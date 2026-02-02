Ángel de Brito sorprendió con sus planes desconocidos para 2026 de viajes, remodelación y moda: “Cumplan sus sueños”

El conductor de LAM contó los proyectos que tiene para este año (Video: LAM/ América)

Para Ángel de Brito este año no será como otros. Desde sus redes sociales compartió detalles sobre los proyectos que prepara para 2026, algunos vinculados al lugar que se ganó en los medios al frente de LAM y de Bondi Live y otros que revelan sus facetas desconocidas.

A través de stories el periodista expresó su satisfacción por el momento que atraviesa y reflexionó sobre su trayectoria. “Siempre me preguntan por proyectos: en el 2026 serán autogestivos”, anticipó, dejando entrever un cambio en su manera de encarar sus desafíos laborales.

Ángel de Brito anticipó proyectos autogestivos para 2026, marcando un cambio en su enfoque profesional y creativo (Instagram)

Entre sus planes más novedosos, De Brito se mostró entusiasmado con una de sus aficiones poco conocidas. “Algo que les adelanto es que estoy desarrollando algo que me fascina. Remodelación y decoración de espacios. Desde diciembre, estamos en obra”, expresó, entusiasmado mientras detallaba que era un proyecto coordinado, pensado, gestionado y realizado conjunto a una agencia. Incluso, les mostró a sus seguidores una habitación llena de escombros.

Otra de las novedades que el conductor también confirmó es que este año lanzará una cápsula de indumentaria junto a su equipo y una marca reconocida. En tono desafiante, expresó: “Es con una marca que me viste (y ya muchos de la tele copiaron) Cópienme esta”.

“Es con una marca que me viste (y ya muchos de la tele copiaron) Cópienme esta”, lanzó, provocativo sobre su incursión en el mundo de la moda

El periodista adelantó que tendrá en 2026 que armar valijas: “Voy a viajar mucho con mis sponsors. Por el país y al exterior. Vacaciones o trabajo. ¿Voy al mundial?”, se preguntó, dejando abierta la posibilidad de sumarse a la cobertura del evento internacional.

A pesar de sus nuevos desafíos, De Brito ratificó la continuidad de sus programas más exitosos: “Obvio, sigo con LAM y Bondi, que son una topadora y me hacen feliz todos los días. Y agradezco todo el cariño que me mandan por donde voy. Estudié comunicación, para crear este lazo”.

De Brito adelantó que 2026 será un año de viajes por el país y el exterior. Incluso abrió la puerta a un posible viaje al Mundial

Sobre su filosofía de vida, el periodista compartió un consejo para sus seguidores: “Siempre hay que gestionar tu vida, tu trabajo y tus vínculos. ¿Por qué le vas a dejar tu destino en manos de otros? Cumplan sus sueños, sin importar lo que piensen los demás. Opiniones hay tantas como insectos”.

Finalmente, se mostró orgulloso del Martín Fierro que ganó el ciclo que conduce en América como Mejor programa periodístico y recordó una anécdota personal. “¿Se acuerdan que no tenía chapita? La logré por autogestión”, señaló, mientras lucía una foto de la estatuilla con el nombre del programa y la terna en la que salió victorioso.

La dura opinión de Ángel de Brito acerca del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vibras de Luciano Castro”

Durante una transmisión en Bondi Live, Ángel de Brito analizó la reciente exposición mediática de los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y la comparó con la situación de Luciano Castro y Griselda Siciliani. De Brito señaló similitudes en las formas de comunicar y el uso reiterado de frases como “la mujer de mi vida”, que, según el conductor, buscan validar las relaciones actuales y opacar las anteriores.

Ángel de Brito lució su colección de premios Martín Fierro

“Trabajan para nosotros, para LAM, para SQP, y no publicaron toda la noche, por suerte, sino a las diez de la mañana y no a las tres de la tarde”, dijo. “Hoy, a la mañana, repartieron y pusieron sendos comunicados en respuesta de las cosas que habían dicho ayer. Resumo lo de ayer: nota de Intrusos, Wanda dice: ‘Está todo bien’. Mauro hace un comunicado: ‘No está nada bien, mentirosa, mitómana de la Justicia, me robaste siete palos y la mar en coche’. Y Wanda publica mensajes donde mostraba llamadas entre ambos, que hoy Mauro dice: ‘Era por las nenas, se me escapó una llamada...’”.

“Había vibras de Luciano Castro también en los mensajes de Icardi. ‘Tiene mis contraseñas, la mujer de mi vida’. Otra vez ‘la mujer de mi vida’. Qué insistencia que tienen los tipos en ningunear a la anterior con que esta es la mujer de su vida”, se despachó.