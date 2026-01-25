Teleshow

Gladys La Bomba Tucumana recordó a su pareja con un video inédito juntos a 8 meses de su muerte: “Te extraño”

La cantante expresó su dolor por la pérdida de Luciano Ojeda al compartir uno de sus últimos viajes juntos a Pinamar. Las imágenes

A ocho meses de su fallecimiento, Gladys La Bomba Tucumana compartió un video charlando con su pareja en medio de un viaje a Pinamar (Instagram)

La vida de Gladys La Bomba Tucumana atraviesa una etapa marcada por la ausencia, el recuerdo y la necesidad de encontrar sentido tras la pérdida. Ocho meses después de la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, la cantante sigue procesando el dolor y la tristeza que dejó la partida de su gran amor. Cada lugar al que va y cada momento cotidiano la conectan con la memoria de quien fue su compañero y, en medio del duelo, Gladys decidió rendirle homenaje con un gesto tan íntimo como público: revivir el último viaje juntos a Pinamar y compartirlo con sus seguidores.

Fue a través de sus historias de Instagram que Gladys publicó el emotivo video, grabado por el propio Luciano mientras charlaban en el auto rumbo a la localidad balnearia. En las imágenes se lo ve a él en el asiento del copiloto, mientras ella conduce y ambos conversan sobre los planes del día. “Jajajaja te amo. Entre lágrimas y risas, te amo”, escribió Gladys sobre la escena, dejando en claro que la mezcla de emociones sigue a flor de piel.

En otro texto, la artista explicó que ese momento correspondía a una escapada especial que ambos hicieron a Pinamar, una decisión que aun agradece porque le permitió atesorar recuerdos compartidos. Al pie del video, Gladys le dedicó un mensaje de despedida desgarrador: “Perdón mi amor, te amo con toda mi alma. Eternamente mi vida, mi turco, mi centurión, mi chano, mi Luciano te extraño. Hace un año de esto y hoy, hace ocho meses me dejaste, amorcito mío. No puedo creer que no estás acá conmigo, mi amor mi vida”.

La cantante recordó su último
La cantante recordó su último viaje en pareja, quien falleció en mayo pasado (Instagram)

El homenaje no es casual. En octubre pasado, la cantante también había recordado a su pareja en una charla con Ángel de Brito en LAM (América), donde habló con honestidad sobre el duelo que atraviesa desde la pérdida de Luciano. “Yo pensaba que iba a volver a casa con él”, confesó Gladys, recordando la última etapa de la enfermedad que atravesó su pareja, diagnosticado con un tumor abdominal. La artista relató el dolor de aquellos días y cómo, a pesar de la esperanza, la realidad se impuso de manera devastadora.

Gladys revivió una de las escenas más dolorosas de esos días: “Me acuerdo de algo que me resuena y me duele en el alma, porque cuando estábamos yendo y ya llegando al Fleming, él me dice: ‘Te pido una última cosa. ¿Me podés comprar unas papitas y una gaseosa?’. Porque le bajaba la presión muchísimo. Y yo le digo: ‘Ay, amor, dejá de decir así, por favor’. Y las tengo a las papitas guardadas. Las papitas que habrá comido, dos, porque ni bien llegamos, lo internaron, tenía creo que cinco o seis de presión. Ya se estaba muriendo. Yo llamé rápido a mi hijo, a mi hermano, que vengan porque tenía mucho miedo, ahora entendí que ya no íbamos a volver a casa. Hay tantas cosas que ahora veo que él sí sabía, pero que yo no me daba cuenta”.

En octubre pasado, Gladys la Bomba Tucumana se sinceró ante la pérdida de su pareja, Luciano Ojeda (LAM - América)

En esa misma entrevista, de Brito le preguntó: “Gladys, descubriste el amor a esta altura de tu vida. ¿Qué cosas tenía este hombre, distintas a las que ya habías vivido? ¿Qué fue lo que impactó tanto en vos?”. Tras unos segundos, la cantante respondió con sinceridad: “Yo nunca presenté un novio. Que me hayan puesto novia, que hayan dicho, montones. Pero real, de mi corazón, nunca presenté a un hombre como novio. Por eso fue una noticia cuando empecé a salir con él. ¿Qué tenía de distinto? Absolutamente todo".

Y continuó: Era honesto, era desinteresado, me daba todo lo poco que tenía, era para mí, para compartirlo conmigo, me cuidaba, era mi compañero. Él era un tipo divertido, era alegre, desinteresado. Si él podía, iba y sacaba un pasaje y me daba la sorpresa. Me decía: ‘Mamita, nos vamos a Bariloche por si me muero, quiero conocer Bariloche’. Porque yo fui a Bariloche a cantar, pero nunca fui de egresada tampoco”.

En cada mensaje y en cada imagen, Gladys demuestra que, más allá del dolor, el amor y la gratitud por lo vivido son más fuertes que la ausencia. La historia con Luciano Ojeda, marcada por la complicidad, la alegría y la entrega, sigue siendo motor y refugio para la cantante, que encuentra en la memoria compartida la manera de seguir adelante, celebrar lo vivido y recordar que, incluso en la tristeza, el amor nunca se termina.

