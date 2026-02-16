Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

Carmen Barbieri dio detalles del estado de salud de Zulma Faiad (Video: Con Carmen, El Nueve)

La caída de Zulma Faiad en la escalera de su casa la llevó a una internación que sacudió a su círculo cercano y a los seguidores que siguen su trayectoria artística. La voz de la propia Zulma, en diálogo exclusivo con Teleshow, aporta luz sobre su estado actual y la secuencia de hechos que la condujeron a la Clínica Zabala, en Belgrano. “Estoy internada todavía. Cuatro costillas... Yo no sabía que tenía costillas. No me duele nada ahí. Nada, ni bailando con el partenaire tuve un problema. Pero me caí. Venía por la escalera, me caí. El descanso no alcanzó y quedé colgada sobre el pasamanos. Menos mal que no lo saqué. Bueno y acá estoy. Con ánimo. Con ánimo estoy porque amo la vida. Gracias por interesarse por mí”, dice la artista desde la habitación donde permanece bajo observación médica.

Cabe recordar que apenas sucedió el incidente y la internaron, ella misma escribió un mensaje público. “Tuve una caída porque estaba con poca luz, y terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, no podía respirar y un dolor insoportable”, describió Zulma en su cuenta de Facebook, donde aportó detalles sobre el momento exacto en que perdió el equilibrio y golpeó su pecho con la baranda. La repercusión física fue inmediata: la actriz sufrió la fractura de cuatro costillas y la necesidad de atención médica urgente.

Actualmente, Zulma Faiad permanece internada en la Clínica Zabala, donde el equipo médico evalúa la evolución de las lesiones y controla posibles complicaciones asociadas a la edad - tiene 81 años - y la gravedad de los golpes. El dolor y la limitación funcional no apagan su ánimo, ni su deseo de agradecer a quienes la acompañan en este proceso. En sus propias palabras a Teleshow, “cuando me den el alta, me voy a ir a la casa de mi hermana. Y mi hija Eleonora va a ir ahí también. Me voy a sentir amada, cuidada, porque sola no me dejaron ir a vivir sola. Así que está todo bien”. La perspectiva de regresar al entorno familiar aparece como un sostén fundamental para la recuperación y la tranquilidad de la artista.

Zulma Faiad contó cómo sufrió el accidente en las escaleras de su hogar que la llevó a estar internada (Facebook)

El rol de Eleonora, una de sus hijas, resulta central desde el mismo momento del accidente. Zulma se detiene en los gestos concretos de cuidado y en la reacción inmediata que tuvo Eleonora cuando ocurrió la caída. “A mi hija Eleonora que yo le aviso siempre; hizo todos los trámites y está acompañándome”, subrayó la actriz, reconociendo la importancia del acompañamiento físico y emocional durante la internación. Eleonora no solo gestionó la llegada de la ambulancia, sino que permaneció a su lado desde el ingreso a la clínica y en cada instancia médica posterior. Zulma expresó su gratitud en cada mensaje, poniendo en valor la presencia constante y la decisión familiar de que no regrese sola a su casa hasta recuperarse por completo.

La internación en la Clínica Zabala también cuenta con la presencia de amistades del ambiente artístico, como la de Carmen Barbieri, quien la visita a diario y comparte con Zulma momentos de distensión.

Este lunes, desde su programa en El Nueve, Carmen contó que cuando va a verla la hace reír y, entre risas, ella reconoce que “le duelen más las costillas” por las bromas y la calidez que recibe. La red de apoyo se amplía con amigos y familiares que la asisten en logística, contención y afecto, como señala en sus mensajes públicos: “Gracias a los que me ayudan en este momento... estoy tan bien atendida”.

Una hora después de advertir sobre el accidente, la actriz celebró el Día de San Valentín con un mensaje optimista dirigido a quienes se muestran “amorosamente empáticos con el otro”.

Las hijas de Zulma Faiad enfrentadas por la herencia de Daniel Guerrero (Archivo)

La situación familiar de Zulma Faiad cobra especial relevancia en este contexto. La actriz se apoya en Eleonora, mientras que la relación con su otra hija, Daniela, permanece atravesada por un distanciamiento prolongado. Zulma no elude el tema y, en declaraciones anteriores, revela que el vínculo con Daniela se quebró hace cinco años, tras la muerte de Daniel Guerrero, padre de ambas y expareja de la actriz. Las diferencias surgidas en torno al testamento de Guerrero derivaron en un conflicto que se expuso mediáticamente y que, hasta hoy, marca la vida familiar de Faiad.

La actriz, con voz serena pero cargada de emociones, manifiesta su deseo de recuperar el contacto con Daniela y de recomponer el lazo materno. “En algún momento me voy a juntar con ella, cuando lo sienta. Yo no puedo odiar a mi hija pero necesito hacer un blanqueo”, confiesa Zulma, poniendo en palabras el anhelo de reconciliación y la importancia del vínculo con sus nietos. “Quiero ver mis nietos y que me cuenten la versión libre que ellos tienen de esta abuela que soy yo”, expresa la artista, dejando abierta la puerta a una posible reunión familiar en el futuro.