Teleshow

Toc Toc suspendió la función en Mar del Plata por una intoxicación masiva del elenco: la palabra de Diego Pérez

En exclusiva para Teleshow, uno de los protagonistas de la comedia récord dio detalles del incoveniente que afectó a casi todo el staff

Guardar
Los actores de la obra
Los actores de la obra TocToc, visiblemente felices, saludan al público con los brazos alzados en el escenario al final de su exitosa función.

La tarde del miércoles, una noticia generó inquietud en el ambiente teatral de Mar del Plata. La exitosa comedia Toc Toc debió suspender su función en el Teatro Bristol debido a un cuadro de intoxicación alimentaria que afectó a casi todos los integrantes. El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro, informaba la noticia para alertar al público: “Sorpresivo malestar físico de gran parte del elenco artístico de ‘Toc Toc’ -se investiga la posible causa- obliga a suspender la función de esta noche en el teatro Bristol de Mar del Plata”.

El comunicado también señalaba que quienes habían adquirido entradas para la función suspendida podrían solicitar la devolución del dinero por los mismos canales en los que realizaron la compra. El episodio, inesperado para el público y el equipo artístico, motivó una inmediata investigación sobre el origen del malestar.

Diego Pérez, uno de los protagonistas de la obra, relató a Teleshow cómo transcurrieron las horas previas y posteriores a la suspensión. El martes por la noche, el elenco había salido a cenar para celebrar las recientes nominaciones a los premios Estrella de Mar. Según contó, la velada fue agradable y todos disfrutaron de la comida, sin imaginar el desenlace que los aguardaba.

La obra 'Toc Toc' suspende
La obra 'Toc Toc' suspende su función en el Teatro Bristol de Mar del Plata debido a un sorpresivo malestar físico de gran parte de su elenco, mientras se investiga la causa de esta situación.

La mañana siguiente, el miércoles, la situación cambió drásticamente. “La pasamos bárbaro, comimos rico, pero ayer a la mañana -por el miércoles-, ya nuestra productora tuvo que llamar una ambulancia y se ve que nos intoxicamos. Éramos once y ocho nos intoxicamos. A tres no les afectó porque se ve que comieron alguna otra cosa que no comimos la mayoría, que fue como una especie de menú común", expresó el humorista y detalló su situación personal: “Estamos con dolores. Yo ayer pasé el día bien y a la noche sí me descompuse”, agregó.

El impacto de la intoxicación no se limitó solo a los intérpretes. Pérez explicó: “Mi esposa y mi hija, que viajaron a Buenos Aires después de la cena esa -porque se quedaron acá hasta los Estrella de Mar- también fueron afectadas. Así que la verdad que fue duro, pero ya hoy estamos mejor”. En este sentido, aseguró que de no mediar algún otro inconveniente, este jueves por la noche retomarán el cronograma de funciones. “Fue un mal momento nada más, paramos porque estábamos todos bastante débiles ayer”, sentenció.

La noticia de la suspensión se difundió rápidamente en redes sociales y medios locales. Multiteatro informó de inmediato la situación, al subrayar que se trataba de un hecho imprevisto y que la prioridad era la salud del elenco y del personal afectado. En paralelo, se implementó un sistema para que los espectadores puedan recuperar el dinero de sus entradas.

Diego Pérez y Ernesto Claudio,
Diego Pérez y Ernesto Claudio, dos de los protagonistas de la versión actual de Toc Toc

Mientras tanto, la producción de la obra y las autoridades del teatro iniciaron una investigación sobre el origen de la intoxicación. Se señaló que la mayoría de los afectados compartió un mismo menú durante la celebración, lo que refuerza la hipótesis de una intoxicación colectiva por alimentos consumidos en esa ocasión.

El elenco de Toc Toc está conformado, además de Diego Pérez, por Ernesto Claudio, Natasha Córdoba, Diego Freijedo, Gabriela Grin, Gabriela Licht y Mora Lestingi. Todos ellos forman parte de una propuesta teatral que, con artistas rotativos, desde hace 15 años, se mantiene ininterrumpidamente en cartel, consolidándose además como uno de los grandes éxitos de la temporada 2026 en Mar del Plata.

Los actores Diego Pérez y
Los actores Diego Pérez y Gabriela Grinblat interpretan una dinámica escena de la aclamada obra de teatro Toc Toc

La obra, escrita por el reconocido autor francés Laurent Baffie, es considerada la comedia más vista en la historia del teatro argentino. Desde su estreno, batió récords de público y permanencia, presentándose actualmente de martes a domingo en el Teatro Bristol.

La trama gira en torno a seis personajes que padecen trastornos obsesivos compulsivos (TOC) y que coinciden en la sala de espera de un afamado psiquiatra. Allí, a través del humor, el ritmo y el trabajo actoral, la comedia explora las particularidades de cada uno y las situaciones insólitas que surgen de la convivencia entre pacientes.

Temas Relacionados

Toc TocTeatroMar del PlataDiego Pérez

Últimas Noticias

La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

Rosa Rodríguez era una niña cuando dejó Quilmes para instalarse en Galicia y hace una semana hizo historia al ganar 2.716.000 euros. De estudiar a escondidas al método para registrar el nombre que la consagró

La argentina que ganó en

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

La locutora habló de su presente sentimental junto al actor y de su futuro laboral que la involucra con Mario Pergolini

Evelyn Botto, la relación abierta

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

Lejos de cualquier indicio de crisis, la pareja compartió momentos de complicidad en una velada de a dos

El reencuentro de Milett Figueroa

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La modelo, una de las candidatas a ganar el reality, sorprendió con un posteo que generó especulaciones con respecto a su continuidad en el certamen

El enigmático mensaje de Evangelina

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

La actriz interpreta a Nicole en la continuidad de la serie, que promete nuevas alianzas y más secretos entre las internas de La Quebrada

La China Suárez mostró fotos
DEPORTES
Habló el delantero argentino que

Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Alarmante declaración sobre el rendimiento de Aston Martin en la Fórmula 1: “Estamos a cuatro segundos y medio de los primeros”

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

TELESHOW
La argentina que ganó en

La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Brasil por el

Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

Sector externo impulsa a la banca en Panamá, pero revela debilidad interna

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva

Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo