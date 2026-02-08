Teleshow

Tini Stoessel sorprendió al revelar detalles sobre su próximo álbum: la canción dedicada a Rodrigo de Paul

La cantante mostró un fragmento del tema que compuso para el jugador del Inter Miami y se abrió al relatar los procesos que había atravesado

La cantante mostró una parte de un tema dedicado a Rodrigo de Paul (Video: Youtube)

Tini Stoessel visitó el programa de streaming de Luli González y sorprendió al revelar detalles sobre su próximo álbum de estudio y el que le seguirá, mostrando que está atravesando una etapa musical tan prolífica como personal. En una charla distendida, la cantante contó que el nuevo disco ya está terminado, pero que su proceso creativo atravesó etapas muy distintas, marcadas por vivencias personales y cambios de ánimo.

“A ver, se viene un álbum… El año pasado me pasó algo a mí personalmente, como que tuve que frenar y volver a entender un poco… recuperarme también de lo que me había pasado. Y previo a Mechón de pelo había mucha música, porque yo ya estaba armando un álbum. Entonces se me juntaron como esos dos mundos y de alguna manera fue como… Es música que hice, que me hizo feliz, que la quiero compartir, más allá de que ya se hacen tres años”, explicó Tini. “Son canciones de hace un montón, algunas son de hace poco. Es como un álbum que sí tiene esa confusión musical, porque sí, pasaron en medio de tres años un montón de cosas”.

La artista también confesó que tras una situación personal difícil, debió poner el foco en su show Futttura, y eso la llevó a escuchar de nuevo el disco que tenía preparado previo a Mechón de pelo. “Volver a escuchar lo que me gustó. Dije como… Forma parte de mí, forma parte de mi vida. Si no está bien, nunca lo voy a sacar y va a quedar ahí guardado”, reflexionó.

Tini Stoessel adelantó un poco
Tini Stoessel adelantó un poco de sus próximos dos álbumes de estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la producción del próximo álbum, adelantó: “Acabo de ir a Los Ángeles porque tengo algo muy claro, pero para el próximo álbum recién. Sonoramente, conceptualmente, como que hay algo ya de base, ya lo tengo en mi cabeza y un día como que me bajó.” Y confirmó: “Ya hay un álbum listo. Son canciones de hace años y de repente fui al estudio en el medio y hay cositas nuevas. Y después también estoy haciendo otra cosa. Ya arranqué con el álbum, como más de cero, ¿viste? Como otro proceso totalmente distinto a lo que fue ‘Mechón de pelo’”.

Durante la transmisión, Tini sorprendió a Luli y a los seguidores reproduciendo en vivo un fragmento inédito de una de las canciones sentimentales que formarán parte del próximo trabajo, dedicada a Rodrigo de Paul: “Vuelvo al 2023. Tú la ves otra vez. Fumando en el balcón. El humo me pasabas. Y ahora cuando fumo me recuerda a ti. Doce horas a Madrid pensando en qué decir pa’ poder revivir lo que ya muerto estaba. No tengo la fuerza para entender que así es la vida… Te despides, pero no te olvidas. Sigo buscando para qué. ¿Pa’ qué estoy yo? Si ya no estamos, ¿para qué estoy yo? Hago que el libro para en tus recuerdos no caer. Si el amor de mi vida se me fue, ¿pa’ qué estoy yo? Si no estás tú, no sé seguir viviendo sin amarte. Es como respirar y matarte”.

Luli celebró la crudeza y la belleza del tema: “Es un temón, Tini. Es muy linda. Y encima tus temas así chills y lentos son excelentes. Para mí son los mejores, boluda. Porque se escucha tu voz y se escucha como muy crudo.” Tini admitió: “Sí, esta está muy cruda. Le falta laburo. Pero ya eso es excelente, ¿entendés? Es buenísimo.”

La pareja había tomado la
La pareja había tomado la decisión de terminar la relación en el 2023 por lo que la canción es un guiño a este tiempo (Instagram)

Sin dar demasiados detalles sobre la fecha de lanzamiento, Tini adelantó que “faltan muy pocos días” para escuchar el nuevo disco y que habrá algunas sorpresas y singles antes de la salida oficial. Así, la artista dejó en claro que está atravesando una etapa de profundo proceso creativo, con dos álbumes gestándose en paralelo y una identidad musical en plena evolución, donde cada canción forma parte de su historia y su vida. El público, mientras tanto

