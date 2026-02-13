El fenómeno Nuestro Romance: Juan Amón revela cómo una broma entre amigos se volvió el plan de San Valentín

La banda liderada por Juan Amón mezcla versiones de éxitos románticos de Chayanne, Cristian Castro y Luis Miguel con su propio estilo de rock

En una entrevista para Infobae en vivo, Juan Amón, voz líder de Nuestro Romance, explicó que la banda “era una joda que armé con mis amigos y ahora vivimos de esto, estamos viviendo el sueño, el verdadero sueño”. El fenómeno, que nació como un simple show entre conocidos, logró llenar teatros emblemáticos “sin Instagram, sin Spotify” y se consolidó como una de las propuestas más convocantes del circuito romántico.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, el cantante relató el origen del apodo que lo acompaña en redes y en el escenario: “A mí me dicen león de Agronomía por Leo Matioli, un amigo me hizo una remera en joda que decía ‘El león de Agronomía’ y se vendieron un montón”.

El salto de una broma a un fenómeno masivo

Amón recordó el inicio del proyecto: “Yo soy tatuador. Quise hacer un show para 40 amigos que vengan a un bar y dije: quiero cantar todas las canciones que me gustan, Chayanne, Cristian Castro, Luis Miguel. Y en vez de poner pistas de YouTube, les dije a mis amigos músicos profesionales que vengan a tocar conmigo a un show y yo los tatúo”.

La sorpresa llegó cuando la convocatoria superó todas las expectativas. “Ese show fue increíble. Armamos otro en el Teatro Globo para 200, uno en el Roxy para 500, Niceto 800, Vorterix 1.500 y Obras 5.000. Así, boca en boca, sin Instagram, sin Spotify”.

El cantante subrayó la velocidad del crecimiento: “En tres años pasamos todos a renunciar a nuestros trabajos y vivir de Nuestro Romance”. La banda, nacida del boca en boca y la complicidad del público, se consolidó como un espacio de celebración colectiva y nostalgia. “Si venís a un show nuestro, no venís a escuchar un tema tranquilito, venís a escuchar una banda de rock tocando esas canciones”, explicó sobre la propuesta artística.

El fenómeno Nuestro Romance: Juan Amón revela cómo una broma entre amigos se volvió el plan de San Valentín (Infobae en Vivo)

Las versiones, los covers y el reconocimiento de los originales

Consultado por el repertorio, Amón aclaró: “Hacemos versiones de las canciones, porque si venís a un show nuestro, es una banda de rock tocando esos temas románticos. Y tenemos algunos temas propios; este año queremos sacar varios más”. La relación con los autores originales fue un punto de orgullo: “Chano mandó mensajes de agradecimiento, una vez que hicimos ‘La melodía de Dios’ en Obras. Ángel López de ‘A puro dolor’ también mandó un mensajito. Gero Rauch y Tripa de Mambrú, lo mismo. No puedo creer que lo escucharon”.

El cantante detalló los mecanismos legales detrás de los covers: “Simplemente pagás un seis por ciento de la recaudación total del show a SADAIC, y SADAIC lo reparte entre los artistas que vos cantaste”. Lejos de cansarse de los clásicos, Amón sostuvo: “El día que me empiece a quejar de que me paguen por cantar ‘Tan enamorado’, de Montaner, me mato. Soy un afortunado. Tuve muchos trabajos bastante malos, fui mozo, secretaria, hice mudanzas en un camión, así que no me puedo quejar”.

El show, los invitados y la previa de San Valentín

Con la llegada del Día de los Enamorados, Amón anticipó una celebración especial: “Mañana toco y le tengo una sorpresita a mi mujer arriba del escenario, abajo del escenario. Y hoy le voy a cocinar un asadazo, eso es re romántico, ¿o no?”. Sobre el show en el Complejo C, invitó al público con entusiasmo: “Vamos a regalar una tele, una torre de sonido, vamos a regalar una bici”.

La tradición de invitar artistas de distintos géneros es una marca registrada: “A Nuestro Romance puede venir cualquiera. Patricia Sosa, Hernán de Mala Fama, Tripa de Mambrú, Maxi Espíndola, Benja Amadeo, Jorge de Los Sultanes, todos pasaron por el proyecto”. Aunque en esta fecha, por el fin de semana largo y la agenda de festivales, anticipó que se presentarán sin invitados, pero con “otro tipo de sorpresas”.

El cierre fue puro entusiasmo y música en vivo, con versiones de “A puro dolor” y “Por amarte así”, y una promesa de Amón para regresar: “La próxima estoy para un segundito más político, más picante”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich