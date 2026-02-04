Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

La pareja, que mantenía su relación en reserva, fue fotografiada en José Ignacio a más de un mes que el cantante la hiciera pública en una entrevista (RSFotos)

La vida de Chano Charpentier ha tenido sus subidas y bajadas en los últimos años. Después de haber tocado lo más alto con el éxito de Tan Biónica, el artista sigue manteniendo una conexión profunda con sus fans, su música y también con su historia personal, marcada por altibajos y la lucha constante contra las adicciones. Sin embargo, en medio de su recorrido profesional y personal, el amor también ocupa un lugar central en su vida. A poco tiempo de haber abierto su corazón en el programa de Mario Pergolini, Chano decidió tomarse unas merecidas vacaciones en la costa uruguaya, buscando el relax y la tranquilidad, junto a su pareja, que ofrece el entorno de José Ignacio.

El músico y su pareja, Tami Bianchi, fueron captados disfrutando de una jornada al aire libre en un conocido restaurante de José Ignacio. Chano y su novia fueron fotografiados mientras se retiraban del local, en una escena que reflejó tanto complicidad como disfrute compartido.

Con una actitud relajada y bajo perfil, Chano y Tami dejaron el local gastronómico luego de disfrutar de su tiempo al aire libre

Ambos lucieron looks veraniegos y relajados: él optó por un sombrero de ala ancha color claro, gafas de sol oscuras, una remera tejida sin mangas de color terracota y un short estampado en tonos lilas y verdes, además de zapatillas deportivas azules y blancas y un bolso pequeño oscuro en una mano. Ella, por su parte, eligió un top blanco de encaje semitransparente con mangas largas, un crop top liso debajo y shorts de mezclilla, además de sandalias negras y gafas de sol blancas. Llevó el cabello suelto y una cartera pequeña al hombro, completando un estilo fresco y playero.

Al salir del restaurante, la pareja caminó junta por la vereda y luego avanzó por la calle, rodeados de vegetación y autos estacionados, en un entorno característico de José Ignacio. Mantuvieron una actitud distendida y relajada: en algunas imágenes, se los vio intercambiando miradas y sonrisas, en otras caminando uno al lado del otro, sin apuro. Todo transcurrió bajo la luz intensa de una jornada veraniega, con sombras marcadas y colores vivos que resaltaban tanto los detalles de la escena como la buena energía que transmitía la pareja.

El paisaje uruguayo tiene un significado especial en la historia de Chano y Tami. Fue durante el verano de 2023 cuando su relación comenzó a asomar a la esfera pública. Por entonces, ninguno de los dos quería ponerle un rótulo al vínculo ni hablar abiertamente de noviazgo. El tiempo, sin embargo, hizo su trabajo: tres años después, en diciembre de 2025, Chano se mostró mucho más abierto a hablar de su vida sentimental. En el living de Mario Pergolini, el músico sorprendió con una confesión directa. “Estoy en pareja, sí y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años”, expresó cuando le preguntaron sobre su situación sentimental.

Durante esa charla, y ante la insistencia de Pergolini sobre el tema del matrimonio y la vida familiar, Chano aclaró que no se siente identificado con ese tipo de formalidades. Prefiere vivir el amor a su manera, sin presiones externas y lejos de los mandatos sociales. En el ciclo Otro día perdido (El Trece), el cantante profundizó sobre cómo cambió su forma de vivir el amor con el paso del tiempo. “Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente”, confesó. Y agregó: “A veces la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos”.

El músico sostuvo que, lejos de las pasiones juveniles, ha construido con Tami Bianchi un vínculo sólido y consciente. “Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida. En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”, expresó. Sus palabras reflejan una etapa de madurez, en la que la pareja se apoya mutuamente y apuesta por la felicidad cotidiana, más allá de las tormentas pasadas.

Chano habló de su pareja, Tami, con quien mantiene una relación hace cuatro años (Otro día perdido - El Trece)

La presencia de Chano y Tami en José Ignacio es más que una escapada veraniega: es también una postal de disfrute, reconstrucción y nuevos comienzos. En cada paseo, cada sonrisa y cada momento compartido, la pareja transmite la tranquilidad de quienes apuestan a seguir adelante, acompañándose en el camino. Así, Chano continúa sumando capítulos a su vida, siempre con la música, el amor y la esperanza como aliados fundamentales.

