Facundo Arana mostró su talento oculto y lanzó una inesperada revelación: “Me salvó la vida”

Emocionado, Facundo Arana compartió con sus seguidores la última obra de arte que realizó (Instagram)

Facundo Arana atraviesa el inicio del año con la misma sensibilidad y entrega que lo caracterizan sobre el escenario, pero esta vez desde un rincón mucho más íntimo: el del arte visual. A dos semanas de comenzar el 2026, el actor decidió compartir con sus seguidores de Instagram una de sus grandes pasiones: el dibujo. Y lo hizo presentando su última obra, un homenaje a uno de los íconos de la conservación animal.

En una publicación reciente, Facundo mostró el resultado final de su trabajo: un elefante de colmillos grandes, retratado con detalle y respeto sobre la hoja de un cuaderno anillado. “Acá está terminado el elefante. Claro que no es Tantor, es Craig, el icónico elegante africano”, escribió, acompañando la imagen de la obra. Luego profundizó sobre la historia detrás de la ilustración: “Un ‘super tuskers’ conocido por sus colmillos gigantes, nació en 1972 y falleció por causas naturales a los 54 años ahora, en enero de 2026 en Kenia, convirtiéndose en un símbolo de la conservación, y su muerte reciente subraya la lucha contra la caza furtiva y la protección de estos majestuosos animales. Craig fue uno de los últimos elefantes africanos de colmillos gigantes. Hasta luego, Sir Craig”.

La elección no fue casual. En un posteo anterior, donde compartió los avances del dibujo, Arana se había sincerado sobre el vínculo entre el arte y su vida personal. “El dibujo me salvó la vida… Toda la vida. Y los elefantes me encantan desde siempre. No sé por qué nunca había dibujado uno. Pensé en hacer una Ganesha… y me decidí por Tantor”, relató, en referencia a otro célebre elefante del cine. “Nunca sabe uno para dónde va a tener ganas de ir el arte. Tomás aire, tomás tu lápiz, y arrancás”, sumó, mostrando el costado más espontáneo y terapéutico de su proceso creativo.

El dibujo de Craig realizado por el propio actor (Instagram)

La reflexión de Arana fue más allá del acto de dibujar, y citó a uno de los grandes maestros de la pintura universal: “Pablo Picasso dijo un día que pintar como Rafael le había llevado cuatro años… y pintar como un niño, toda la vida. Y bueno… yo jamás voy a dejar de ser ese niño a quien el dibujo le salvó la vida”. Con esa frase, el artista dejó en claro que para él el arte es refugio, juego y posibilidad, sin importar el tiempo ni la técnica.

La publicación no tardó en cosechar reacciones positivas. “El arte salva”; “Espectacular, Facundo”; “Una belleza, por favor”; “Qué hermoso trabajo. Te quedó perfecto”; “Me impresiona lo bello que quedó tu dibujo”; “Naciste para vivir haciendo arte”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron entre los cientos de comentarios. El entusiasmo de los seguidores de Arana se repite cada vez que el actor comparte alguna faceta artística, ya sea en la música, la actuación o el dibujo.

Pero el costado artístico no es solo patrimonio personal: en la familia Arana-Susini el arte se respira en cada rincón. A comienzos de 2022, su pareja y madre de sus hijos, María Susini, apostó también a la creación y la pintura. Facundo preparó especialmente una habitación en la casa para que la modelo pudiera dedicarse a pintar y realizar otras actividades artísticas. El espacio, revestido en madera y con una espectacular vista a la laguna, está pensado para jugar y crear: allí, María se sumerge en sus cuadros, los chicos dibujan y modelan, y las paredes se decoran con guirnaldas de papel. Incluso un pequeño tren recorre las vías sobre el techo, sumando un toque lúdico al ambiente.

Facundo Arana dio a conocer el espacio que utiliza su pareja, María Susini, y sus hijos para dar rienda a su lado artístico (Instagram)

En videos y fotos que la pareja publica en sus redes, se pudo ver a Susini concentrada en sus obras y a los hijos de ambos participando de la dinámica creativa familiar. Facundo, por su parte, también utiliza ese espacio para escribir, mostrando que el arte, en cualquiera de sus formas, es parte fundamental del día a día.

El inicio del 2026 encuentra a Arana entregado a la creación y a la familia, compartiendo con su público no solo su talento, sino también sus emociones, sus causas y la certeza de que la belleza se cultiva en los gestos cotidianos y en las pasiones que nunca se abandonan