Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

El conductor no pasó por alto una situación sospechosa que tuvo lugar en la pileta. “Lo que pasa en el agua, queda en el agua”, comentaron.

A días de su debut como conductor de The Balls (Eltrece), Benjamín Vicuña vivió un llamativo momento en su programa. Una de las participantes, que se enfrentaba a una posible eliminación, aseguró que no sabía nadar. A priori, la situación representaba un problema, ya que si la joven respondía de forma errónea caería al agua. Así las cosas, tal como temía el chileno, la competidora falló su respuesta.

En ese instante, Laura, la participante en cuestión, fue lanzada al agua al ser golpeada por una pelota gigante. Inmediatamente, la joven fue rescatada por el bañero del programa, Federico. El incidente, transmitido en vivo, generó bromas y risas en el estudio.

Vicuña reaccionó con humor y comentó: “Miren cómo cayó. Desplegó las alas”, mientras en la pantalla seguía el desempeño del bañero. Luego del rescate, el conductor bromeó: “Ahí no sé si se dieron un beso, algo pasó”, lo que provocó comentarios entre los presentes.

Una participante que no sabía nadar fue rescatada en vivo tras caer al agua durante la competencia de The Balls

La participante rescatada fue consultada por Vicuña acerca de cómo se sentía. El conductor preguntó: “¿Te sentiste segura?”, a lo que Laura respondió con tranquilidad: “Sí, sí, re”. Otra concursante reforzó el ambiente distendido con un comentario espontáneo: “Lo que pasa en el agua, queda en el agua”. El tono desenfadado volvió a quedar en evidencia.

Un integrante del equipo rival no dejó pasar estos momentos y señaló: “Hubo un momento de amor ahí”, en alusión al vínculo amistoso que surge durante los rescates en el agua.

No es la primera vez que las bromas giran en torno al bañero. En días previos, el propio Vicuña había dado la señal con su clásico “¡Que caigan!”, generando la caída de participantes al agua y propiciando otros rescates y chistes al aire.

También hubo situaciones recientes relacionadas: en otra ocasión, uno de los miembros del personal se lanzó de nuevo al agua para devolverle los zapatos a una participante, provocando que lo apodaran “La Cenicienta”. Estas escenas, destacadas por el ciclo, han fortalecido la complicidad entre conductor, participantes y personal técnico.

Benjamín Vicuña debutó como conductor de The Balls en Eltrece, generando expectativa por su estilo fresco y carismático

Días atrás, el actor chileno debutó como líder del ciclo, demostrando que su carisma no solo brilla en la actuación sino también al frente de la conducción. “¡Bienvenidos a una nueva temporada de The Balls! El juego es muy simple y ya lo conocen. Son dos equipos de cinco participantes cada uno. Y la premisa es muy básica: el que se cae al agua, pierde”, expresó el artista.

El transcurso del programa integró música, desafíos y diálogos distendidos. Vicuña bailó y dialogó con Claudio, líder del equipo Banana Split, quien explicó que se dedican a vender helados: “Porque somos heladeros”, afirmó. El conductor manifestó ser fanático del postre y planteó la posibilidad de premiar al grupo con un viaje a Brasil.

El segundo equipo, Los Mentirosos, ingresó al estudio entre carcajadas y respuestas ingeniosas. La capitana explicó que el grupo era “de actores y actrices profesionales”, lo que dio lugar a una reflexión de Vicuña: “Un buen actor tiene que saber mentir, tiene que hacer creer... Generamos ilusión y fantasía”, en referencia al espectáculo y el entretenimiento.

La audiencia acompañó el estreno con atención: los puntos de audiencia marcaron un arranque de 3,1, con picos de 3,7 y buena recepción en redes sociales. Así lo reflejó The balls, que subrayó el interés por el estilo ágil y fresco del conductor.

El desembarco de Vicuña como presentador mostró a un referente de la actuación que se adapta con espontaneidad y humor al formato en vivo. El ambiente relajado, la interacción cercana y episodios como el rescate a Laura alimentan las expectativas de una temporada activa y participativa.

Tras esta primera emisión, el programa manifiesta un espíritu festivo y la promesa de ofrecer “desafíos, sorpresas y momentos inolvidables”, cualidades que impulsan a The Balls como una de las apuestas fuertes del verano.