Las divertidas postales de Lali Espósito y su broma antes de su boda con Pedro Rosemblat: “No, querido, no me voy a casar”

Lali Espósito anticipó sus shows en River y dejó un divertido guiño a su futuro casamiento (Video: Instagram)

En lo que va de 2026, Lali Espósito eligió contar su presente a través de un extenso carrusel de imágenes y videos que funcionan como una especie de diario emocional. Sin poses grandilocuentes ni mensajes solemnes, la artista compartió fotos con el título: “Cosillas perdidas en este incipiente 2026”. Postales íntimas, momentos de humor y escenas cargadas de emoción que retratan dos ejes centrales de su año: el amor y la antesala de sus shows en Estadio Monumental.

Lali se mostró sin producción excesiva, en selfies espontáneas tomadas desde el auto, con gorras, lentes de sol y looks urbanos que refuerzan una estética relajada y real. No hay escenario ni glamour forzado: hay momentos robados, imágenes movidas, una sensación de cercanía que atraviesa toda la secuencia, vacaciones en la playa, momentos de lectura e instantes en el estudio musical.

El carrusel de fotos de Lali Espósito en 2026 refleja su vida personal y profesional, destacando el amor y la antesala de los shows en River

La cantante volvió a apostar por un registro espontáneo y natural

Una postal suelta, casi improvisada jugando a la PlayStation 5, sumó textura al recorrido visual

Con gorra, lentes y gesto pícaro, marcó el clima relajado del posteo

Entre esas postales aparecen escenas de descanso, salidas nocturnas y encuentros informales, donde el foco no está puesto en ella como figura pública sino como persona. Hay fotos desenfadadas, gestos exagerados, miradas cómplices a cámara y una actitud lúdica que marca el pulso del carrusel: Lali disfrutando de su tiempo, de su entorno y de un presente que la encuentra cómoda y segura.

También se destacan imágenes que remiten al backstage de su vida, lejos de los reflectores. Fotos borrosas, luces bajas, risas captadas al pasar y encuadres imperfectos refuerzan la idea de un registro casi íntimo, como si el posteo funcionara más como un álbum personal que como contenido pensado para redes. En estas secuencias, la artista deja entrever que atraviesa un momento de estabilidad emocional.

Una imagen nocturna capturó a Lali en movimiento y sin filtros

Una foto mostrando el interior del estudio de grabación marcó la publicación

Lali se mostró auténtica en las diferentes selfies publicadas en el carrusel

Desde el backstage, Lali posó con look total black y gesto concentrado

La secuencia continúa con una selfie frontal, gorra roja y lentes oscuros, que marca un clima íntimo y personal. Luego aparece una de las imágenes más tiernas: Lali abrazada a Dillom, su amigo, en una foto en blanco y negro que transmite contención, cariño y complicidad. El gesto es simple, pero potente: un abrazo largo, sin escenario ni show, que habla de vínculos reales en medio del vértigo.

Más adelante, el carrusel suma una postal junto a sus amigas Candela Vetrano y Morena Fernández Quinteros. Las tres posan abrazadas alrededor de una mesa, copas de vino incluidas, en una escena cotidiana que refuerza la importancia del sostén emocional en un año clave para la artista. Sonrisas, cercanía y una intimidad que contrasta con la exposición permanente.

En blanco y negro, Lali protagonizó uno de los momentos más emotivos del carrusel: el abrazo con Dillom reflejó complicidad y una amistad profunda

Con amigas y copas sobre la mesa, Lali compartió un momento de pura complicidad

Pedro Rosemblat, su futuro esposo, también fue parte del posteo de la cantante pop

El registro de Lali también incluyó imágenes inéditas de su paso por el escenario de Vélez

El momento más sensible llega con una serie de imágenes tomadas desde el auto. En una se la ve mirando por la ventanilla; en otra, tapándose la cara con las manos. El motivo aparece enseguida: frente a ella, el estadio donde se presentará en junio. La emoción es evidente y sin filtro. Lali registró el impacto de ver el Monumental antes de subirse a uno de los escenarios más grandes de su carrera, dejando que la cámara capture un instante genuino de vulnerabilidad. Fiel a su estilo, la artista rompe la solemnidad con humor. En uno de los videos del carrusel, gira la cabeza para mirar el estadio y levanta el pulgar en señal de aprobación, repitiendo el gesto varias veces de forma exagerada.

El cierre del posteo es una perlita que terminó de enamorar a sus seguidores. La cantante incluyó un fragmento de una nota televisiva de archivo en la que se la escucha decir con firmeza: “No, querido, no. No me voy a casar”. El guiño cobra otro sentido si se tiene en cuenta que, meses después de esa declaración, aceptó la propuesta de matrimonio de Pedro Rosemblat.

Lejos de lo perfecto, apostó por lo real en las imágenes que compartió en redes

En clave casual, apareció una foto borrosa que reforzó el tono íntimo del carrusel

Emocionada, la cantante se cubrió el rostro al ver River desde la ventanilla

En clave humorística, Lali compartió una imagen de sus bíceps entrenados

Así, con fotos borrosas, abrazos sinceros, lágrimas contenidas y chistes autorreferenciales, Lali construyó un relato visual que resume su 2026 hasta ahora: un año atravesado por el amor, la amistad y el vértigo de llegar a River. Sin grandes discursos, la artista eligió mostrarse humana y cercana, dejando que cada imagen diga lo que las palabras no necesitan explicar.