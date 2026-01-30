Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

La playa a veces traiciona, y hay que abrigarse un poco y buscar refugio entre los médanos

“Gracias por estos días, amiga del alma”, escribe en su Instagram Julieta Díaz, y su “amiga del alma” es Laura Novoa, con quien comparte unos días de descanso en Mar Azul.

La actriz compartió sus impresiones sobre el inicio de este ciclo: “Que sea un refugio o no sea. Llegó el 2026 con mucho dolor. Esperemos estar cerca y querernos. Cuidarnos. Ayudarnos. Ser lo mejor que podemos ser”, manifestó Díaz en una publicación reciente. A la vez, utiliza sus redes para concientizar acerca de los incendios en la Patagonia.

Mucha charla y complicidad entre amigas

Según informaron en LAM (América TV), hace unos días a la actriz se la vio en un restaurante del balneario, acompañada de un hombre vestido informalmente con una camiseta blanca, suéter verde pastel y pantalón negro. Durante el almuerzo, la pareja fue sorprendida en un momento de intimidad, cuando compartieron un beso que evidenció la cercanía del vínculo.

Combinación irresistible: playita y lectura

La actriz también usa sus redes para concientizar por los incendios en La Patagonia

“Gracias por estos días, amiga del alma”, mensaje de Julieta para Laura Novoa

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, destacó la discreción que caracteriza a Julieta Díaz a la hora de exponer asuntos personales, subrayando que aún no se conoce la identidad de su nueva pareja. La intérprete, conocida por resguardar su privacidad, ha evitado declaraciones públicas más allá de lo que expone en sus redes sociales, donde suele mostrar su tiempo libre en la Costa Argentina, sus momentos de lectura –destacando la obra Playstation de Cristina Peri Rossi– y su conexión con la naturaleza.

Cabe recordar que en abril de 2025, Díaz confirmó su separación del ilustrador Gervasio Troche, relación que había comenzado en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Pese a la ruptura, expresó públicamente su voluntad de mantener una actitud abierta ante nuevas experiencias amorosas.

En diálogo con Agarrate Catalina en La Once Diez, dijo: “Estoy abierta a conocer a alguien para pasarla bien y acompañarse de esa manera más romántica”. En ese mismo intercambio, hizo mención a su visión renovada sobre los vínculos y la dificultad de etiquetar las relaciones en la actualidad: “Pero creo cada vez más que no hay que definir tanto las cosas. A veces es difícil armar una pareja porque lleva tiempo y trabajo, y compartir algo con alguien se va transformando en otra cosa. Obviamente, siempre siendo responsable y respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede porque ya tengo 47 años”.

Y después de la playa, salir a disfrutar de una buena comida...

Todo esto, mientras Julieta comparte junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa Las Hijas, la obra de Ariadna Asturzzi que marca el debut de Adrián Suar como director teatral, y la experiencia fue realmente conmovedora. Se trata de una comedia que, con mucho humor y emoción, nos invita a reflexionar sobre un tema tan delicado como el Alzheimer y cómo afecta los vínculos familiares.

La historia gira en torno a tres hermanas que deben enfrentar la enfermedad de su madre, una prestigiosa jueza que siempre tomó las riendas de su vida. En medio de recuerdos, discusiones y miradas distintas, descubren que cada una conoció a una madre diferente; y lo más fuerte: comprenden que ya no está frente a ellas la misma mujer que las acompañó desde la infancia.

Las tre actrices brillan con actuaciones intensas, divertidas y llenas de matices. El trabajo grupal es maravilloso, con diálogos afilados y un ritmo vertiginoso, mientras que los momentos íntimos de cada monólogo logran un clima de gran emoción.

La dirección de Suar es precisa, dinámica y muy cuidada: maneja a la perfección los tiempos de la comedia y sabe cuándo frenar para darle espacio a la sensibilidad del texto. El texto de Asturzzi equilibra de manera justa el drama y el humor, sin golpes bajos, lo que hace que la obra llegue aún más al corazón. Un gran aporte es la escenografía de Mariana Tirantte, que crea un entorno visual muy atractivo, con detalles que acompañan la acción de manera inmejorable.