Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole sorprendieron en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: las imágenes

Wanda Nara subió al escenario durante "Tití Me Preguntó" y bailó junto a Bad Bunny

El fenómeno Bad Bunny volvió a convertir el estadio Monumental en una fiesta multitudinaria este domingo 15 de febrero, en el último de sus tres shows en la Argentina. Pero si algo marcó el pulso de la noche fue, una vez más, La Casita, el escenario secundario y exclusivo donde el puertorriqueño suele invitar a figuras locales. Y en el cierre de su paso por Buenos Aires, el desfile de celebridades fue explosivo: Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole dijeron presente y revolucionaron las redes.

El momento se dio durante uno de los puntos más altos del show, cuando comenzó a sonar “Tití me preguntó”, seguida de sus canciones del estilo “perreo”. Como ya es tradición en esta gira, Bad Bunny se trasladó a La Casita para compartir ese tramo del espectáculo con invitados especiales. Las cámaras del estadio enfocaron el sector y el público no tardó en reaccionar: entre luces rojas, vasos en mano y bailes improvisados, aparecieron Wanda, Lali y Nicki, generando una ovación inmediata.

Wanda Nara sorprendió en la Casita de Bad Bunny durante la última noche de su gira en el estadio Monumental

Wanda Nara fue una de las más comentadas. Con un look urbano y relajado —sombrero tipo bucket negro, top negro ajustado y camperita deportiva con detalles azules—, se la vio sonriente, bailando y cantando el hit junto al artista. En las pantallas gigantes del estadio, su imagen junto a Bad Bunny se multiplicó y miles de celulares capturaron el instante.

Algunas canciones después, pero a su lado, Lali Espósito también se llevó todas las miradas. Con un remerón blanco estampado y un detalle que emocionó a sus fans: un abanico que es parte de su merch con la icónica frase: “I love she”, la cantante se mostró distendida, cantando y disfrutando del espectáculo. Su aparición fue celebrada por el público, que coreó su nombre en varios sectores del estadio. Lali, que viene de un intenso año musical y mediático, se sumó así al selecto grupo de artistas argentinos que compartieron escena con Benito Antonio Martínez Ocasio en este tramo especial del show.

La cantante y la empresaria fueron dos de las invitadas por el cantante a La casita (Video: X)

Nicki Nicole completó el tridente femenino que dominó la noche. Con un conjunto deportivo y vaso rojo en mano, la rosarina se mostró concentrada en el espectáculo y luego se sumó al baile.

Además de las protagonistas principales, también dijeron presente otras figuras de la música y las redes. La Joaqui —que ya había estado durante el primer show del viernes— volvió a sumarse a la experiencia en La Casita. Luck Ra, Yami Safdie, Tiago PZK y Alejo Igoa también fueron parte del exclusivo espacio, aportando su cuota de euforia y amplificando el fenómeno en redes sociales.

Tini Stoessel bailó junto a Bad Bunny en su show en River Plate

El viernes 13, en la apertura de la serie de recitales en River, la sorpresa había sido doble. Tini Stoessel y María Becerra acompañaron a Bad Bunny en la casita y también bailaron junto a él durante “Tití me preguntó”. Las imágenes mostraron a ambas artistas ubicadas en la parte trasera de la estructura, disfrutando del momento con el público.

La presencia de Tini sorprendió especialmente porque venía de presentarse en Chile con su Futttura Tour, mientras que María había celebrado su cumpleaños ese mismo día junto a su familia. De hecho, subió al escenario con el mismo look urbano con el que había festejado.

Aquella noche, Bad Bunny lució la camiseta argentina número 19 en homenaje a los inicios de Lionel Messi en la Selección, un gesto que fue celebrado por el público local.

María Becerra al fondo de la Casita luciendo un look urbano compuesto por una gorra fucsia, camisera crop top y jeans con corte holgado (X)

El sábado 14 también tuvo invitados especiales. Entre ellos se destacaron Guillermo Novellis, líder de La Mosca, y Callejero Fino, quienes se sumaron a la dinámica festiva de la Casita, reafirmando la intención del artista de integrar referentes de la escena local en cada función.

Cada noche tuvo su impronta particular, pero el concepto se mantuvo: convertir ese segundo escenario en un punto de encuentro entre la estrella internacional y figuras argentinas que atraviesan distintos universos, desde el pop y el trap hasta la cumbia y el espectáculo.

El regreso de Bad Bunny a Buenos Aires confirmó tanto su poder de convocatoria con tres estadios colmados, como también la conexión consolidada con el público argentino desde su primera visita en 2017, pasando por sus multitudinarios shows en Vélez en 2022, hasta este presente en el Monumental.