Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

El mediático, con su estilo siempre provocador, contó el motivo por el que no aceptó ser parte del reality show de Telefe (Video: Instagram)

Fiel a su estilo provocador y sin filtros, Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar un explosivo video en sus redes sociales en el que explicó por qué no formará parte de Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del reality de Telefe que debutará a fines de este mes.

“Bueno, gente, hoy sí les tengo que dar el comunicado final, épico”, arrancó el mediático, antes de lanzar una catarata de frases que rápidamente se viralizaron. En su descargo, Alex aseguró que le hubiese gustado ingresar a la casa más famosa del país, pero que la propuesta económica fue el principal obstáculo: “Me hubiese encantado estar, eliminar a cada cuatro de copa, a cada mamarracho, uno por uno, en la gran casa de Gran Hermano. Pero está muy loca la gente de Gran Hermano. Me querían pagar bazofia”.

Según explicó, la cifra ofrecida no se acercaba ni de lejos a sus expectativas. “Estar ahí meses por lo que yo en un día gano. Me querían dar mugre, comparado con lo que yo gano en verdes”, dijo mientras mostraba un fajo de dólares, en una escena que generó fuertes reacciones en redes sociales. El cierre fue todavía más polémico, con un mensaje directo y grosero hacia la producción del programa: “Les hago una recomendación. Mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, hagan rollo con vaselina y métanselo en el o...”.

Alex Caniggia explicó en un video viral por qué rechazó participar en Gran Hermano Generación Dorada, citando una oferta económica insuficiente como principal motivo

Sin embargo, la versión de Caniggia fue rápidamente puesta en duda. Laura Ubfal aseguró que la historia habría sido exactamente al revés. Según contó, habría sido Fabián Esperón, el representante del mediático, quien se acercó a la producción del reality para ofrecer su participación, pero desde el programa no mostraron interés en sumarlo al ciclo.

Esta versión coincide con lo que ya había anticipado Santiago del Moro, quien aclaró en distintas oportunidades que Gran Hermano: Generación Dorada no estará centrado en grandes figuras mediáticas, sino en un formato renovado que combinará participantes con distintos perfiles, nuevas dinámicas de juego y una fuerte interacción con el público.

A pesar de eso, durante una reciente emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito le cedió la palabra a Pilar Smith, panelista del ciclo y parte del reality de Telefe desde el rol de analista, para que develara los nombres de los famosos que estarían con un pie dentro de la casa. Allí, la periodista dio a conocer algunos nombres como Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, Inés de Survivor y Emmanuel Di Gioia.

La participación de Alex Caniggia en Gran Hermano VIP España generó polémica, destacándose por su estilo disruptivo y una expulsión disciplinaria temprana

Tras el video publicado por el hijo del Pájaro Caniggia, muchos fanáticos lo respaldaron y dejaron su mensaje de apoyo. “¡No! ¡Yo quería que estés! ¡Qué pena! Iba a estar divertido con vos”, “Jajaja, y... es así amigo. Si no hay rúcula, no va”, “Hubiese estado bueno que entraras” y “Sabemos que sos el mejor”, fueron algunos de los comentarios del clip.

Cabe recordar que Alex Caniggia fue uno de los protagonistas de El Hotel de los Famosos (Eltrece), donde ingresó desde el primer día con un perfil provocador, confrontativo y exagerado que rápidamente lo ubicó entre los favoritos. A lo largo del reality, se destacó por sus peleas, sus frases y una estrategia basada en incomodar a sus compañeros y dominar la escena mediática. Su vínculo con Melody Luz, que nació dentro del programa, también fue uno de los ejes de la temporada. Con una fuerte presencia en cámara y gran lectura del juego, Alex logró quedarse con el reality.

Luego de esa experiencia y ya convertido en padre, Alex dio un paso más y participó en la versión española de Gran Hermano VIP, en una decisión que no pasó desapercibida. Su ingreso al reality se dio mientras Melody Luz se encontraba en la Argentina con Venezia, la hija recién nacida de la pareja, lo que generó polémica. En la casa, mantuvo el mismo perfil disruptivo y ostentoso, aunque su estadía fue más breve debido a una expulsión disciplinaria.