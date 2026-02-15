Evangelina Anderson causó impacto al mostrar su habilidad cocinando carne a pesar de ser vegetariana: “Te hago el asado y todo”

A pesar de ser vegetariana y nunca haber probado la carne, la modelo se animó a agasajar a sus invitados (Video: Instagram)

A pesar de ser vegetariana y no haber probado nunca la carne, Evangelina Anderson sorprendió a todos al demostrar su destreza como asadora. La modelo compartió una serie de videos en sus redes sociales donde se la ve al frente de la parrilla, manejando con soltura el fuego y los cortes de carne para agasajar a su familia.

En las imágenes, Evangelina aparece en el patio de su casa vestida con una remera fucsia y shorts negros, lista para encarar el desafío. Primero, se la observa colocando la leña y avivando las brasas, mientras organiza cuidadosamente los diferentes cortes sobre la parrilla, en medio de risas y comentarios entusiastas. El ambiente es distendido y familiar, y la modelo se muestra cómoda y segura en el rol de asadora, a pesar de no consumir carne.

En uno de los videos, Anderson no oculta su entusiasmo por el resultado: “Mirá, mirá. Un aplauso para la asadora. Mirá, mirá lo que es esto. Espectacular”, exclama, orgullosa de la cocción lograda y mostrando la parrilla repleta de carnes doradas y vegetales asados como papas y limones. La secuencia continúa con Evangelina usando una pinza metálica para dar vuelta los cortes, controlar la cocción y finalmente servir todo en una bandeja, cuidando hasta el último detalle.

En el tramo final de los videos, la modelo posa sonriente y satisfecha, sosteniendo la bandeja con los cortes listos para llevar a la mesa. Su mensaje acompaña la secuencia: “Te hago el asado y todo...”, dejando en claro su compromiso con la tradición y la voluntad de compartir un momento especial con familiares y amigos, aunque sus preferencias personales sean diferentes.

La actitud positiva y la dedicación de Evangelina Anderson no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, que celebraron la habilidad de la modelo para preparar un asado perfecto, su sentido del humor y el esfuerzo por agasajar a los suyos sin dejar de lado su propio estilo de vida. La publicación se convirtió en una muestra más de su versatilidad y de la importancia que le da a los momentos compartidos alrededor de la mesa.

Durante una de las galas de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) dejó una de las escenas más fuertes de la temporada y tuvo como protagonista a Evangelina, quien no pudo ocultar su angustia frente a un desafío que la enfrentó cara a cara con uno de sus mayores rechazos: la carne. Afectada, con lágrimas en los ojos y tratando de mantenerse en pie, la modelo que es vegetariana y que asegura que nunca probé carne definió la experiencia con una frase contundente:“Es una tortura”.

Evangelina Anderson se impresionó durante un corte de media res y debió cambiar de lugar con un compañero (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Todo comenzó cuando Wanda Nara anunció la consigna del día. Para sorpresa de los participantes, el estudio se transformó en una especie de frigorífico improvisado: carniceros ingresaron al set con tres medias reses y explicaron, cuchillo en mano, los distintos cortes de la vaca. El impacto fue inmediato. “¡Guau, qué impactante! Es como un frigorífico en MasterChef. Nunca nos había pasado esto”, lanzó Wanda, consciente de la incomodidad generalizada.

Mientras los especialistas detallaban las diferencias entre un novillo Hereford criado a pastura y uno Angus recriado a grano, Evangelina fue la primera en quebrarse y descomponerse. Incluso, debió cambiar su lugar con el Chino Leunis, para estar más alejada del escenario principal de la noche. Con el cuerpo tenso y la mirada esquiva, intentó sostener la situación con respeto, pero sin poder ocultar su malestar. “Yo estoy intentando ver, porque siento que es una falta de respeto a los carniceros, pero en cuanto puedo desvío la mirada y pienso en cosas lindas”, confesó, generando preocupación tanto en el jurado como en sus compañeros.