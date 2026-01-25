Teleshow

Nicki Nicole compartió sus sensaciones a menos de un mes de cantar en el Teatro Colón: “Van a ser muy felices”

La artista rosarina se prepara para un recital con 70 músicos en el escenario más icónico de la Argentina

Guardar
Nicki Nicole contó cómo se prepara para su actuación en el Teatro Colón

Nicki Nicole se encuentra en la recta final de los preparativos para su primera presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires. A pocos días del espectáculo, la cantante compartió su entusiasmo en sus redes sociales a través de tres mensajes, no sin antes aclarar que “este video fue grabado a cara lavada, sepan entender”, para luego ir directamente a contarle a sus seguidores cómo se prepara para semejante desafío: “Falta menos de un mes para el Teatro Colón. Los preparativos son mágicos, increíbles, hermosos, muy bonitos”, expresó a sus seguidores.

La artista, tras haber convocado a 250 mil personas en Rosario para celebrar los 300 años de la ciudad, enfrenta ahora el desafío de llevar su show al escenario más prestigioso de Argentina. “Creo que van a ser muy felices en esa fecha. Estamos preparando algo muy hermoso”, aseguró.

Comprometida con cada detalle de la presentación, Nicki Nicole destacó su “superexigencia” y “obsesión por el proceso creativo”, subrayando el esfuerzo colectivo de su equipo. “Solo sepan que acá del otro lado estoy yo con mi superexigencia y mi obsesión por el proceso creativo... dándolo todo con el equipo para que eso sea lo más mágico que existe”, afirmó.

(Crédito: Gobierno de la provincia
(Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe)
La artista deleitó a sus
La artista deleitó a sus fans en el festejo de los 300 años de la ciudad de Rosario (Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe)

El espectáculo sinfónico está programado para el jueves 19 de febrero a las 20:00 en el Teatro Colón y reunirá a más de 70 músicos en escena. Las entradas ya se encuentran agotadas, y la propia artista mencionó la posibilidad de añadir una nueva función ante la alta demanda: “Dejen de putearme por mensajes de si voy a hacer otro”.

En medio de la expectativa y con la proximidad de los premios Grammy en su agenda, la cantante mantiene el contacto cercano con sus seguidores. A ese primer video lo cerró escribiendo “los amo hoy y siempre”, con una serie de seis corazones con vendas, dando a entender que el cariño del público es el que puede enmendar lo que sintió luego de la ruptura con el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, con quien salió el año pasado.

Pero a continuación, se despachó con otro video, al que tituló como “Cosa a definir”, y en el que comenzó excusándose por el tono de voz un poco ronca que tenía a causa del aire acondicionado.

Antes del Colón, Nicki Nicole
Antes del Colón, Nicki Nicole regresará a los premios Grammy REUTERS/Ronda Churchill

El vínculo con la audiencia se refleja incluso en los aspectos logísticos, como la vestimenta en el evento: “Yo no quiero que nadie se me cague de calor, ¿viste? Porque el Teatro Colón es de gala y eso yo lo sé. No va a hacer calor dentro del lugar, eso esten tranquilos”. Propuso también definir el “dress code” junto a sus seguidores: “Quisiera definir el dress code con ustedes, que me digan cómo van a ir de pimpeados realmente”.

Sobre el sentido artístico de la velada, Nicki Nicole remarcó la importancia conceptual del recital y su conexión con futuras etapas de su carrera: “Esta fecha conecta conceptualmente lo que es este show, este Sinfónico, con lo próximo que viene”. Añadió: “Para mí no es un show alejado, no es un show sinfónico y nada más, sino que cuenta una historia y tiene una gran conexión. No les voy a spoilear ni mucho menos. Solamente que sepan, a los que van, que se les va a estar contando algo. Y a mí me gusta mucho esto de las pistas, los misterios, los conceptos, así que nada. Los invito a que estén atentos en el show y a que sean felices. Nada más. Con esto me retiro, desaparezco, como siempre. Muacks”.

Fiel a su estilo, la artista invitó a su público a dejarse llevar por la sorpresa y a disfrutar plenamente de la experiencia, dejando la puerta abierta a nuevos capítulos en su trayectoria.

Temas Relacionados

Nicki NicoleTeatro ColónBuenos AiresEspectáculo sinfónicoPremios Grammy

Últimas Noticias

Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió una postal familiar junto a Juana Viale

La expareja se reencontró para celebrar el cumpleaños número 18 de su hijo Silvestre

Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió

Griselda Siciliani volvió a postear en sus redes sociales luego de la crisis con Luciano Castro: “¡A estudiar!”

La actriz anunció el final de las grabaciones de la serie Moria y el inicio del rodaje del film Felicidades, pero no hizo mención a su relación con el actor

Griselda Siciliani volvió a postear

Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

La empresaria y la mayor de las niñas fueron de compras y las cámaras lograron captar el momento en el que la pequeña besa el vientre de su madre

Un video de Wanda Nara

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Tras abrir su corazón y contar las inseguridades que siente al exhibirse en malla tras dar a luz a las gemelas, la exparticipante de Gran Hermano hizo una sesión de fotos a orillas del mar

Luego del llanto, Daniela Celis

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

La pareja armó las valijas y partió rumbo a Madrid para encontrarse con el Cholo Simeone y el resto de la familia del exjugador del Rayo Majadahonda

Eva Bargiela y Gianluca Simeone
DEPORTES
Tras la derrota de Racing,

Tras la derrota de Racing, el Rosario Central de Di María debuta en el Torneo Apertura frente a Belgrano

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 con Alianza Lima en el primer amistoso del año

“Extraordinario”: el golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia ante Racing

11 frases de Gallardo tras la victoria de River ante Barracas: del funcionamiento de los refuerzos al ofrecimiento de Villa

Con otra buena actuación de Franco Mastantuono, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por La Liga de España

TELESHOW
Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió

Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió una postal familiar junto a Juana Viale

Griselda Siciliani volvió a postear en sus redes sociales luego de la crisis con Luciano Castro: “¡A estudiar!”

Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron una tumba en Turquía

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés