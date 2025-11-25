María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

María Belén Ludueña compartió la primera foto de su embarazo desde Mar del Plata, mostrando su pancita de 16 semanas y media (Instagram)

María Belén Ludueña atraviesa uno de los momentos más luminosos de su vida. A sus 16 semanas y media de embarazo, la periodista eligió su ciudad natal, Mar del Plata, para compartir la primera foto de su pancita, una postal que rápidamente se volvió viral y que reflejó el clima de plenitud que vive junto a Jorge Macri, con quien espera a su primer hijo varón.

En la imagen, publicada desde Playa Grande, la conductora de Tarde o temprano (Eltrece) posó con una bikini negra, el mar de fondo y una sonrisa amplia, sosteniendo su vientre con las dos manos, en un gesto tierno que enterneció a miles de seguidores. “Ahora sí! 16 semanas y media y contando… Mostrándole por un ratito sus raíces marplatenses al bebé”, escribió, acompañada por un corazón blanco y un emoji de bebé. La foto capturó no solo un momento personal clave, sino también el orgullo de poder presentar su ciudad al hijo que viene en camino.

“¡Qué linda panza! Ya se está haciendo ver ese bebé”, “Tan bella. Disfrutá cada segundo, estos momentos son únicos e inolvidables”, “Hermosa. Felicidades por ese bebé en camino, vas a ser una madraza” y “Hermosa, qué merecido tienes ser mamá. Y ese amor necesitaba esa coronación. Serás una madraza y ese hogar el sello de una sólida familia”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores le dejaron en la sección de comentarios a la animadora.

La periodista eligió Playa Grande como escenario para presentar a su bebé en camino y celebrar sus raíces marplatenses

La conductora ya había contado que este embarazo llegó después de un proceso largo y profundamente deseado. En su programa Tarde o Temprano (Eltrece), detalló que se trató de un bebé muy buscado, fruto de un camino paciente y cargado de esperanza. “Esta cara que están viendo tiene que ver con la felicidad que estamos viviendo… Fue un bebito muy buscado”, expresó semanas atrás, visiblemente emocionada.

El anuncio público llegó a principios de noviembre y reveló que esperaba un varón. La reacción fue inmediata: colegas, políticos, amigos y figuras del espectáculo inundaron sus redes con mensajes de cariño. Desde entonces, Belén comparte con alegría algunos de los pasos de esta etapa: nuevas rutinas, caminatas, alimentación más consciente y la emoción de ver cómo su cuerpo comienza a transformarse.

Incluso tuvo un gesto muy especial días atrás: visitó al arzobispo Jorge García Cuerva para recibir una bendición para ella y para el bebé, un acto íntimo que reflejó su espiritualidad, algo que la conductora reconoce como una parte clave de su vida. “Rezo, ustedes saben que soy súper católica”, había dicho al confirmar el embarazo.

Miles de seguidores felicitaron a María Belén Ludueña por la llegada de su primer hijo varón junto a Jorge Macri

La postal desde la playa fue tomada durante una escapada que realizó junto a Jorge Macri antes de retomar la agenda laboral en Buenos Aires. Para ella, Mar del Plata siempre es un refugio: allí están sus afectos, sus primeros recuerdos y buena parte de su identidad. En la imagen se la ve fresca, luminosa, de pie sobre la arena con una reposera a su lado, mientras los turistas disfrutan del día de verano detrás. Llevó el pelo suelto, anteojos de sol redondeados y un delicado collar plateado. La estética simple y veraniega acompañó a la perfección el momento íntimo que quiso compartir.

Además de ser su hogar, Mar del Plata fue el escenario donde Belén vivió un momento personal que aún recuerda: allí pasó muchos veranos familiares, allí empezó su carrera, y allí elige regresar para desconectar. Por eso, la decisión de mostrar por primera vez su panza desde la costa marplatense tuvo un aire de homenaje personal. La periodista disfruta de cada cambio, cada sensación y cada foto especial. Su primera imagen en bikini embarazada no solo retrata un momento, sino que marca el inicio de una nueva etapa para la pareja.