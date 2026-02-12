Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

El popular actor se destaca en la obra Papá por siempre, en el teatro Liceo

Martín Campolongo, o sea, Campi, pasó por Infobae al Mediodia (de 12 a 15), el ciclo de Infobae en Vivo a cargo de Maru Duffard, y recorrió distintos momentos de su vida y su trayectoria.

Campi vive un momento destacado en su carrera al protagonizar la versión argentina de Papá por Siempre en el Teatro Liceo, según relató en Infobae al Mediodía. Reconocido por su versatilidad y capacidad para moverse entre el teatro independiente y la televisión, Campi compartió sus vivencias sobre los orígenes de su trayectoria, su identidad y el peso de sus raíces familiares.

“Sí, arranqué en el 95, en la tribuna de Nico en la tele, pero venía estudiando teatro con Agustín Alezzo y empecé en el under… después me llaman para la tele y sí, la gente me conoce en la tribuna de Nico...“, recordó el actor sobre sus primeros pasos artísticos. Esa etapa incluyó noches de formación con referentes y la primera experiencia como autor y actor. “Arranqué con un unipersonal que eran seis personajes… Abajo de lo de Alezzo había un bar con actores viejos a esperar que algún productor los llame; los veía y pensé ‘Yo no quiero eso para mí, fue como un aprendizaje’. Y terminé de estudiar un jueves y el sábado estrené una obra que escribí yo, y que terminé haciendo durante cinco años...“, relató.

“Laburé de vendedor por la calle, laburé en Pumper Nic, fui diseñador de moda, incluso gané premios, porque yo soy modelista recibido; el vestuario me lo hago yo, y gané en la primera Bienal del arte Joven...”, recordó Campi

La búsqueda permanente de nuevos conocimientos marcó su camino profesional. Campi destacó que muchas de sus habilidades manuales surgieron por necesidad y por ingenio propio: “Yo me hago las máscaras, los dientes, las pelucas… pero, por no tener un mango, de croto aprendí a hacerlo...”.

Al margen del arte, desempeñó diversos oficios, siempre guiado por la iniciativa y el autodidactismo. “Laburé de vendedor por la calle, laburé en Pumper Nic, fui diseñador de moda, incluso gané premios, porque yo soy modelista recibido; el vestuario me lo hago yo, y gané en la primera Bienal del arte Joven...”, expresó con satisfacción, en diálogo con Infobae.

Las raíces familiares ocupan un lugar central en su historia personal y marcaron experiencias de profundo valor emocional. “Un amigo me dice: ‘Che, ¿Campilongo es de Piamonte? No, según mis padres es de Albania, según los Campilongo de Argentina es de Calabria...’ Y lo recomiendo: si tienen familia que bajó del barco y tienen la posibilidad de volver... lo recomiendo. A mí me pasó que cerré respuestas todo el tiempo, como un círculo que se cierra... Entendí un montón de cosas de mis reacciones. Está buenísimo. Y pararme en la puerta de la casa de mi bisabuelo y ver lo que él veía, que era Capri, fue como compartir algo con él. Fue tremendo, fui con mis hijas, mi mujer y mi madre. Fuimos las tres generaciones y nos paramos y vimos lo mismo que miraban ellos a la mañana, ¿viste? La isla de Capri allá lejos...“, contó el popular actor.

Dani la Chepi en el papel de Amanda y Campi como Mrs. Doubtfire interactúan en una escena de la obra de teatro "Papá por siempre".

El barrio de Parque Patricios también forma parte esencial de su identidad. El actor reconoce que su infancia allí —marcada por la herencia italiana y el vínculo constante con sus familiares en el exterior— es un elemento fundamental en su vida. “Yo puedo vivir en París pero yo soy de Parque Patricios, ¿entendés? Uno es donde pasó su infancia. Y en mi infancia había mucha italianidad. Nosotros nunca perdimos el vínculo con mi familia de allá... una vez por año con cartas, después con el teléfono, y ahora nos dimos un abrazo, ¿entendés?, ¡fue alucinante! Hace tres años“, relató, evocando el reencuentro familiar.

La capacidad de adaptación y el ingenio ante los desafíos económicos atraviesan toda su reflexión. “Eso es muy del argentino, por problemas económicos sabemos hacer de todo y por eso, los argentinos valemos el doble, porque con alambre te armamos un cohete”, afirmó en la entrevista con Infobae.

En Papá por Siempre, el actor asume el reto de interpretar el papel popularizado por Robin Williams, aportando una sensibilidad original y cercana al público local. En escena lo acompaña Dani La Chepi, quien debuta en la comedia musical argentina, bajo la dirección de Ariel Del Mastro. La obra adapta el recordado filme de los 90 con una impronta nacional, buscando una conexión emocional y vigente con la audiencia.

La actualidad del espectáculo y la importancia de transmitir emociones auténticas son temas recurrentes en su postura artística. Campi considera que conectar con las propias experiencias y sentimientos es clave para dar vida a personajes únicos.

Comprometido con su manera de ver la vida, el actor destaca que la creatividad frente a la adversidad define a los argentinos. Para él, esa capacidad inventiva se vuelve un motor constante de reinvención artística y personal.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube (@infobae)