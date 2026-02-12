Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

La conductora confirmó su participación en el programa de Mario Pergolini y contó que tiene ganas de conocer a Carmen Barbieri (Video: A la tarde-América TV)

La conductora y actriz Evelyn Botto fue seleccionada para integrar la nueva temporada de Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en canal Trece. Por este motivo, la locutora debió despedirse de Tapados de Laburo, el programa que compartía en Olga con Nacho Elizalde, Paula Chaves, Luli González y Mortedor. En diálogo con A la tarde (América TV), la artista explicó su salida y habló de sus proyectos, además de referirse a su relación con Fede Bal.

Lo que parecía ser una aventura más de tantas, o un amor pasajero de verano, avanza a paso firme. Y Evelyn respondió a los comentarios sobre la buena relación con el actor, sabiendo que la pareja va a estar siempre bajo el escrutinio mediático: “Vamos día a día, vamos pasándola bien. Entre nosotros está todo superbién. El problema siempre es un poco el ruido de afuera”. Además, confirmó que fue ella quien propuso la pareja abierta y, habló del vínculo con Carmen Barbieri, a quien todavía no pudo conocer: “No pudimos porque hicimos viaje, temporada, no pudimos coordinar, pero ya cruzamos varios mensajes y el deseo está. Hay ganas, hay muchas ganas”.

Sobre la relación con Carmen, Evelyn detalló: “Capaz me quedo a dormir en la casa de Fede y él estáhablando con ella y cruzamos unos: ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿en qué andás?, ¿cómo te fue este fin de semana?, ¿qué hiciste?’. La mejor de las mejores”, ejemplificó.

A las pocas semanas de confirmar su relación se fueron de viaje a Nueva York (Instagram)

Consultada sobre las recientes denuncias y situaciones mediáticas que involucran a su actual suegra con Ayelén Paleo, Evelyn fue contundente: “No tengo ni idea y tampoco me corresponde opinar del tema”, respuesta que repitió ante la posibilidad de que Fede Bal le hubiera comentado algo al respecto.

Evelyn también habló de su salida de uno de los programas más importantes de Olga, y contó cómo sigue su futuro en el canal. “Mi idea era comunicarlo de otra manera, pero no se pudo", admitió la locutora. “Teníamos planeado quedarnos hasta final de febrero. Después, si Dios quiere, estaré unos días sin hacer nada hasta que empiece el programa de Mario”. Y confirmó que seguirá en el canal de Migue Granados con su proyecto inicial: “Me quedo en el programa con el cual entré a Olga, que es Mi primo es así. Después salió la propuesta de Tapados de Laburo con Nachito y el equipo. Y ahora vuelvo a ese formato que es una vez por semana”.

En referencia a los rumores sobre supuestas tensiones con Paula Chaves, Evelyn respondió con humor: “Nos llevamos pésimo todos. La verdad que yo estoy harta de todos. Yo me mataría acá“. Al instante, se puso seria para desmentir cualquier tipo de animosidad con su compañera: “¿Qué va a pasar? La gente enrosca porque estimo que para el recorte sirve y sirve para la indignación, para comentarios. No pasó nada. Llegué matada a final de 2025. Dije: ‘Quiero retomar mi plan de tener tiempo para mí’, y lo anuncié acá, y salió lo de Mario”, justificó. Sin embargo, ese plan cambió de inmediato con una propuesta que no podía rechazar.

Evelyn Botto confirmó que estará en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini

Sobre su incorporación al equipo de Pergolini en El Trece, en el lugar que deja vacante Leila Roth, la conductora comentó: “No puedo. Soy una enferma del trabajo y aparte las propuestas están buenísimas. Entonces dije: ‘Bueno, postergo un rato más mis ganas de hacer lo que yo tenía ganas para mí y vamos para adelante con este proyecto’”. Al ser consultada por la formalidad del acuerdo, aclaró: “Ya firmé. Yo estoy adentro”, y no dio más precisiones sobre su lugar en el ciclo en el que también forma parte Soy Rada y que todavía no tiene fecha de estreno.