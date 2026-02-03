Teleshow

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

El exparticipante de Gran Hermano mostró su cariño por la madre de sus pequeñas en la intimidad de su casa

Desde la crianza de sus hijas a la angustia tras su severo accidente, Thiago Medina y Daniela Celis atravesaron todo tipo de escenarios juntos, apoyándose el uno al otro. Y si bien, por el momento, el romance no florece entre ellos, los jóvenes se siguen tratando con mucho amor. Fue así cómo, tras el cumpleaños de las gemelas, el exparticipante de Gran Hermano le hizo un dulce comentario a la madre de sus pequeñas.

La situación se dio cuando los padres se disponían a acostar a las niñas para la hora de la siesta. “Mi bebé hermosa, cómo duerme la siesta ella”, comienza diciendo Medina al tiempo que Celis le da un suave beso en el cachete a la menor. La niña, que dormía plácidamente sobre la cama, tenía un chupete rosa en su boca y lucía una remera musculosa de color beige.

Al apreciar el tierno momento en familia, el joven quiso destacar el amor de Daniela por las pequeñas y expresó: “Y una mamá cargosa. Otro beso ma”. Al escuchar el pedido de Thiago, la influencer accedió y le dio otra muestra de amor a la niña. “Mi bebé”, cerró con ternura Medina al observar a la menor descansando.

Más allá de sus diferencias, y de su separación, Thiago y Daniela se muestran en sintonía al momento de criar a sus hijas. Es así como los dos estuvieron de acuerdo en una drástica decisión respecto a la crianza de la niñas: la interacción directa y el estímulo por medio de actividades analógicas. “2 años criando sin pantallas, sí, muy difícil: mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor. Pero es acá donde todo vale la pena. 1 rayuela y toda la tarde, nada más”, había resaltado Celis días atrás en su perfil de Instagram.

Estas palabras reflejan el compromiso y el esfuerzo cotidiano para mantener a las menores alejadas de dispositivos electrónicos. Celis reconoció que sostener este modelo de crianza sin pantallas implica desafíos. Considera fundamental la “creatividad, dedicación, paciencia y amor”, y afirma que, pese a las dificultades, “todo vale la pena”. Para la familia, la unión y el tiempo compartido son el mayor beneficio.

En ese marco, el 29 de enero, las pequeñas celebraron sus dos años de vida. Ese día, mientras las gemelas dormían, sus padres se pusieron manos a la obra y transformaron el living familiar en un verdadero escenario de fiesta. Movieron el sillón principal y llenaron el espacio con globos de colores, guirnaldas, peluches y regalos. No dejaron detalle librado al azar: hasta los animales felpudos de las nenas lucieron bonetes y sus respectivos presentes, como si también fueran parte del festejo y cómplices de la sorpresa. Todo quedó listo para que, al despertar, Aimé y Laia encontraran una celebración pensada especialmente para ellas.

El momento de la revelación no tardó en llegar y, como era de esperar, la reacción de las gemelas fue tan espontánea como emotiva. Daniela y Thiago compartieron en sus redes sociales el video en el que se pudo apreciar a las niñas sorprendidas y curiosas, acercándose a la decoración, agarrando los regalos y sumando a los peluches a sus juegos. Entre risas y asombro, Aimé y Laia también se animaron a colocarse los gorros de cumpleaños y a sumarse al propio festejo, mientras los padres registraban cada instante.

Luego de la sorpresa, la emoción se trasladó a las palabras. Los padres les dedicaron a sus hijas un mensaje lleno de cariño y gratitud, publicado junto a un clip donde ambos cortan un globo con el número uno y colocan otro con el número dos en el centro, marcando el paso a una nueva etapa. “Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con dos minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace dos años atrás con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos, aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, ¡a ser creativos y divertirnos todos los días! ¡Dos años repletos de carcajadas y poco llanto! LAS AMAMOS LAIA Y AIMÉ. Deseamos que siempre sean unidas, buenas, ¡y felices! ¡Que nunca les falte la salud, y el amor! Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días, con amor mamá y papá”, escribieron, dejando ver un costado íntimo y sincero.

