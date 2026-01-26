Teleshow

El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: “Yo no tenía techo”

En una entrevista, recordó cómo el querido humorista lo ayudó en un delicado momento

En una entrevista, recordó cómo el querido humorista lo ayudó en un delicado momento (Video: Estás a tiempo/ TV Pública)

El relato de Nazareno Mottola sobre un gesto de Antonio Gasalla cobra una nueva dimensión al profundizar en el momento de mayor angustia personal que atravesó el actor, cuando la falta de dinero amenazó con dejarlo literalmente sin techo.

Durante la entrevista en Estás a tiempo, el ciclo de streaming de la TV Pública que conducen Christian Sancho y Celeste Muriega, Mottola detalló la secuencia de hechos que lo llevaron a esa situación límite. “Yo me compré una casa que empecé a remodelar. En un momento levanté todo el techo porque como me iba a Mar del Plata aproveché para que hagan todo”, recordó.

La decisión de avanzar con la obra coincidió con la esperanza de poder terminar a tiempo, pero los cambios en la producción que compartían modificaron las fechas y su presupuesto: “Yo saqué una cuenta y teníamos que terminar, suponete, el 10 de marzo y terminamos el 28 de febrero. La semana no me daba”.

“Él abrió como un cajón así y me dio la plata que me faltaba. Me acuerdo que eran 20 mil pesos”, recordó Nazareno Mottola sobre el valioso gesto de Antonio Gasalla (Mario R. Sar)

El actor no disimuló el impacto que esa situación tuvo en su ánimo. “Mi cara de preocupación era: ‘No tengo techo, no llego’”, confesó, aludiendo a la urgencia de resolver el problema. La desesperación lo llevó a compartir su preocupación con un compañero: “Saqué una cuenta y no llegaba. Le dije que tenía que ver cómo hacía y no sé cuánto”.

Los días pasaron entre la incertidumbre y la presión. Fue entonces cuando Gasalla, percibiendo el estado de ánimo del humorista, se acercó a él para interesarse por su situación: “Me llamó y me dijo: ‘Hola, Naza, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo va con lo de la casa? Bien, bien’. ¡¿Yo qué le iba a decir?!”, recordó, entre risas.

La conversación, marcada por la complicidad y el afecto, tuvo un giro inesperado. “Decime la verdad”, insistió Gasalla, decidido a ayudar. El desenlace fue tan sencillo como conmovedor: “Él abrió como un cajón así y me dio la plata que me faltaba. Me acuerdo que eran 20 mil pesos”, rememoró, sobre la cifra que le provocaba en aquellos años tanta angustia.

“Se puso a llorar y me dijo ‘Naza, yo quiero que lo agarres’”, rememoró, sobre la emoción de Gasalla, su insistencia y el valor del gesto pudieron más (Instagram)

La reacción de Mottola ante la ayuda fue de incredulidad y agradecimiento: “Le dije que no, de ninguna manera. ‘No, por favor, no, yo quiero que lo tengas. No, no, no’”. “Se puso a llorar y me dijo ‘Naza, yo quiero que lo agarres’”, rememoró, sobre la emoción de Gasalla, su insistencia y el valor del gesto pudieron más. “Le dije que yo se lo aceptaba con la condición de que cuando volvamos a arrancar, yo se lo devolvía”.

La promesa de devolver el dinero quedó flotando como símbolo del vínculo entre ambos. “Él no me la quiso aceptar después. Yo le dije: ‘No, no, Antonio, lo que habíamos quedado para mí, me hace sentir mejor así’. Conmigo ha tenido muy buenos gestos”, reconoció la figura de Peligro sin codificar.

La muerte de Antonio Gasalla a los 84 años, en marzo del año pasado, dejó una marca profunda en el mundo del espectáculo argentino. Nazareno Mottola fue uno de los primeros en compartir públicamente sus vivencias junto al legendario actor, recordando cómo influyó en sus comienzos en el teatro.

Nazareno Mottola fue parte de todas las temporadas teatrales de Más respeto que soy tu madre, la obra teatral protagonizada por Antonio Gasalla

Durante una entrevista telefónica en Lape Club Social (América TV), Mottola no ocultó su emoción al hablar del vínculo que forjaron sobre el escenario de Más respeto que soy tu madre. “Lamentable, es duro, sobre todo para alguien que me ha tratado cómo él me trató”, confesó el humorista, subrayando el impacto personal de la noticia.

“Siempre me trató de lo mejor y me ayudó a aprender muchas cosas en la parte artística y en la parte de arreglar con productores”, destacó el actor y humorista, quien también remarcó el cuidado que recibió de su colega: “Él me dijo que no quería que yo me caiga y yo lo primero que le dije es que venía de una escuela de circo”.

La exigencia profesional de Gasalla también fue tema en la charla. Según Mottola, “él siempre fue un gran profesional y lo único que siempre pidió fue profesionalidad”.

