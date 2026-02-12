Toc Toc suspendió la función en Mar del Plata por una intoxicación masiva del elenco: la palabra de Diego Pérez

Los actores de la obra TocToc, visiblemente felices, saludan al público con los brazos alzados en el escenario al final de su exitosa función.

La tarde del miércoles, una noticia generó inquietud en el ambiente teatral de Mar del Plata. La exitosa comedia Toc Toc debió suspender su función en el Teatro Bristol debido a un cuadro de intoxicación alimentaria que afectó a casi todos los integrantes. El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, informaba la noticia para alertar al público: “Sorpresivo malestar físico de gran parte del elenco artístico de ‘Toc Toc’ -se investiga la posible causa- obliga a suspender la función de esta noche en el teatro Bristol de Mar del Plata”.

El comunicado también señalaba que quienes habían adquirido entradas para la función suspendida podrían solicitar la devolución del dinero por los mismos canales en los que realizaron la compra. El episodio, inesperado para el público y el equipo artístico, motivó una inmediata investigación sobre el origen del malestar.

Diego Pérez, uno de los protagonistas de la obra, relató a Teleshow cómo transcurrieron las horas previas y posteriores a la suspensión. El martes por la noche, el elenco había salido a cenar para celebrar las recientes nominaciones a los premios Estrella de Mar. Según contó, la velada fue agradable y todos disfrutaron de la comida, sin imaginar el desenlace que los aguardaba.

La obra 'Toc Toc' suspende su función en el Teatro Bristol de Mar del Plata debido a un sorpresivo malestar físico de gran parte de su elenco, mientras se investiga la causa de esta situación.

La mañana siguiente, el miércoles, la situación cambió drásticamente. “La pasamos bárbaro, comimos rico, pero ayer a la mañana -por el miércoles-, ya nuestra productora tuvo que llamar una ambulancia y se ve que nos intoxicamos. Éramos once y ocho nos intoxicamos. A tres no les afectó porque se ve que comieron alguna otra cosa que no comimos la mayoría, que fue como una especie de menú común", expresó el humorista y detalló su situación personal: “Estamos con dolores. Yo ayer pasé el día bien y a la noche sí me descompuse”, agregó.

El impacto de la intoxicación no se limitó solo a los intérpretes. Pérez explicó: “Mi esposa y mi hija, que viajaron a Buenos Aires después de la cena esa -porque se quedaron acá hasta los Estrella de Mar- también fueron afectadas. Así que la verdad que fue duro, pero ya hoy estamos mejor”. En este sentido, aseguró que de no mediar algún otro inconveniente, este jueves por la noche retomarán el cronograma de funciones. “Fue un mal momento nada más, paramos porque estábamos todos bastante débiles ayer”, sentenció.

La noticia de la suspensión se difundió rápidamente en redes sociales y medios locales. Multiteatro informó de inmediato la situación, al subrayar que se trataba de un hecho imprevisto y que la prioridad era la salud del elenco y del personal afectado. En paralelo, se implementó un sistema para que los espectadores puedan recuperar el dinero de sus entradas.

Diego Pérez y Ernesto Claudio, dos de los protagonistas de la versión actual de Toc Toc

Mientras tanto, la producción de la obra y las autoridades del teatro iniciaron una investigación sobre el origen de la intoxicación. Se señaló que la mayoría de los afectados compartió un mismo menú durante la celebración, lo que refuerza la hipótesis de una intoxicación colectiva por alimentos consumidos en esa ocasión.

El elenco de Toc Toc está conformado, además de Diego Pérez, por Ernesto Claudio, Natasha Córdoba, Diego Freijedo, Gabriela Grin, Gabriela Licht y Mora Lestingi. Todos ellos forman parte de una propuesta teatral que, con artistas rotativos, desde hace 15 años, se mantiene ininterrumpidamente en cartel, consolidándose además como uno de los grandes éxitos de la temporada 2026 en Mar del Plata.

Los actores Diego Pérez y Gabriela Grinblat interpretan una dinámica escena de la aclamada obra de teatro Toc Toc

La obra, escrita por el reconocido autor francés Laurent Baffie, es considerada la comedia más vista en la historia del teatro argentino. Desde su estreno, batió récords de público y permanencia, presentándose actualmente de martes a domingo en el Teatro Bristol.

La trama gira en torno a seis personajes que padecen trastornos obsesivos compulsivos (TOC) y que coinciden en la sala de espera de un afamado psiquiatra. Allí, a través del humor, el ritmo y el trabajo actoral, la comedia explora las particularidades de cada uno y las situaciones insólitas que surgen de la convivencia entre pacientes.