Rocío Pardo habló de los elogios de la China Suárez por el vínculo que tiene con Rufina, la hija de Nicolás Cabré

En medio de los conflictos que la China Suárez mantiene con Wanda Nara, exesposa de su actual pareja, Mauro Icardi, en su reciente entrevista con el programa de Moria Casán resaltó el buen vínculo que ella tiene con Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré. En especial, destacó la entrañable relación que consolidó con Rufina, su hija.

Durante la cobertura de los Premios Carlos en Córdoba, Rocío se refirió a los halagos que Eugenia expresó en La mañana con Moria (El Trece): “Es fundamental. A mí también me gustaría que pase lo mismo en caso de tener una hija. Creo que hay que priorizar eso ante todas las cosas”. Estas declaraciones, en diálogo con Pablo Layus para Intrusos (América TV), resaltan la importancia que la pareja de Cabré otorga a que el entorno de crianza esté sustentado en el respeto y la armonía, más allá de las configuraciones familiares.

Consultada sobre cómo recibe el agradecimiento de otra madre, la productora manifestó: “Es lo que yo siempre digo: mientras la familia esté bien afuera va a estar todo bien”. Cada vez que se presenta la oportunidad, Eugenia “China” Suárez destaca públicamente el cariño y cuidado que la actriz y bailarina le brinda a Rufina, calificando este apoyo como un aspecto esencial para la convivencia entre padres separados.

“Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi. Siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella. Me parece una chica divina, lindísima, luminosa... Estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con mi hija”, resaltó Eugenia un día antes en la entrevista que dio en el ciclo matutino de Moria Casán (Eltrece).

En noviembre, antes de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, la elección del vestido de novia en un atelier de Buenos Aires reunió a la hija del actor, Rufina Cabré, y a la futura esposa. El emotivo encuentro se distinguió por la complicidad y el afecto entre las protagonistas, en un ambiente familiar que llamó la atención en redes sociales.

Rocío asistió al atelier junto a su hermana Cami y Rufina, en una jornada que comenzó con un brunch en una cafetería de la ciudad. La presencia de la hija del actor, recién llegada de Turquía tras vivir un período con su madre e Icardi, marcó el inicio de una jornada especial. A pesar de los cambios de país y rutina, el vínculo entre la hija de Cabré y la futura esposa del actor permaneció intacto, como reflejaron las imágenes compartidas en redes.

La reacción de China Suárez no pasó inadvertida. Al ver las imágenes, la actriz agradeció públicamente el trato recibido por su hija: “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”, escribió en un mensaje dirigido a Rocío Pardo y acompañado de emoticones. Este gesto fue interpretado como una señal de armonía familiar, a pesar de la distancia y las diferencias del pasado.

La propuesta de matrimonio entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo se había concretado en Punta Cana durante un viaje inesperado. De ese momento participó también la niña de 12 años, quien celebró la noticia junto a la pareja.

Respecto al vínculo con la hija de su futuro esposo, Rocío Pardo sostuvo: “Rufi es un ángel, es espectacular, siempre lo digo. Y nos llevamos rebién, nos divertimos mucho, hacemos videos de TikTok. Creo que es una relación hermosa, desde el primer día fue así y cada día es más fuerte. Obviamente, siempre con consejos y escuchándola, pero ocupando el lugar que me corresponde como la pareja de su papá. Somos muy felices”.