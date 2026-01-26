Teleshow

El desopilante encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Maxi López en vivo: “Soy el amor de la vida de los dos”

En plena emisión de Olga, la empresaria y sus exparejas mantuvieron una charla al aire donde expusieron sus primeros encuentros, los regalos y hasta las traiciones

Guardar
En plena emisión, L-Gante y Maxi López mantuvieron una desopilante llamada telefónica con Wanda Nara (Sería increíble – Olga)

El lunes por la mañana, el estudio de Sería increíble (Olga) fue epicentro de uno de los cruces más inesperados y divertidos de la temporada: L-Gante y Maxi López compartieron aire y protagonizaron un encuentro que, en minutos, se convirtió en tendencia en redes sociales. Los dos, conocidos por su vínculo amoroso con Wanda Nara, sorprendieron a todos al participar juntos en una llamada telefónica con la empresaria, desatando risas, chicanas y anécdotas dignas de un reality.

Todo comenzó cuando Maxi logró que Wanda le atendiera el teléfono en vivo. Al enterarse de que tanto él como L-Gante estaban juntos en el estudio, Wanda no ocultó su sorpresa: “¿Qué hacen mis ex? ¿Se unen para destruirme? Se complementan, son como el agua y el aceite. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro”. Sin perder el ritmo, Maxi le lanzó a Wanda una consulta filosa sobre los regalos a L-Gante: “¿Vos le regalaste un Ferrari al amigo?”. Ella, rápida de reflejos, negó: “No, no soy tan generosa. Me gusta quedar como tal, pero no lo soy”.

El referente de cumbia 420, siempre pícaro, intervino: “Mirá, hay algo que me regalaste, que es una herramienta de trabajo“. ”Ella me regaló la computadora que sigo utilizando en el estudio", agregó de inmediato el músico. Wanda le reconoció el gesto y le recordó a Maxi: “Como a vos, que te regalé mil veces botines”.

En un divertido ida y
En un divertido ida y vuelta, Wanda expuso a Maxi como su ex más "gastador" (Captura de Telefe)

La conversación giró entonces hacia los regalos que la empresaria recibió de sus ex. “Él me regaló un montón de cosas. No me gusta contar, que lo hagan ellos, pero Maxi es el más gastador. Él una vez me regaló un McLaren, que lo vio en una película porque lo usaba una chica”. López no tardó en replicar: “Mentira. Vimos con ella una película de Transformers y me empezó a bebotear : ‘Ay, qué lindo que es el coche’. Y el bolu... entró derecho, ¿no fue así?”. Wanda lo frenó: “El coche me gustaba, pero no pensé que me lo ibas a regalar de sorpresa. No te lo pedí”.

Entre risas y bromas, L-Gante aportó una anécdota desde Suiza: “Wanda tiene esas cosas que te tiran al piso. Pasó una chica con una cartera Hermès y me dice: ‘Ay, ¿me la compras?’. Y yo le dije: ‘Ni en ped…’”. Wanda, entre divertida e indignada, retrucó: “¿Por qué no arman el club de los ex de Wanda y se juntan a hablar los jueves? No son muchas mis exparejas, ahora que Maxi está en Argentina, pueden juntarse y charlar. Tengo más cosas buenas, aunque Maxi solo recuerde las malas”.

Entre risas y recuerdos divertidos,
Entre risas y recuerdos divertidos, L-Gante expuso las actitudes de Wanda ante los regalos (Instagram)

La charla siguió con guiños y complicidad. Cuando le preguntaron a Wanda por su estado sentimental, L-Gante no dudó: “¿Estás soltera, Wanda?”. Ella recurrió al misterio y dio vuelta la cuestión: “¿Por qué preguntan eso? Maxi sabe, me parece raro que no hable...”.

El clima distendido se mantuvo y, tras un chiste interno, Nati Jota fue al grano: “¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?”. Wanda, categórica, no dudó en responder: “Estás en presencia de los dos que me cag… con media Argentina. Es más, que después se queden hablando porque creo que compartieron alguna. Era una morocha, que me parece raro porque les gustan más las rubias, su nombre empieza con N. Los dos son muy tramposos, pero tuvieron la mala suerte que yo los descubrí porque no saben mentir y la culpa. No quiero pelearme con mis ex, que somos re amigos y los re quiero. Aunque parezcan el agua y el aceite, tienen muchas cosas en común: soy el amor de la vida de los dos”.

"Soy el amor de la
"Soy el amor de la vida de los dos", aseguró Wanda sobre sus exparejas (Instagram)

El intercambio, plagado de ironía y recuerdos, dejó en claro la buena onda entre Wanda y sus exparejas, y el impacto que sigue generando cada encuentro mediático entre ellos. La participación de Maxi y L-Gante en el programa no solo desató una ola de memes y comentarios en redes, sino que también permitió a los protagonistas reírse de sí mismos y recordar, entre bromas, una historia de amores, regalos y desencuentros que el público sigue de cerca.

Temas Relacionados

Wanda NaraMaxi LópezL-GanteSería increíbleOlgaIda y vueltaExparejasVerano 2026 ArgentinaVeranoStreamer

Últimas Noticias

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

La modelo compartió en redes una dulce imagen del pequeño imitando al piloto en medio de una jornada de juegos

Cruz Urcera, el hijo menor

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

Mientras dialogaba al aire con sus exparejas, la conductora dio a conocer con qué nombre se refiere al futbolista en medio de su pelea mediática y judicial

Wanda Nara reveló el apodo

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

En plena emisión de Olga desde Mar del Plata, el exdeportista y el cantante charlaron a fondo sobre su vínculo con la empresaria, expareja de ambos

L-Gante y Maxi López juntos

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

Las reacciones cruzadas y la presión por el cumplimiento de las normas en el reality expusieron diferencias profundas durante la gala más comentada del programa de cocina

El inesperado conflicto entre Wanda

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

En diálogo con Teleshow, la influencer habló de las dificultades que enfrentó durante la búsqueda de su primer hijo junto a su esposo Facundo Miguelena

La emoción de Juli Puente
DEPORTES
La decisión que tomó Chelsea

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

TELESHOW
Cruz Urcera, el hijo menor

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “La idea del

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”

El Malba anunció la salida de Rodrigo Moura como su director, a un año de su llegada

También Canadá sufre la ola polar en Norteamérica: Toronto amaneció paralizada tras una nevada histórica