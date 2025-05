Emilia Attias: su increíble anécdota con Thor, el proyecto musical que la entusiasma y qué haría con un millón de dólares

Emilia Attias es una reconocida actriz, modelo, conductora y DJ argentina. Comenzó su carrera en televisión en series como Rebelde Way y Los Roldán, y alcanzó gran popularidad como protagonista de Casi Ángeles, donde también formó parte del grupo musical Teen Angels. Su formación actoral incluye estudios con Norman Briski, y ha trabajado en teatro, cine y televisión, destacándose por su versatilidad y carisma. En cine, protagonizó películas como Dolores, El secreto de Lucía y Cromo, esta última seleccionada por el Festival de Toronto y distribuida internacionalmente por Netflix.

A lo largo de su carrera, Emilia ha sido reconocida con múltiples premios internacionales por su labor como actriz, incluyendo galardones en festivales de cine en Venezuela, Chile, Canadá, Ecuador y España. También incursionó en la conducción televisiva, liderando ciclos como Resto del mundo y programas especiales para canales de Argentina y el exterior. En 2010 fundó junto a su entonces pareja, el actor Turco Naím, una productora y juntos desarrollaron varios proyectos tanto artísticos como comerciales.

En los últimos años desarrolló su carrera como DJ, presentándose en desfiles, festivales y eventos. Recientemente, se sumó al equipo de Verdad Administrada, el nuevo programa de DGO Stream. Además de ser una mujer multifacética, en el plano personal es madre de Gina, hija que tuvo con su expareja.

"No abandono las estructuras. Lo que pasa es que me animo mucho a lo nuevo", confesó la actriz. Maximiliano Luna

Pollo: —Te veo y lo primero que me viene a la cabeza es la gran cantidad de cosas en las que trabajas: sos actriz, conductora, DJ y además de todo eso sos mamá…

Emilia: —Soy una persona inquieta y me gusta en general explorar diferentes cosas. En su momento me intrigó hacer la conducción y la música es algo que es muy afín a mí desde siempre. Pero creo que ahora estoy en un momento más musical que antes.

Pollo: —¿Querés dedicarte de lleno a la música?

Emilia: —No, lo digo internamente. Hay momentos en los que he entrado en estudios a ver qué pasaba si yo componía, si hacía algo con otro músico, desde la música electrónica, desde la música más pop-rock y no llegaba a encontrar, porque yo soy muy exigente, algo que hable de mí, de lo que hago y sobre todo que sea creativo, que tenga que ver con mi esencia, con esa nobleza de decir: coincide, es coherente conmigo. No me gusta eso de que te hacen las cosas. Y también fueron momentos de mi vida, en mis veintis, fue una década de mucha televisión, serie, películas, estuve actuando mucho y por ahí eso tomó un protagonismo y se desarrolló más mi veta actoral, que fue como una sorpresa a mi vida porque en realidad a mí lo que más me gustaba era la música de chica. Entonces, eso lo fui metiendo más con esta carrera de DJ que la empecé a hacer de manera medio casual y de golpe empezó a ser muy solicitada y me impulsó a decir: “Me gusta, lo disfruto, entonces quiero hacerlo mejor”. Fui estudiando como performear mejor, hice una búsqueda de identidad musical que sentía que la tenía, pero se fue haciendo cada vez más copado o más profesional. Ahora estoy trabajando un montón y estoy pensando en un proyecto de hacer mi música como otro paso más. Estoy metida puertas adentro, con creación de música y eso me tiene feliz.

Pollo: —No vas a lo seguro porque pienso que después de Casi Ángeles podrías haber actuado toda la vida. De hecho, podrías haber sacado un disco pop y seguramente hubiera sido un éxito. Pero avanzas en nuevos desafíos...

Emilia: —No abandono las estructuras. Lo que pasa es que me animo mucho a lo nuevo, me da mucha seguridad. Lo hago en las cosas que me gustan. Hay cosas nuevas que me proponen, que no me mueven un pelo y no las hago. Pero cuando algo me gusta y confío en que tengo algo para dar, recontra me animo. Lo hago con muchísimo compromiso, no lo doy por sentado, lo hago con seguridad y mucho trabajo porque se construyen otros puentes, otros caminos. Eso te da posibilidad de moverte por distintas áreas en tu trabajo, pero hay muchas otras que todavía no hice.

Pollo: —Y que probablemente vas a hacer (risas). ¿Directora de cine, tal vez?

Emilia: —Me gusta producir, me gusta dirigir, me gusta crear otras cosas también. Por ahí líneas de algo... Tengo muchas pasiones, me gustan muchas cosas y me animo a desarrollarlas.

Pollo: —¿Qué hace Emilia Attias cuándo descansa?

Emilia: —Estoy con mi hija porque con todo esto que te digo que me gusta hacer, además de que me gusta entrenar, cuidarme la piel, estudiar canto, estudiar para mejorar mi performance, siempre estoy formándome y es algo que también está muy adentro. Pero el tiempo con mi hija es súper importante y lo cuido un montón.

Pollo: —¿Ella vive con vos?

Emilia: — Sí, vive conmigo y estoy mucho tiempo con ella, todo lo más que puedo. Así que entre todo lo que hago y ser mamá, cuando se apaga todo, Emilia queda de cama (risas). Básicamente lo único que quiero es relajar y estar tranquila. Me voy a la cama y puedo leer, avanzar con trabajo, crear, escribir, ponerme en contacto con la parte más creativa de los proyectos... Uso mucho la noche para ese momento creativo de que avancen las cosas o como momento operativo, lo cual no lo recomiendo antes de dormir aunque igual yo soy muy buena durmiendo (risas).

Pollo: —¿Se te apaga la tele?

Emilia: —Sí, duermo en todos lados: en autos, en trenes. Hago muchas cosas así que aprovecho el tiempo que puedo para dormir.

Emilia relató el encuentro fortuito con Chris Hemsworth en Los Ángeles. Maximiliano Luna

Thor

Pollo: —¿Es verdad que estabas perdida en Estados Unidos y te cruzaste a Thor?

Emilia: —Mi nivel de cuelgue es increíble… Sí, yo estaba grabando Resto del Mundo en Los Ángeles y terminamos muy tarde. Estábamos en el cartel de Hollywood filmando la apertura del programa… Es en la cima de Beverly Hills, que es como la montaña donde viven muchas celebridades, están todas las mansiones y demás. Los Ángeles tiene varios sectores donde viven las celebridades o donde hay grandes mansiones. Entonces, empezamos a bajar por Beverly Hills y nos perdimos porque es una colina llena de callecitas, es muy grande y había que bajarla toda…

Pollo: —No es que sacaron la foto desde abajo que hay como una avenida…

Emilia: —No, no. Yo toqué las letras. Estuve muy cerca del cartel. Y cuando bajamos nos perdimos un poco. Eran ya las 10 de la noche, quisimos hacerlo en el Sands, a la tarde. Pero se nos hizo tarde. Yo estaba con mi productor y con mi camarógrafo, cuando de repente nos perdimos, no había nadie…

Pollo: —Para Estados Unidos las 10 de la noche son como las 4 de la mañana de acá.

Emilia: —Claro, es muy tarde para ellos. Dábamos vueltas, no sabíamos dónde estábamos y cada vez nos perdíamos más. Es muy laberíntico. En un momento vemos que sale un gigante de una casa.

Pollo: —¿Un gigante por el cuerpo?

Emilia: —Yo lo que vi en él es “una persona que me saque de acá” (risas). Yo tenía hambre, quería ir a comer, habíamos grabado todo el día. Estaba manejando mi productor, atrás estaba mi camarógrafo... Entonces les digo: “Para qué le voy a preguntar. Bajame la ventana”.

Pollo: —Y ven a un tipo enorme...

Emilia: —El chico cuando ve que yo lo saludo, le digo: “¡Hi, hi!” de forma avasallante, se asusta, lo cual me pareció raro en semejante hombrón. Se asusta y se mete en el auto…

Pollo: —¡Pensó que eras un paparazzi!

Emilia: —Para mí pensó que era una fan que lo iba a volver loco con fotos. Imaginate, ahora sé quién es el pibe. Debe estar saturado, que le saquen fotos. Pero yo no lo iba a dejar pasar porque era la única persona que vimos en media hora. Le iba a tocar el vidrio hasta que me responda cómo salir de acá.

Pollo: —Muy argento todo (risas).

Emilia: —Entonces se hizo el que no escuchó, se metió en el auto y paramos el auto al lado. Era increíble porque estaba lleno de bolsas de súper, pero tapado de bolsas y solo se le venía su carita que salía entremedio de todo eso. Me dio muy papá que va al súper.

Pollo: —Me gusta que Thor vaya al súper…

Emilia: —Después entendí qué personaje era. Pero te juro que me lo acuerdo repleto de bolsas del súper Whole Foods por todos lados. Ahí le digo: “Sorry. ¿Me bajás el vidrio?” Y como que me vio chill, bajó el vidrio dudando y fue transicionando.

Pollo: —Dijo: “¡Esta cara no me va a robar!” (risas).

Emilia: —No era susto de robo, para mí creyó que era una fan que lo iba a taladrar. Le digo: “Estamos perdidos, no sabemos cómo salir. ¿Me podés explicar?” Y de repente cambió la actitud del pibe. “Ah. ¿Estás perdida? Mirá, agarrás esta y bajás para allá”, me respondió. Re copado. Yo hasta ese momento no había mirado a mis compañeros y le agradecí: “Thank you. Have a good night”. Cuando giré la cabeza, mis compañeros estaban con la boca abierta. “¿Vos sabés con quién hablaste recién?”, me preguntan. “No”, les respondo yo tranquila. “¡Con Thor hablaste!“, me dicen. Yo no sabía ni quién era. Thor para mí es la cultura celta, que me encanta. Pero no miro muchas películas de acción.

Pollo: —Facherísimo es Thor...

Emilia: —Te juro que ni siquiera estaba conectada con eso. Tenía hambre y quería salir de ahí. Él estaba medio de yoguineta, encapuchado. Tampoco lo vi tanto. Era un yanqui grandote, pero no es que tampoco lo pude ver tanto. Lo que me causó gracia es que me dijeron: “Bolu, mirá quién es” y me mostraron el nombre del actor, que es Chris Hemsworth.

Pollo: —La esposa también es muy conocida...

Emilia: —Sí. Elsa Pataky, que me encanta. La conocía más a la mujer que a él. Lo que más me hizo gracia es girar y ver la cara de mis compañeros como diciéndome: “¡Hablaste con un ser humano que es el superhéroe del momento!. Todo el mundo quiere verlo y conocerlo”. Muy gracioso.

Millón

Con un valija llena de dólares, el Pollo invitó a Emilia a comprar todo lo que desee. El único requisito es que no se puede donar ni guardar como ahorro. ¿Qué eligió?

Pollo: —¿Qué harías con un millón de dólares?

Emilia: —La verdad que viajar es algo que para mí es un dinero muy bien invertido.

Pollo: —Pero grabaste el Resto del Mundo...

Emilia: —No me alcanzó. Yo quiero conocer el mundo, no importa que vuelva a los mismos lugares. Viajar con mi hija, viajar sola, viajar con mi novio, viajar en familia con mis hermanas, viajar, viajar, viajar. Viajar te expande. Me gusta formarme, me encanta tomar clases, cursos, por todos lados. Me gusta aprender muchas cosas para después ser muy buena con lo que haga. Después invertiría en tener patrimonio: invertir en propiedades o en bonos, en cosas que hagan crecer tu capital.

Pollo: —¿300 lucas de inversión en lo que vos que te puede llegar a dar un dinero?

Emilia: —Sí. Hay que invertir, hay que hacer generar más dinero con tu patrimonio para que después vaya creciendo. Así que tenemos: viaje, formación e inversión.

"Viajar es algo que para mí es un dinero muy bien invertido", explicó la artista. Maximiliano Luna

Pollo: —Te quedan 400 mil.

Emilia: —Lo gastaría en ¡comer bien! (risas).

Pollo: —¡¿Pero a dónde vas a comer?!

Emilia: —Comer bien, está bien. Es importantísimo.

Pollo: —¿Pero 200 lucas en comer bien? ¿A dónde vas a ir?

Emilia: —A los mejores restaurantes, a tomarme los mejores vinos. A comprarme rica comida y cocinarla. A comer rico. La gente piensa que yo no como, pero comer como bien y me gusta comer bien y tomar ricos vinos.

Pollo: —Te quedan 200 lucas.

Emilia: —Las invierto en mi hija. Le pongo algo a su nombre para que tenga para el futuro. Viajes, comida, disfrute, formación, inversión y responsabilidad. En todo eso gastaría un millón.

