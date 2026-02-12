Teleshow

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

Tras su visita a un programa de streaming, los músicos vivieron un instante de estrés luego de saludar a un grupo de fanáticos en la vía pública

Tras su visita a un programa de streaming, los músicos vivieron un momento de estrés con un fanático

A siete meses de su última visita, Morat desembarcó en Buenos Aires y generó expectativa entre sus seguidores argentinos. La banda colombiana, que ultima detalles para presentarse en el Festival de Peñas de Villa María 2026, en la provincia de Córdoba, aprovechó su tiempo libre para disfrutar la ciudad y comer hamburguesas. Sin embargo, en ese recorrido, los artistas sufrieron un incómodo momento cuando, en una de las calles, un therian los quisos atacar.

Todo sucedió cuando los artistas salían del streaming de Olga tras realizar una entrevista. Al salir a la calle, los músicos fueron recibidos por sus fans, quienes expresaron su cariño entre gritos y abrazos. En ese marco, cuando intentaban retirarse del lugar, el confuso episodio sucedió.

En el video, el cual se viralizó en redes sociales, se observa cómo una joven corre detrás de uno de los integrantes de la banda, al tiempo que es alcanzada por el equipo de seguridad de Morat. “Nunca creí ver a un therian atacando a uno de los de Morat en la puerta de mi trabajo”, escribió una joven influencer que trabaja en el canal de streaming.

Una joven influencer relató el ataque de un therian a los integrantes de Morat en redes sociales (X)

En las últimas semanas, estos nuevos personajes llamaron la atención en el paisaje porteño: los llamados therians, personas que aseguran sentirse animales y adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana.

Días atrás, una situación similar sucedió en Córdoba. Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian, personas que se perciben como un animal y actúan como tal, en la ciudad de Jesús María. Según dijo, la víctima -una adolescente de 14 años- fue abordada por un grupo de entre tres y cuatro personas en plena calle, quienes comenzaron a olfatearla, para luego atacarla.

Más allá de esto, desde su arribo al aeropuerto de Ezeiza, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas recibieron muestras de cariño por parte de seguidores que aguardaban para saludarlos, tomarse fotos y pedir autógrafos.

Los integrantes de Morat visitaron la ciudad de Buenos Aires y degustaron hamburguesas (crédito @morat/IG)

En distintos lugares de la ciudad, el grupo compartió momentos cercanos y experimentó sabores tradicionales como las medialunas de manteca. Isaza mostró su satisfacción en un video difundido en redes sociales y destacó la calidez recibida desde su llegada.

Luego, los músicos visitaron el bar Arredondo en el barrio de Belgrano, donde probaron hamburguesas con papas fritas. Posteriormente, se reunieron con su equipo en otro local y compartieron bebidas, como muestran imágenes en blanco y negro publicadas en sus redes.

Uno de los momentos más relevantes fue el show íntimo realizado en el programa Antes que nadie de Luzu TV. Allí, la banda repasó pasajes de su historia y compartió anécdotas en un ambiente participativo, interpretando dos de sus temas más conocidos. Entre ellos estuvieron “¿A dónde vamos?”, coreado por los presentes, y una versión en piano de “Spaghetti del rock” de Divididos.

En su paso por Buenos Aires, Morat anunció que se presentará en septiembre en el Movistar Arena. Además, la agrupación anunció su regreso a Córdoba para actuar en el Festival de Peñas de Villa María 2026 como parte de la gira internacional Ya es mañana, que continuará en España y otros mercados destacados.

La banda, formada en Bogotá en 2011, suma cinco álbumes de estudio y más de 20.000 millones de reproducciones a nivel mundial. Recientemente obtuvo su primer Latin Grammy a mejor álbum pop/rock, consolidando su crecimiento internacional.

En esta nueva etapa, Morat opta por espectáculos en recintos cerrados para garantizar mayor calidad de producción y cercanía con sus seguidores. La elección de arenas refleja el deseo del grupo de controlar los detalles escénicos y lograr una conexión especial con el público, sin perder la esencia de los conciertos multitudinarios.

