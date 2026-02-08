El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

Gustavo Gavotti

Hace unas semanas, la polémica por el caso de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil tras realizar gestos calificados como racistas, reavivó el debate sobre la discriminación en la Argentina. Anamá Ferreira, exmodelo y figura pública, reivindicó la necesidad de debatir no solo la conducta individual sino el trasfondo estructural: “No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso”, afirmó en declaraciones televisivas, reclamando una sanción proporcional a la gravedad legal del episodio.

Para Ferreira, el retroceso de la diversidad racial no es casual, sino consecuencia de políticas deliberadas. Las repercusiones de su intervención no tardaron en llegar. Al referirse al fútbol, Ferreira lanzó una frase que generó debate en las redes: “La Selección argentina, por ejemplo, es la única que no tiene un negro en el mundo”. Consultada por Diego Sehinkman, conductor de Solo una vuelta más (TN), la exmodelo amplió su argumento: “Es como que no los dejan ser...”. Ferreira denunció, además, la escasa presencia de minorías raciales en espacios de poder y de representación social.

“Hay muchísima gente que sufre discriminación acá. Que son los morochos, los morenos, los marrones, los indígenas de acá. Vos no los ves en lugares de preponderancia”, enfatizó. Además, remarcó: “Están luchando porque son discriminados”.

En un momento de la entrevista, Ferreira profundizó en la historia y composición social argentina. Rescató un dato demográfico: “Hace 200 años, el 20% de la población argentina era negra. Después fue bajando. Pero, ¿por qué? Porque Sarmiento decidió hacer un blanqueamiento de la población desde 1850 a 1950”, sostuvo durante su paso por Solo una vuelta más emitido por TN.

Hacia fin de año, convocada por Infobae para “Mis Virales”, la modelo confesaba:

Hacia fin de año, convocada por Infobae para "Mis Virales", la modelo confesaba:

Entre risas y espontaneidad, la modelo resalta que ella es "la última persona que puede discriminar. ¡Yo soy negra!", subraya.

El caso de Agostina Páez tuvo repercusión mediática desde el primer momento. En una publicación previa realizada en su cuenta de X, Ferreira ya había manifestado su indignación por el enfoque que ciertos programas argentinos daban al caso.

“Lo que están hablando ahora en A la Barbarossa es una barbaridad, tremendo, escandaloso, una falta de respeto a los brasileiros. No importa lo que hizo el mozo, ella hizo un gesto racista: es ley penal y puede ir presa”, escribió. Su mensaje remarcó que, en Brasil, la legislación contempla sanciones estrictas ante manifestaciones de racismo.

Mientras tanto, la defensa de Páez insistió en que el gesto de la abogada fue una reacción, y no una acción espontánea. Sebastián Robles, su abogado, declaró a TN: “Ellos primero le hacen el gesto y ella contesta”. Señaló además que pidieron el secuestro de las cámaras de seguridad del bar donde sucedieron los hechos, y confirmó que las imágenes ya forman parte de la investigación judicial. El caso sigue sumando voces y revela la persistencia de la discriminación racial en la Argentina.