Juana Repetto reveló sus peores miedos antes de la cesárea por el nacimiento de Timoteo: “Todo me asusta”

Tras la ausencia de Sebastián Graviotto, Juana Repetto reveló quién la acompañará durante el nacimiento de su hijo

Después de atravesar una montaña rusa de emociones y cambios físicos, Juana Repetto cuenta los días para la llegada de su hijo. En ese sentido, la actriz organizó todo para ese día tan especial y se prepara para la cesárea que deberá atravesar. Así las cosas, este jueves, la influencer decidió abrir la puerta de su intimidad, contar sus peores miedos ante este proceso y revelar quién la acompañará al momento de dar a luz.

Fiel a su estilo, Repetto decidió expresarse ante su comunidad en Instagram, donde reúne casi dos millones de personas. “Vamos a responder las preguntas que más se repiten, cada vez que me hacen preguntas. Sebas (Graviotto) no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre. Le pregunté: “¿Te animás? Porque el cesáreo (risita) no sé si es muy agradable, pero...”. Sí. “Está la telita ahí, yo te miro a vos a la cara”, me decía mi mamá, así que con mi madre”, comenzó diciendo Juana.

Luego, la artista se refirió a sus sensaciones previo al tratamiento que deberá hacer para recibir a su hijo: “Todo me asusta de la cesárea. Es un drama queen esto acá. Me da mucha impresión el momento. Yo no le tengo miedo al dolor, porque la gente me dice: “No duele”. Es lo que menos me preocupa a mí, porque el dolor de última te duele, es horrible, pero te duele. Me da miedo paniquearme en el momento. O sea, me da miedo estar ahí acostada y empezar a tener un ataque de ansiedad, de pánico, que me dé mucha impresión sentir que tengo las piernas, la mitad del cuerpo para abajo, cuando estás dormido. Entonces, como esa pérdida de control”.

Juana Repetto reveló su temor a realizarse una cesárea

Durante su charla, la joven también habló de las consecuencias que deberá afrontar: “Me dijeron que temblabas cuando el bebé sale. Es una de las preguntas que todos me hacen y el obstetra me dice: “Y si te saco veintisiete grados del cuerpo de adentro, obvio vas a empezar a temblar”. O más grados, no sé cuánto está el bebe adentro. Y estar así acostadita. ¿Sabés que te están abriendo al medio? Me parece tétrico. La gente, para mí, no dimensiona. Porque te abren el cuerpo a la mitad y sacan. Y estás así vos despierta. Nada me divierte”.

En su publicación, Juana también se refirió al nombre que iba a tener su bebé: “Timoteo iba a tener un nombre, pasaron muchas cosas con ese nombre. Ya teníamos hasta el apodo. Hubo que cambiarlo. Lo cambiamos y fue difícil porque ya estaba reidentificado con el otro nombre y una amiga. Estábamos tirando en el chat porque a todo le encontraba algo. Tal no, es el hijo de no sé quién, no es el hijo de... Y una amiga tiró Timoteo y dije: “Me encanta”. Y le dije a Sebi, por supuesto, y le copó. Y a mí me gustaba mucho Ítalo, me copaba Ítalo y Toro casi se mu...Por favor, no, Italo, no, me encanta Timoteo. Y le dije a Sebi: “Acá elegimos Timoteo, los tres”. A Beli también le gustaba más y me dijo: “Me encanta”. Me gusta también el apodo”.

Así las cosas, Repetto también se refirió a la posibilidad de haber tenido una nena y sus ganas de haber sido madre de una mujer: “Hace un tiempo me preguntan si hubiese querido tener una nena. Es como que yo en un momento tenía la frase: “Obvio soy una máquina expendedora de pit...”. Cuando me enteré que estaba embarazada, sentí y dije: “Listo”. Era todo tan inesperado que dije: “Es mujer”. Y me ilusioné un poco con la idea, pero en el fondo creo que sabía que iba a ser varón. Y no sé si me veo con una nena. Me da pena por cuando sea abuela. Mirá todo lo que pienso. Siento que nada que ver ser la abuela de la hija de tu hija mujer. Dependés mucho de llevarte bien con tu nuera, de que tu hijo no sea un bol..., como la mayoría de los... (se ríe). No lo quiero decir porque siento como que hay una comunidad bellísima tirando a lo mejor y me reacompañó en este embarazo y estuvieron casi más atentas que yo, también hay gente muy chota en las redes sociales, entonces no quiero, son como esas cositas que me quiero guardar”.

Juana Repetto contó cómo se siente ante la llegada de su tercer hijo (Jaime Olivos)

En la parte final de su reflexión, la actriz también se refirió al cuidado de sus hijos el día del nacimiento: “Los chicos se quedan, tenemos una red armada espectacular, va a venir Esteban, que es el tío abuelo para ellos, que es mi padrino, que lo aman. Con su perro Allegro, se quedan a dormir acá. Viene mi suegra Norma, exsuegra, dirías, ¿no? Yami, mi excuñada, con Lino, que es el primo de los chicos, así que van a estar refelices, contenidos”.

En el clip, Juana también se refirió a otro de sus temores más grandes: “Si me voy a ligar las trompas, me lo preguntan constantemente, es casi que lo desean, siento (risita). No, me da cosa. Me da mucha cosa cualquier intervención quirúrgica. Por eso también tengo tanto miedo y todo lo que implique algo más es como que: “Sacame el pibe, cerrame y me voy”. Y por otro lado, que sea irreversible, si bien estoy convencida de que no quiero más hijos, también me da una cosa que.... No quiero tener más hijos, no creo tener más hijos. Con este me pasó que yo sentía que ya no iba a tener más hijos, como que había dado por terminado el tema, me daba miedo mi cuello de útero y me estaba separando y todo, 37 años. Dije: “Hasta que si conozco a alguien”, pero no es que no quería tener más hijos, era como que ya había soltado. En su momento, lo hablamos con Sebi, él no quería saber más nada. A mí me hubiese gustado, pero cuando me separé dije: “Ya está, no va a pasar””.