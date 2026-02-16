Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

El artista se presentó el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio Monumental (Video: Dale Play Live)

De tocar en escenarios under a pararse frente a miles de personas en el Monumental: Ramma acaba de sumar un hito que funciona como una especie de validación masiva para cualquier artista emergente de la escena urbana. Con apenas 21 años, el músico argentino fue el elegido para abrir los tres shows de Bad Bunny en el Estadio River Plate, una participación que lo coloca en el centro de la escena musical y confirma que su crecimiento ya dejó de ser promesa para convertirse en presente.

Detrás del nombre artístico está Ramiro Valentín Domínguez, nacido en Trelew, y con una identidad que se fue consolidando a partir de una búsqueda poco habitual en tiempos de hits instantáneos. En su recorrido, Ramma insistió en una idea: no encasillarse. Su show en el Monumental fue una muestra de esa versatilidad, alternando momentos melódicos, pasajes más arriba y otros más íntimos. Desde el escenario, le habló al público con una mezcla de gratitud y adrenalina: “Quiero agradecerles a los que están acá, sepan que vamos a darlo todo. Para nosotros estar en este escenario frente a tanta gente es un sueño. Sepan que yo lo voy a dar todo”, dijo, emocionado. Su set incluyó temas como “Otro beso”, “Cuando pase la tormenta”, “En una”, “Nostalgia” y “Putas”, en un recorrido que buscó mostrar distintas facetas de su propuesta.

Ramiro Valentín Domínguez nació en Trelew y destaca por su versatilidad musical y estilo propio en la escena urbana

Aunque el salto al Estadio Monumental suene a “de un día para el otro”, su camino viene construyéndose con una lógica de escalones firmes. En Argentina, Ramma consolidó público propio con shows con entradas agotadas en Complejo C, Groove y en distintas plazas del país, además de formatos especiales como una preescucha 360°. Incluso, ofreció un show gratuito que reunió a más de 10.000 personas en el Obelisco y llegó a cortar la avenida Corrientes para tocar en vivo.

En paralelo, su obra empezó a circular con fuerza fuera del país. Su disco “Inmortal” debutó en el Top 8 global, y su actividad en vivo lo llevó a presentarse en distintos puntos de Latinoamérica y Europa, con funciones agotadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Montevideo, además de una gira por festivales en España.

En su show en River, Ramma alternó temas melódicos, energéticos e íntimos, e incluyó canciones como 'Otro beso' y 'Nostalgia'

Si hay una frase que resume su perfil es la que él mismo repitió en abril de 2025 durante una entrevista con Teleshow: “Yo soy un rockero que hace trap”. Ramma se piensa como músico antes que como “rapero” o “trapero”. Estudió piano y canto durante años y, con el tiempo, sumó un condimento que lo distingue en una escena cada vez más competitiva: también produce. La historia de su despegue también tiene un punto de quiebre en clave hit: el “Bichigyal Remix”, un tema que lo llevó a ampliar su alcance, sumar oyentes y cruzar fronteras. Él mismo lo definió como un antes y un después a nivel numérico y de exposición.

La foto de Ramma en River, abriendo para uno de los artistas más convocantes del planeta, no solo es un logro personal: también lo ubica como uno de los nombres emergentes más relevantes de la escena urbana argentina. Su presente se completa con proyectos y lanzamientos recientes como el EP “EL TRAP LO MERECE” (junto a Sixto Yegros y Tobi), el estreno del álbum “RV” con colaboraciones (Kidd Voodoo y Lia Kali) y trabajos especiales junto a Spotify.

'Yo soy un rockero que hace trap', define Ramma, quien estudió piano y canto y también produce sus propias canciones para diferenciarse en la escena

Para Ramma, el show en River parece funcionar como un umbral: el paso del artista en construcción al artista que ya juega en ligas mayores. Y aunque la postal del Monumental sea, por ahora, la más impactante, su recorrido viene mostrando algo más difícil de conseguir que un momento viral: una identidad clara, una búsqueda musical sostenida y un público que crece con él.