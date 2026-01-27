Teleshow

Evelyn Botto contó cómo vive su noviazgo con Fede Bal en Mar del Plata: “Enamorada diez de diez”

La actriz revela en charla con Teleshow cómo vive su historia de amor

La actriz afirma que está
La actriz afirma que está profundamente enamorada de Fede Bal y remarca la diversión y afinidad que comparten (Credito: Jose Tetty)

Entre besos, días de playa y divertidas salidas, Evelyn Botto y Fede Bal transitan su primer verano como novios en Mar del Plata. Si bien cada uno llegó a La Feliz por sus propios compromisos laborales, la pareja busca aprovechar cada momento libre para acompañarse y disfrutar de la compañía del otro. En ese marco, Teleshow dialogó con la actriz quien relató cómo vive su estadía con su novio en la ciudad y relató cómo imagina su encuentro con Carmen Barbieri.

Son las 11.30 de la mañana y Fede Bal y Evelyn Botto llegan juntos a los estudios de Olga. En un gesto de amor, el actor acompaña a su novia y la deja con su auto en la puerta de su trabajo. Tras una rápida y cálida despedida, la artista baja, se abre paso con amabilidad ante algunos fans e ingresa al lugar. En las últimas semanas, la pareja vivió de todo en La Feliz. En pleno verano marplatense, entre funciones de teatro, compromisos mediáticos y jornadas ajetreadas, ambos aprovecharon para desconectar y regalarse un día de playa donde la complicidad y el cariño fueron protagonistas.

Evelyn Botto destaca el apoyo
Evelyn Botto destaca el apoyo de Fede Bal, quien la acompaña a diario a su trabajo en los estudios de Olga (Credito: Jose Tetty)

En ese contexto, Bal y Botto fueron vistos a los besos a orillas del mar, demostrando el estado de su relación. Pero no todo fue color de rosa, días atrás, durante uno de los programas de Sería Increíble, el hijo de Carmen Barbieri abrió la puerta de su intimidad y habló sobre las tensiones vividas: “Hubo momentos en los que la relación se perdía. Se iba como arena entre los dedos. Y yo dije: ‘Me parece que esto no tiene que irse’. Y ahí como que me puse en quinta. Porque me pareció que ese partido estaba para jugarlo, quería ver qué nos pasaba”.

Evelyn Botto y Fede Bal
Evelyn Botto y Fede Bal son vistos compartiendo días de playa y cenas en restaurantes mientras equilibran sus carreras artísticas

Entre las decisiones que cambiaron el rumbo, Bal mencionó la idea de viajar a Nueva York. “Fue una primera propuesta que nació un poco de eso. Me levanté un lunes a la mañana y le dije: ‘¿Nos vamos a Nueva York? ¿Pasamos las fiestas?’. Yo vivo la vida así y si no, me aburro un poco. Me pareció un buen momento y fue la prueba de fuego”, contó Federico. Con este ida y vuelta en mente, y sus sentimientos a flor de piel, la actriz charló con Teleshow sobre su noviazgo, sus proyectos y su estadía en la ciudad.

- ¿Cómo empezaste este verano?

- Re bién. La verdad que trabajando muchísimo con un programa que está yendo relindo, que es Tapados de Laburo en Olga. Así que como muy agradecidos con lo que está pasando con la gente que nos viene a buscar, como podrás observar. Se prenden en todas, los amo. Así que bien.

Evelyn Botto y Fede Bal
Evelyn Botto y Fede Bal disfrutan su primer verano como pareja en Mar del Plata, combinando trabajo con momentos románticos

- ¿Qué aprovechaste para hacer en Mar de Plata? ¿Qué es lo que más te gusta?

- Fuimos a ver muchas obras, fuimos a comer a muchos restaurantes, hice un poquito de playa, pero la verdad que estamos trabajando bastante y el horario es medio... Yo termino acá y me voy a grabar para ESPN, entonces después me duermo una siesta, soy una señora.

- ¿Cuál es tu playa favorita en Mar del Plata?

- A la que pueda ir, la verdad, no tengo una playa preferida. Fui a más playas del sur, más familiares. A mí me gusta eso, como más grande la playa y esa onda.

Evelyn Botto menciona que aún
Evelyn Botto menciona que aún no se ha reunido con Carmen Barbieri, pero espera compartir una comida tranquila pronto

- ¿Cómo va la relación con Fede Bal? Te trajo al programa en auto, vinieron juntos...

- Sí, todos los días me trae. Así que sí, nos estamos viendo bastante.

- ¿Qué planes comparten en el verano?

- Tratamos de compartir los tiempitos libres que tenemos.

- ¿Y cómo evoluciona tu relación con Carmen Barbieri?

- No tuvimos la chance todavía de juntarnos porque hubo viajes en el medio, las fiestas, un montón de cosas, pero ya va a haber oportunidad. No tengo idea cuando sería esa juntada. Espero que sea pronto.

- ¿Cómo la imaginás?

- No sé, juntarnos a comer. Quizás tener un poquito de tiempo para estar tranquilas y poder charlar.

Al finalizar su programa, Evelyn
Al finalizar su programa, Evelyn Botto saludó a sus fans (Credito: Jose Tetty)

- ¿Un asado?

- Seguramente.

- En lo personal, ¿qué proyectos de vida tenés con Fede?

- Ya tuvimos algunos viajes juntos. Ojalá tengamos tiempo, que nuestros trabajos nos dejen. Él trabaja muchísimo por su trabajo, así que ojalá haya un recreo para poder hacer algo.

- ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de Fede?

- Cocina bien, nos reímos mucho y compartimos muchos gustos en común.

- ¿Qué tan enamorada estás del uno al diez?

- Enamorada diez de diez.

- ¿Qué proyectos tenés para este 2026?

- Hay de todo un poco, pero no puedo contar nada todavía.

