Anto Pane habló de su vínculo con la joven asesinada en Los Ángeles y exigió justicia: “No tenía maldad”

Anto Pane exigió respeto por la víctima y reflexionó sobre la responsabilidad de los medios y la sociedad (TikTok)

El caso de Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina desaparecida desde el 23 de enero en Los Ángeles, terminó de la peor manera: su propio padre confirmó que fue hallada muerta el jueves pasado. El caso continúa generando conmoción no solo en la sociedad argentina, sino también a nivel internacional, donde la noticia encontró eco en los medios y en las redes. Entre las voces que se hicieron oír en las últimas horas se destacó la de Anto Pane, quien decidió volcar sus sensaciones y reflexiones a través de un video en TikTok.

“Quiero abordar el tema con el mayor de los respetos posibles, dar mis condolencias, mi pésame a la familia de Arenita, de Narela... Me duele un montón, que no lo puedo creer”, expresó al comienzo del video, mostrando su conmoción por la noticia, antes de detallar su vínculo con la joven.

“No éramos tan amigas. Es un momento muy delicado, pero yo como influencer siento que tengo que dar un mensaje y concientizar sobre algunas cosas. Quizás algunos lo tomen, otros no, algunos estén de acuerdo, otros no. Pero bueno, solo les pido que me escuchen, nada más”, continuó Anto. “Tengo un millón de cosas para decir. Ya averigüé todo del caso, sé todo. Hay cosas que obviamente no puedo decir porque me ponen también en casi en riesgo a mí... Y yo plata y miedo nunca tuve. Obviamente que yo voy a salir a hablar, voy a dar la cara. Siempre que haya una mujer que le pase algo, yo siempre voy a dar el pecho por ellas, porque para mí somos lo más importante que hay”, profundizó la joven.

El viernes 23 de enero fue la última vez que Narela se comunicó con su familia (@ayelen_priiii)

“Siento que se perdió un poco el feminismo y quiero que lo recuperemos de a poco, con conciencia”, dijo ante el tratamiento del caso. Intentando mantener su estilo, alternó momentos de seriedad con otros más relajados: “Me queda para el or... esta camisa. Soy actriz porno, también soy presidenta, también soy abogada, también soy psicóloga. ¿Qué más quieren que sea? Dios mío”.

Retomando el tono grave, Anto planteó la cuestión central de su reclamo: el foco mediático y social sobre la víctima y no sobre el victimario. “No puedo entender cómo se pone el foco en ella, Narela, Arenita, Sirenita, como quieras llamarla, en vez del asesino”, destacó, con un tono indignado, frente a la cámara. Para ilustrar su pensamiento, recurrió a una comparación. “Por ejemplo, en un colegio robaban, pusieron cámaras de seguridad para que no roben. Y mi pensamiento es: no pongas cámaras de seguridad para que no roben. Enseñale al pibe a no robar. No pongas la cámara de seguridad, ¿entendés? Que no robe con educación”, señaló, antes de continuar con su argumentación.

“Se pone mucho el foco en ella, en qué era ella, que si estaba con Dios, que si era gato, que si se drogaba... Todo el tiempo el morbo en ella”, sumó la influencer respecto al tratamiento del caso. Y agregó: “Pongamos el foco en quién la mató y ahí que se haga justicia. Partiendo de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie porque solo Dios nos puede sacar la vida, nadie más que Dios, se habla de ella, de qué hacía, de qué no hacía. No, loco, no hablemos de ella, hablemos del asesino. Pongamos el foco en otro lado, por favor”.

"No hablemos de ella, hablemos del asesino. Pongamos el foco en otro lado, por favor", reclamó Pane (Instagram)

La influencer insistió en que la vida personal de Narela no debía estar bajo escrutinio y que la única cuestión relevante era que había sido víctima de un crimen. “No importa lo que ella hacía, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, porque no somos Dios, Solo Dios nos saca la vida”, explicó Pane, a lo que profundizó: “Los tiempos de Dios son perfectos y nadie tiene derecho a quitarnos la vida. Y hay una justicia divina y obviamente que se va a hacer justicia por ella”.

Y como cierre, la joven volvió a poner referirse a la víctima. “No saben lo buena persona que era Narela. Era totalmente transparente, con una humildad, buena persona. No tenía maldad. Obviamente fue injusto. Sí, ella se metió con gente, tuvo novios que quizás rozaron la violencia o cosas... No quiero hablar de cosas, pero bueno, uno sabe también a lo que se expone. También uno es consciente”, sentenció.