con honestidad y sin esquivar preguntas, la panelista desafió prejuicios y expuso que la vida en pareja es mucho más compleja y flexible de lo que muchos imaginan desde afuera.