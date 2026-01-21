Teleshow

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

La esposa del exfutbolista subió la postal familiar luego de la pregunta del jurado del reality de cocina sobre el destino que López le dio al regalo que le hicieron cuando marchó a Suiza para presenciar el parto

El jurado de MasterChef Celebrity habló con Maxi López sobre el mini delantal del programa que le regalaron a Lando

Daniela Christiansson sorprendió a sus seguidores al publicar la foto más esperada: Lando López, su hijo, luciendo el delantal de MasterChef que Maxi López recibió como regalo durante su despedida del programa.

La publicación, realizada en redes sociales apenas un día después de la emisión en la que Maxi López relató el significado del delantal frente al jurado y la audiencia, generó inmediatas muestras de afecto entre los seguidores del concurso y quienes acompañan la historia de la familia.

En la fotografía compartida, Lando López aparece recostado sobre una manta decorada con animales, vestido con un enterito blanco de manga larga y el delantal blanco personalizado. En la prenda se distingue, bordado en rojo, el nombre “LANDO” junto al logotipo de MasterChef. Aunque el rostro del bebé no aparece en la imagen, su mano izquierda se asoma levantada entre juguetes de tela en tonos beige y crema, entre ellos una jirafa de peluche y un móvil colgante. Sobre la imagen se lee el mensaje: "El mini Chef Lando @officialmaxilopez ❤️ Gracias @masterchefargentina".

La postal se publicó tras la reciente emisión de MasterChef Celebrity Argentina, transmitida por Telefe, donde el jurado —integrado esa noche por Damián Betular, Germán Martitegui y Ximena Sáenz— conversó con Maxi López acerca del destino del delantal regalado para su hijo. Durante la entrega del plato que llamó “Corderito de Lando”, Wanda se enterneció y dijo “Ah, el bebé es Lando”, y Betular, entre risas, fue tajante: “No vengan con el tema este para querer... Ahora usan hijos nuevos, es una barbaridad. ¿Le pusiste el delantal que te regalamos que bordamos con tanto cariño? ¿Ya lo tiene puesto?”. Maxi respondió: “Tiene la foto”. Wanda, ansiosa, le pidió “a verla”. Y el exfutbolista le respondió: “Ya te la voy a mostrar”.

El mini delantal de MasterChef
El mini delantal de MasterChef Celebrity que lució Lando López y publicó Daniela Christiansson

El origen del delantal de Lando López se remonta a la noche en que Maxi López anunció su salida temporal del programa, cuando el exfutbolista decidió dejar la competencia para viajar a Ginebra y acompañar a Daniela Christiansson en el tramo final de su embarazo.

“Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”, expresó Maxi López, notablemente emocionado. En ese contexto, Wanda Nara expresó el cariño del grupo: “Te queremos acá, Maxi”.

Los compañeros, a quienes llamaban a López “el presidente”, lo despidieron con palabras de apoyo y le obsequiaron el delantal para su hijo. El gesto marcó uno de los momentos más emotivos de la noche. Maxi López, al recibirlo entre lágrimas, dijo: “Me muero de amor. Qué chiquitito. Espectacular”.

La emoción de Maxi López al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson

La reacción en el estudio reflejó el ambiente de afecto construido a lo largo de la temporada. Uno de los participantes le manifestó: “Presi, me duele en el alma que te vayas, pero me encanta la razón por la cual te vas y más todavía que vayas a volver. Maxi, tenemos un regalo”.

La decisión de López fue clara: “La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero... voy a volver”.

El agradecimiento se extendió a Christiansson, quien afrontaba el final del embarazo en Suiza. Antes de volar, Maxi López afirmó: “Vuelvo después de unas semanitas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef”.

La publicación de la imagen de Lando López con el delantal de MasterChef generó múltiples reacciones en redes sociales y entre la comunidad de seguidores de la familia y el certamen culinario. El guiño a la anécdota televisiva encontró eco entre los fanáticos, afianzando la conexión entre lo sucedido en pantalla y la vida privada de los protagonistas.

El lazo entre la familia de Maxi López y el equipo de MasterChef Celebrity Argentina sumó así un nuevo capítulo emocional, mientras la emotividad del regalo sigue presente en la memoria colectiva del programa. Con el delantal ahora convertido en emblema familiar, queda la certeza de que la experiencia compartida seguirá uniendo a ambos mundos mucho más allá de la competencia.

