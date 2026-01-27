Teleshow

El llanto de Moria Casán al escuchar al Pato Galmarini hablar sobre su amor: “Vivamos juntos hasta el día de nuestro final”

La conductora se conmovió hasta las lágrimas cuando escuchó a su pareja referirse a su vínculo, sobre la soledad en la vejez y el valor de compartir el presente

Moria Casán se emocionó al escuchar a su pareja

La relación entre Moria Casán y Pato Galmarini quedó en las últimas horas expuesta desde un costado profundamente humano. La conductora, conocida por su carácter arrollador y su espontaneidad, no pudo evitar que la emoción la desbordara cuando su pareja se sinceró sobre el significado de compartir la vida a su edad.

Durante una entrevista, el empresario abrió su intimidad al hablar sobre lo que representa enamorarse a los ochenta y tres años. “Es difícil estar ‘metejoneado’ a los 83 años. Pero también el poder estar acompañado a esta edad”, reveló al dejar ver la importancia que su vínculo con Moria tiene en el día a día.

La conductora de La Mañana con Moria (Eltrece) no tardó en mostrar un costado poco habitual en ella. El relato de Galmarini, lejos de ser una simple anécdota, la conmovió hasta las lágrimas. La conversación tomó un giro más íntimo cuando él compartió una de sus penas más profundas: la soledad que deja la pérdida de amigos de toda la vida.

Moria Casán en el cumpleaños
Moria Casán en el cumpleaños de Pato Galmarini

Galmarini profundizó en la dificultad de transitar la vejez sin la compañía de sus compañeros de siempre. “Amigos míos de toda la vida hoy ya me quedan contados. Se me han ido, entonces hay días que uno dice ¿a quién llamo para tomar un café? Y no tenés porque hay muchos que ya no están. Entonces, la llamo a Moria. A ella le debe pasar lo mismo. Entonces nos juntamos“, relató al visibilizar una realidad que suele permanecer silenciada.

Tras ese pasaje de la entrevista, Moria intentó suavizar el ambiente recordando que durante las vacaciones “hay mucha gente que no está disponible para tomar café”. Sin embargo, la explicación de Galmarini fue contundente y desarmó cualquier intento de evasión: “Se murieron todos”.

El impacto de la ausencia se hizo aún más tangible en las palabras de la conductora, quien reconoció: “Es terrible para un hombre. Se le van muriendo todos los amigos. En una semana se le murieron cinco amigos con los que hasta ayer tomaba un cafecito con ellos... Es impresionante el amor y la lealtad para con sus amigos”. La escena dejó en evidencia el valor que adquiere el afecto mutuo cuando las redes de amistad se ven reducidas por el paso del tiempo.

Moria Casán con el Pato
Moria Casán con el Pato Galmarini en el cumpleaños número 83 de la diva

El intercambio no quedó allí. La conexión entre ambos se intensificó cuando Galmarini, visiblemente emocionado, compartió un deseo cargado de ternura: vivir juntos hasta el final. En medio de lágrimas y risas, Moria expresó: “Ay, me parece tierno. Un niño. No puedo creer. Un niño. Un hombre de 83 años con esa sensibilidad me parece un niño”.

Minutos después, el programa mostró una segunda parte de la nota. Allí, Galmarini le dedicó nuevas palabras a su pareja: “Nada que no te haya dicho, Moria. Me dicen que te diga qué es lo que yo siento por vos y vos sabes que te amo, que te quiero. Que vivamos juntos hasta el mismo día de nuestro final”, expresó, visiblemente quebrado.

La emoción volvió a desbordar a la conductora, quien entre lágrimas reiteró: “Ay, me parece tierno. Un niño... No puedo creer. Y además, te ponés más llorón porque es evocativo. Recordás mucho”.

Según las palabras de la conductora en su ciclo, esto lo atribuyó a la memoria de una vida llena de vínculos y deportes. “Él recuerda mucho su vida. Recuerda una vida de deporte tan espléndida, tan arriba, con sus amigos. Todos deportistas divinos. Reuniéndose, la alegría del juego. Él es un gran deportista. Ha sido un gran deportista. Entonces tiene esa mentalidad sana de reunirse para jugar un partidito. Y no tiene a nadie”, concluyó.

