Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Maxi López inició la búsqueda de una casa en alquiler en Nordelta, Argentina, para instalarse junto a su familia durante su estadía laboral

Maxi López ha iniciado la búsqueda de un alquiler de casa en la zona de Nordelta, en Argentina, con el objetivo de instalarse junto a su familia durante su estadía por compromisos laborales. El exfutbolista planea reunir a su esposa, Daniela Christiansson, y a sus hijos, mientras participa en el programa televisivo MasterChef Celebrity y actividades de streaming como parte de su regreso al país.

La elección de López obedece al deseo de mantener a la familia unida durante al menos un año, periodo de trabajo confirmado en televisión. En este contexto, el periodista Santiago Sposato expuso en el programa A la Tarde los requisitos inmobiliarios del exjugador: una casa de categoría a la laguna, con cinco dormitorios, situada preferentemente en el exclusivo barrio Yacht de Nordelta; como alternativas se consideran los barrios Golf, Virazón o Los Puntes.

El presupuesto para el alquiler solicitado oscila entre USD 18.000 y 20.000 mensuales, con la exigencia de firmar un contrato mínimo de un año. Estos detalles han generado expectativas dentro del mercado inmobiliario de la zona, dado el nivel de los requerimientos.

La posibilidad de establecerse en barrio Yacht implica que Maxi López sería vecino de Wanda Nara, su expareja y madre de varios de sus hijos, quien reside en un barrio cercano. Este hecho habría impulsado comentarios sobre el posible malestar de Daniela Christiansson, actual esposa del exfutbolista, ante la proximidad familiar que generaría la mudanza.

El regreso de López a la Argentina despertó algunas versiones sobre supuestas dificultades en su situación económica. Ante la consulta de la prensa, López negó estar en bancarrota y subrayó que sus decisiones tienen origen familiar y no económico. “Estoy bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y lo de venirme a la Argentina es para estar con mis hijos. Aparte, estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que me divierte”, señaló en declaraciones a Puro Show (El Trece), mientras espera el arribo de su esposa y sus dos hijos menores.

La relación de Wanda Nara con sus exparejas

Durante la visita de L-Gante al programa de Maxi López en Olga, Wanda Nara llamó por teléfono y exposo la dinámica relajada —y por momentos ácida— que mantiene con los hombres de su círculo afectivo y familiar.

"Estaría bárbaro que ustedes dos se unan con Voldemort y hagan un trío”, señaló la empresaria, inspirado en el antagonista de la saga de Harry Potter, con el que la empresaria designa a Icardi cada vez que busca tomar distancia o, abiertamente, ironizar sobre su situación actual.

En pleno ida y vuelta con L-Gante y Maxi López, Wanda Nara dio a conocer el apodo con el que se refiere a Mauro Icardi (Sería increíble – Olga)

La intervención no terminó ahí. Ante la mención al apodo, la panelista Nati Jota describió el ambiente y sugirió: “En algún momento, capaz se sume Voldemort a la buena onda”, propuesta que López tomó con moderación al afirmar: “Puede ser, qué sé yo. Yo quisiera llevarme bien con todos y la verdad que los quiero un montón y los dos saben que amo a sus hijos, los quiero a ellos, a sus amigos”.

El tono distendido sirvió para que Nara explicara su propia posición sobre los lazos persistentes con sus exparejas y la manera en la que negocia la convivencia mediática. “Fueron muy importantes en mi vida y lo más lindo es que los sigo teniendo. Yo sé que, si me pasa cualquier cosa, a cualquiera de los dos que llame, salen corriendo. No sé si para meterme la patada final y terminar de joderme”, aclaró ante la audiencia, siempre en tono festivo. Aunque cerró con seriedad: “Con Maxi, por suerte, ahora pudimos recuperar la familia. Y con Elián tengo muy buena relación con su mamá, con su entorno, con su hija, que sabe que la amo”.