Teleshow

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

El exfutbolista continúa con los preparativos para la llegada de Daniela Christiansson y sus hijos Elle y el recién nacido Lando

Guardar
Maxi López inició la búsqueda de una casa en alquiler en Nordelta, Argentina, para instalarse junto a su familia durante su estadía laboral

Maxi López ha iniciado la búsqueda de un alquiler de casa en la zona de Nordelta, en Argentina, con el objetivo de instalarse junto a su familia durante su estadía por compromisos laborales. El exfutbolista planea reunir a su esposa, Daniela Christiansson, y a sus hijos, mientras participa en el programa televisivo MasterChef Celebrity y actividades de streaming como parte de su regreso al país.

La elección de López obedece al deseo de mantener a la familia unida durante al menos un año, periodo de trabajo confirmado en televisión. En este contexto, el periodista Santiago Sposato expuso en el programa A la Tarde los requisitos inmobiliarios del exjugador: una casa de categoría a la laguna, con cinco dormitorios, situada preferentemente en el exclusivo barrio Yacht de Nordelta; como alternativas se consideran los barrios Golf, Virazón o Los Puntes.

El presupuesto para el alquiler solicitado oscila entre USD 18.000 y 20.000 mensuales, con la exigencia de firmar un contrato mínimo de un año. Estos detalles han generado expectativas dentro del mercado inmobiliario de la zona, dado el nivel de los requerimientos.

Maxi López exige una casa
Maxi López exige una casa de categoría a la laguna, con cinco dormitorios, en barrios exclusivos como Yacht, Golf, Virazón o Los Puntes de Nordelta

La posibilidad de establecerse en barrio Yacht implica que Maxi López sería vecino de Wanda Nara, su expareja y madre de varios de sus hijos, quien reside en un barrio cercano. Este hecho habría impulsado comentarios sobre el posible malestar de Daniela Christiansson, actual esposa del exfutbolista, ante la proximidad familiar que generaría la mudanza.

El regreso de López a la Argentina despertó algunas versiones sobre supuestas dificultades en su situación económica. Ante la consulta de la prensa, López negó estar en bancarrota y subrayó que sus decisiones tienen origen familiar y no económico. “Estoy bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y lo de venirme a la Argentina es para estar con mis hijos. Aparte, estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que me divierte”, señaló en declaraciones a Puro Show (El Trece), mientras espera el arribo de su esposa y sus dos hijos menores.

Maxi López vuelve a Argentina:
Maxi López vuelve a Argentina: la mudanza a Nordelta, el presupuesto millonario para una casa junto a la laguna y la cercanía con Wanda Nara

La relación de Wanda Nara con sus exparejas

Durante la visita de L-Gante al programa de Maxi López en Olga, Wanda Nara llamó por teléfono y exposo la dinámica relajada —y por momentos ácida— que mantiene con los hombres de su círculo afectivo y familiar.

"Estaría bárbaro que ustedes dos se unan con Voldemort y hagan un trío”, señaló la empresaria, inspirado en el antagonista de la saga de Harry Potter, con el que la empresaria designa a Icardi cada vez que busca tomar distancia o, abiertamente, ironizar sobre su situación actual.

En pleno ida y vuelta con L-Gante y Maxi López, Wanda Nara dio a conocer el apodo con el que se refiere a Mauro Icardi (Sería increíble – Olga)

La intervención no terminó ahí. Ante la mención al apodo, la panelista Nati Jota describió el ambiente y sugirió: “En algún momento, capaz se sume Voldemort a la buena onda”, propuesta que López tomó con moderación al afirmar: “Puede ser, qué sé yo. Yo quisiera llevarme bien con todos y la verdad que los quiero un montón y los dos saben que amo a sus hijos, los quiero a ellos, a sus amigos”.

El tono distendido sirvió para que Nara explicara su propia posición sobre los lazos persistentes con sus exparejas y la manera en la que negocia la convivencia mediática. “Fueron muy importantes en mi vida y lo más lindo es que los sigo teniendo. Yo sé que, si me pasa cualquier cosa, a cualquiera de los dos que llame, salen corriendo. No sé si para meterme la patada final y terminar de joderme”, aclaró ante la audiencia, siempre en tono festivo. Aunque cerró con seriedad: “Con Maxi, por suerte, ahora pudimos recuperar la familia. Y con Elián tengo muy buena relación con su mamá, con su entorno, con su hija, que sabe que la amo”.

Temas Relacionados

Maxi LópezAlquiler de casas en NordeltaMasterChef Celebrity ArgentinaSituación económica de Maxi LópezWanda NaraBarrio YachtArgentina

Últimas Noticias

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

Durante una entrevista, la actriz expuso sus perspectivas personales sobre las relaciones futuras del joven de 20 años que tuvo con Iván Noble

Julieta Ortega sorprendió a su

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

En charla con un grupo de veterinarios, el actor se animó a revelar su hobby más insólito frente a las cámaras

Benjamín Vicuña contó la llamativa

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Los concursantes recorrieron el país con los sabores y las texturas de cada región, enfrentando fórmulas poco convencionales y técnicas complejas

El exigente desafío del alfajor

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

La artista fusiona rock nacional, folclore y relatos personales. Su diálogo exclusivo con Teleshow

Nancy Anka emociona en Carlos

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

El Salmón y su esposa siguen pasando sus días de vacaciones en la ciudad esteña

Relax, playa y cariño: así
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Julieta Ortega sorprendió a su

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador impulsa una transformación

El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar

El hallazgo de películas inéditas de Andy Warhol desmiente el mito de su asexualidad

Las exportaciones brasileñas de café soluble cayeron más de un 10% por los aranceles de Donald Trump

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”