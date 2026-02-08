Teleshow

Juli Poggi, polémica sobre su miedo a envejecer: “La juventud es el mejor momento de la vida”

La ex Gran Hermano abrió el debate en Instagram sobre su temor al paso del tiempo y por qué “me gustaría congelarme con este cuerpo y esta cara”

En respuesta a la consulta de uno de sus seguidores, Juli Poggio reveló su miedo a la vejez (Video: Instagram)

Juli Poggio volvió a generar debate en las redes sociales al abrir una reflexión íntima sobre una inquietud que, según ella misma reconoció, la acompaña desde hace tiempo. A través de una serie de historias en Instagram, la ex Gran Hermano habló sin filtros sobre su relación con el paso del tiempo, la juventud y el temor a envejecer, un tema que rápidamente despertó identificación y debate entre sus seguidores.

Todo ocurrió cuando la exhermanita habilitó la clásica caja de preguntas para interactuar con sus fans. Entre las consultas, una fue directa y disparadora: “¿Te da miedo envejecer?”. Lejos de esquivarla, la joven actriz respondió con honestidad y una cuota de vulnerabilidad.

“Sí, sí. Siempre lo digo y sé que puede sonar algo tonto o algo banal, y que sé que mucha gente me va a responder esta historia dando un mensaje de vida”, comenzó diciendo, consciente del debate que su respuesta podía generar. Sin embargo, aclaró que hablaba desde un lugar personal y emocional, más que desde una postura definitiva.

La ex Gran Hermano destacó
La ex Gran Hermano destacó el valor de la juventud como etapa plena de energía y pocas responsabilidades en la vida (@poggiojulieta)

En ese sentido, Poggio explicó por qué siente que la juventud es una etapa irrepetible. “Siento que la juventud es el mejor momento de la vida, donde el cuerpo te da para todo, tenés energía para todo. Quizás no tenés tantas responsabilidades, ni sos padre ni madre. Entonces todo es para vos, todos los placeres son para vos”, expresó, poniendo en palabras una sensación que muchos jóvenes suelen compartir pero no siempre se animan a verbalizar.

La artista también vinculó ese miedo al deseo de aprovechar el presente al máximo. “Como que siento que necesito hacer muchas cosas en mi vida antes de ser mamá, si algún día lo soy. O de ya ser más grande y no poder tener la energía que tengo ahora”, explicó. Para ella, el paso del tiempo está asociado a la pérdida de cierta vitalidad física y emocional, algo que hoy siente como un privilegio.

“Ese es mi miedo: quiero vivir todo, todo, todo ahora”, resumió, casi como un mantra. En sus palabras se percibe una necesidad urgente de experimentar, crecer y disfrutar, sin postergar deseos ni proyectos para un futuro incierto. La reflexión, lejos de sonar superficial, dejó ver una preocupación genuina sobre las distintas etapas de la vida y cómo transitar cada una.

El miedo al paso del
El miedo al paso del tiempo llevó a Julieta Poggio a reflexionar sobre la importancia de vivir intensamente el presente (@poggiojulieta)

De todos modos, Julieta se ocupó de aclarar que no desconoce el valor de lo que vendrá. “Sé que la vida después también se pone linda y que hay un montón de etapas de la vida”, afirmó, bajándole dramatismo a su planteo. Aun así, confesó que se siente especialmente cómoda y feliz en el presente que está viviendo.

Con humor, cerró su descargo con una frase que rápidamente se viralizó: “Me gustaría ser tipo un vampiro, seguir envejeciendo, pero congelarme ahora con este cuerpo y esta cara”, dijo entre risas. La comparación, descontracturada y sincera, terminó de sellar una reflexión que mezcló miedo, deseo y autoaceptación.

En paralelo a este momento introspectivo, la bailarina atraviesa una etapa personal plena. Tal como contó en otras respuestas, se encuentra en una relación amorosa que define como la más linda de su vida, rodeada de afecto y contención. Quizás por eso, su temor a que el tiempo avance no está ligado al rechazo del futuro, sino al deseo profundo de no perder la intensidad y la energía que hoy siente propias.

La actriz reconoció que asocia
La actriz reconoció que asocia la juventud con vitalidad física y emocional, considerándolo un privilegio único y generó debate

Ante la pregunta de cómo se siente actualmente, respondió: “Muy pero muy bien. Mi religión es el universo. Todos los días le hablo para agradecerle por lo plena que me siento en la vida, por la gente hermosa que me rodea y para que la mala energía nunca me llegue y así es. Amo mi trabajo, amo las oportunidades que se me presentan, amo mi personalidad, ser tan loca y vivir la vida como si siempre fuera el último momento. Amo dormirme en paz sabiendo la clase de persona que soy. Este será otro año increíble”, dejando claro su gran presente.

