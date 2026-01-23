Facundo Arana habló con Teleshow sobre su relación con María Susini: “Nuestras idas y vueltas, como en toda familia”

Facundo Arana mostró cómo María Susini y su tierna mascota tomando sol (Diciembre 2025)

En una conversación exclusiva con Teleshow, Facundo Arana explicó cómo enfrenta las especulaciones y los desafíos cotidianos en su entorno familiar, destacando que los altibajos forman parte de la rutina para él y su círculo cercano. El actor expresó: “Nuestras idas y vueltas, y altos y bajos, como en toda familia”, enfatizando la normalidad de estas situaciones.

Al relatar su actividad más reciente, precisó a Teleshow: “Ayer estuvimos juntos en un evento... y hoy estoy en Tandil con mis funciones...”. Esta referencia directa a la convivencia compartida contradijo las versiones que sugerían un distanciamiento inmediato, mientras el propio actor subrayó los matices en los vínculos personales: “Altos y bajos... Como todos”.

Jose Tetty

La supuesta separación entre Facundo Arana y María Susini generó sorpresa en el mundo del espectáculo argentino, al trascender que, tras diecinueve años de relación y tres hijos en común, ambos estarían afrontando una ruptura. El anuncio se difundió en el programa LAM de América TV.

Los rumores tomaron fuerza luego de diversas especulaciones mediáticas en los últimos años. El conductor, Ángel de Brito, identificó públicamente a la pareja y dio paso al panelista Pepe Ochoa para ampliar la información sobre el estado sentimental de Arana y Susini.

Ochoa aseguró que la separación habría sido en términos pacíficos, sin conflictos entre ellos. Agregó: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, afirmó el panelista.

Facundo Arana confirma los altibajos familiares y desmiente un distanciamiento inmediato con María Susini

Actualmente, la familia de Facundo y María se encontraban compartiendo vacaciones en Mar del Plata junto a sus hijos, Ochoa aclaró que continúan conviviendo por motivos familiares y afirmó: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”. Según expresó, Susini ha estado más dispuesta a hablar del tema, mientras que Arana se mantuvo reservado.

El vínculo entre Arana y Susini comenzó a mediados de la década de 2000, en medio de comentarios mediáticos por supuestas superposiciones con relaciones anteriores del actor. A pesar de estos rumores iniciales, la pareja consolidó una familia y defendió su privacidad durante casi dos décadas. No es la primera vez que circulan rumores sobre una posible separación; en 2025, versiones similares habían sido negadas por Arana, quien afirmó que la relación seguía estable.

María Susini expresó su deseo de regresar a la televisión como conductora, tras casi veinte años dedicada principalmente a su familia

Arana compartió imágenes familiares junto a Susini en redes sociales, durante las celebraciones de fin de año. Estas publicaciones reforzaron la impresión de una relación sin conflictos, a pesar de las versiones de ruptura difundidas en medios.

Facundo Arana y Maria Susini y los deseos para el nuevo año

Mientras tanto, el posible regreso profesional de Susini a la televisión cobró relevancia. Según Implacables (elnueve), a través de la periodista Susana Roccasalvo, Susini manifestó interés en reanudar su carrera como conductora, tras casi veinte años dedicada a la familia.

Maria Susini “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito, si se da, vuelvo a trabajar"

“Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito, si se da, vuelvo a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”, declaró Susini a Implacables. Su entusiasmo por reinsertarse en el ámbito televisivo marca un momento de cambio tanto personal como profesional, en medio de la incertidumbre sobre su situación sentimental con Arana.

El horizonte profesional de Susini adquiere un nuevo impulso, anticipando desafíos renovados y el comienzo de una etapa diferente en su vida.

Facundo Arana recibió a Teleshow en el barrio privado Harás de Mar

El arranque de año para Facundo Arana estuvo condicionado por las dinámicas familiares y la forma en que gestionó su exposición pública, según manifestó el propio actor. La convivencia, siempre implicó una suerte de ajuste constante en las relaciones personales más cercanas.

Admitió que las oscilaciones dentro del entorno íntimo formaron parte ineludible del día a día, al afirmar ante el mismo medio que “las oscilaciones dentro del entorno íntimo se presentaron como parte sostenida de la convivencia”.