La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

La Joaqui prometió casarse con Luck Ra si resulta ganadora de MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

En medio de rumores, versiones cruzadas y supuestas internas que circularon en las últimas semanas, MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a convertirse en escenario de confesiones inesperadas. Esta vez, la protagonista fue La Joaqui, que entre risas, ollas y tensión culinaria lanzó una promesa que no pasó desapercibida: si gana el reality, se casa con Luck Ra.

Todo comenzó con una charla distendida con Wanda Nara, que derivó en una frase que rápidamente encendió las redes. “¿Cuándo vamos a tener la boda, Joaqui? Quiero una buena news para el espectáculo”, le preguntó la conductora, siempre atenta al show dentro y fuera de la cocina. Sin dudarlo demasiado, la cantante respondió con picardía: “No lo sé. Ahora tengo que ganar MasterChef porque viste que dicen que el que gane MasterChef, se casa, entonces…“. Luego, añadió: “Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”.

La charla no quedó solo en lo romántico. Wanda y La Joaqui también abordaron el tema de las fake news que circularon sobre el programa, en especial aquellas que hablaban de una supuesta pelea feroz entre ellas. “¿Cuál es el fake news que más te afectó?”, indagó Wanda. La cantante fue sincera: “Uy… muchos, pero no me gusta que digan que acá nos llevamos todos mal. Eso no me gusta. Me dan ganas de salir a decir: ‘No es verdad’”.

Wanda Nara y La Joaqui desmintieron los rumores de pelea y aclaran el ambiente positivo en MasterChef Celebrity

La artista dejó en claro que lo que más le dolió no fueron las versiones personales sino aquellas que ponían en duda el clima del ciclo. “Yo soy muy sensible a las fake news”, admitió. Fue entonces cuando Wanda lanzó su teoría, que rápidamente se volvió viral: “Yo tengo la teoría que la fake news vende y la aclaración, nadie la escucha, nadie le importa”. La Joaqui no tardó en devolverle el comentario con ironía: “Igual vos sos una genia al hacer negocios con las fake news”. “Y sí, hay que hacer eso porque si no, terminás muerta”, sentenció Wanda, en una frase que resumió la lógica mediática que ambas conocen de memoria.

En las últimas semanas se había dicho que la cantante de RKT habría reaccionado con enojo ante un comentario de Wanda hacia Valentina Cervantes y que incluso le habría recriminado supuestos mensajes a Enzo Fernández. Sin embargo, tanto la conductora como la participante desmintieron tajantemente esa versión. Wanda publicó la palabra “Fake” en sus redes y La Joaqui también aclaró que jamás existió esa pelea.

La conversación también derivó en un terreno más liviano. Wanda quiso saber quiénes integran el círculo íntimo de La Joaqui. “Tengo, bueno, Cazzu, La Reini…”, respondió ella. “¿Pero se juntan con La Reini?”, insistió la conductora. “La Reini es muy divertida para juntarse, te digo. Tenemos planes muy interesantes ahora preparados”, lanzó, generando intriga.

La Joaqui expresó su sensibilidad ante las fake news que afectan la imagen del programa y las relaciones entre participantes

En medio de las bromas, Wanda imaginó una escena de amigas aconsejándose sobre exparejas, y el estudio estalló cuando la influencer intervino para confesar: “Usé el baño de La Joaqui para sextear. Debo confesar que sexteé en el baño de la Joaqui una vez”. “No quiero ni preguntar lo que hizo en tu baño. Me voy”, cerró Wanda, entre risas.

Un deseo que no es nuevo

La promesa de casamiento no surge de la nada. En emisiones anteriores del programa y en distintas entrevistas, La Joaqui ya había manifestado su deseo de formalizar su relación con Luck Ra. Incluso lo definió como “su primer amor” y habló abiertamente sobre sus ganas de proyectar una vida juntos.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra se consolida mientras disfrutan del presente, con proyectos a futuro y sin apuros (Video: LAM, América TV)

En otro intercambio en el reality, Wanda le había preguntado si el cuartetero quería ser papá. “Él quiere tener su proyecto de hijo futbolista”, contó entre risas, aunque aclaró que no hay presiones ni apuros. También fantaseó con la fiesta que podrían organizar: “Imaginate la fiesta que podemos llegar a hacer. Estamos los dos desquiciados”.

Sin embargo, la artista ha sido clara en algo: están disfrutando el presente. “Hace un año y medio que salimos. Estamos disfrutando”, dijo en una entrevista en LAM (América TV), dejando en claro que, más allá de las manifestaciones y las bromas, no hay fecha confirmada.

Ahora, el reality le sumó un condimento extra a esa historia de amor: una meta concreta. Ganar MasterChef Celebrity podría convertirse en el paso previo a dar el “sí”.