Nicki Nicole compartió sus sensaciones a menos de un mes de cantar en el Teatro Colón: “Van a ser muy felices”

Nicki Nicole contó cómo se prepara para su actuación en el Teatro Colón

Nicki Nicole se encuentra en la recta final de los preparativos para su primera presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires. A pocos días del espectáculo, la cantante compartió su entusiasmo en sus redes sociales a través de tres mensajes, no sin antes aclarar que “este video fue grabado a cara lavada, sepan entender”, para luego ir directamente a contarle a sus seguidores cómo se prepara para semejante desafío: “Falta menos de un mes para el Teatro Colón. Los preparativos son mágicos, increíbles, hermosos, muy bonitos”, expresó a sus seguidores.

La artista, tras haber convocado a 250 mil personas en Rosario para celebrar los 300 años de la ciudad, enfrenta ahora el desafío de llevar su show al escenario más prestigioso de Argentina. “Creo que van a ser muy felices en esa fecha. Estamos preparando algo muy hermoso”, aseguró.

Comprometida con cada detalle de la presentación, Nicki Nicole destacó su “superexigencia” y “obsesión por el proceso creativo”, subrayando el esfuerzo colectivo de su equipo. “Solo sepan que acá del otro lado estoy yo con mi superexigencia y mi obsesión por el proceso creativo... dándolo todo con el equipo para que eso sea lo más mágico que existe”, afirmó.

La artista deleitó a sus fans en el festejo de los 300 años de la ciudad de Rosario (Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe)

El espectáculo sinfónico está programado para el jueves 19 de febrero a las 20:00 en el Teatro Colón y reunirá a más de 70 músicos en escena. Las entradas ya se encuentran agotadas, y la propia artista mencionó la posibilidad de añadir una nueva función ante la alta demanda: “Dejen de putearme por mensajes de si voy a hacer otro”.

En medio de la expectativa y con la proximidad de los premios Grammy en su agenda, la cantante mantiene el contacto cercano con sus seguidores. A ese primer video lo cerró escribiendo “los amo hoy y siempre”, con una serie de seis corazones con vendas, dando a entender que el cariño del público es el que puede enmendar lo que sintió luego de la ruptura con el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, con quien salió el año pasado.

Pero a continuación, se despachó con otro video, al que tituló como “Cosa a definir”, y en el que comenzó excusándose por el tono de voz un poco ronca que tenía a causa del aire acondicionado.

Antes del Colón, Nicki Nicole regresará a los premios Grammy REUTERS/Ronda Churchill

El vínculo con la audiencia se refleja incluso en los aspectos logísticos, como la vestimenta en el evento: “Yo no quiero que nadie se me cague de calor, ¿viste? Porque el Teatro Colón es de gala y eso yo lo sé. No va a hacer calor dentro del lugar, eso esten tranquilos”. Propuso también definir el “dress code” junto a sus seguidores: “Quisiera definir el dress code con ustedes, que me digan cómo van a ir de pimpeados realmente”.

Sobre el sentido artístico de la velada, Nicki Nicole remarcó la importancia conceptual del recital y su conexión con futuras etapas de su carrera: “Esta fecha conecta conceptualmente lo que es este show, este Sinfónico, con lo próximo que viene”. Añadió: “Para mí no es un show alejado, no es un show sinfónico y nada más, sino que cuenta una historia y tiene una gran conexión. No les voy a spoilear ni mucho menos. Solamente que sepan, a los que van, que se les va a estar contando algo. Y a mí me gusta mucho esto de las pistas, los misterios, los conceptos, así que nada. Los invito a que estén atentos en el show y a que sean felices. Nada más. Con esto me retiro, desaparezco, como siempre. Muacks”.

Fiel a su estilo, la artista invitó a su público a dejarse llevar por la sorpresa y a disfrutar plenamente de la experiencia, dejando la puerta abierta a nuevos capítulos en su trayectoria.