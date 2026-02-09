Lali Espósito tomó mate sobre el escenario en un multitudinario show: “Esta noche lo amerita”

Lali Espósito le hizo honor al nombre de la celebración y tomó un mate en el medio del show (Video: Instagram)

Lali Espósito volvió a demostrar por qué es una de las artistas más convocantes del país. La cantante fue la gran protagonista del cierre de la 35° Fiesta Nacional del Mate en la ciudad de Paraná, donde brindó un show multitudinario ante unas 120.000 personas, en lo que significó además su primer recital del 2026 y el punto de partida de su nueva gira.

La presentación tuvo lugar en la Plaza de las Colectividades, en la zona del Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita. Desde temprano, miles de fanáticos llegaron al predio para asegurarse un lugar cerca del escenario principal, mientras otros colmaron la costanera, las barrancas del Parque Urquiza e incluso se acercaron en embarcaciones desde el río Paraná para vivir el espectáculo desde una perspectiva única.

La artista inauguró su gira 2026 con un concierto gratuito en la Plaza de las Colectividades, colmando la costanera y el Puerto Nuevo (Instagram)

Con un show que se extendió durante más de una hora, Lali desplegó toda su potencia escénica: coreografías ajustadas, un cuerpo de bailarines numeroso, pantallas gigantes y una lista de temas que recorrió distintas etapas de su carrera. Sonaron clásicos como Disciplina, N5, Obsesión, Yo te diré y Boomerang, además de sus lanzamientos más recientes, como Fanático y Payaso, que fueron coreados de principio a fin por el público.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando la artista interpretó 1Amor, una de las canciones que sus seguidores suelen asociar a deseos y “manifestaciones” amorosas. Al terminar el tema, Lali lanzó una frase breve pero contundente: “A mí me salió”, en referencia a su relación con Pedro Rosemblat, con quien anunció su compromiso. El comentario generó una ovación inmediata y gritos de celebración entre los asistentes, que no tardaron en viralizar el momento en redes sociales.

El gesto de tomar mate en el escenario marcó un momento simbólico durante la Fiesta Nacional del Mate de Entre Ríos

Pero el gesto más simbólico de la noche llegó minutos después. En pleno escenario, Lali tomó un mate y lo compartió con el público, sorprendida y emocionada por el contexto: “Nunca me había tomado un mate en un escenario, pero esta noche lo amerita. Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional, popular, al lado del río. Este es nuestro primer show del año”, expresó, desatando otra ovación masiva. El guiño no pasó inadvertido: se trataba de la Fiesta Nacional del Mate, una de las celebraciones más representativas de Entre Ríos, y la artista decidió honrarla desde el centro mismo del espectáculo.

El recital también estuvo atravesado por mensajes de fuerte contenido emocional y social. En distintos pasajes del show, Lali pidió respeto, empatía y bajó línea contra el odio en redes sociales: “Si no te gusta mi música o mi mundo, no lo consumas. No hace falta marcarlo de la forma más cruel posible”, dijo, ante la aprobación del público. Además, reafirmó su decisión de vivir en el país: “Elijo vivir en este país. Tengo un montón de cosas para decir sobre por qué elijo estar acá”.

El show transmitió mensajes de diversidad, respeto y empatía, incluyendo la participación de drag queens en la interpretación de Soy

Otro de los momentos más celebrados fue cuando, durante la canción Soy, invitó a subir al escenario a un grupo de drag queens, reforzando su mensaje de diversidad, inclusión y libertad de expresión. La escena fue una de las más aplaudidas de la noche y quedó registrada en cientos de videos que circularon en redes.

Si bien el show no contó con transmisión en vivo por streaming ni televisión, el fervor se replicó online gracias a los clips grabados por los asistentes, que mostraron la magnitud del evento y el clima de celebración popular. Según datos oficiales de la Policía de Entre Ríos, la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate fue la más multitudinaria de su historia, superando incluso a otros grandes eventos a cielo abierto del país.

Tras bajar del escenario, Lali compartió su agradecimiento en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Qué lindooo Paraná. Gracias por el amor. Enérgico primer show del año. Próxima parada: Cosquín Rock”. De este modo, la artista cerró una noche histórica para la ciudad y dio inicio a un año cargado de presentaciones, que tendrá como punto alto sus esperados shows en el Estadio River Plate en junio de 2026.