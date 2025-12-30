Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

El exfutbolista compartió la triste noticia de su salida del programa y su regreso en las próximas semanas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Entre lágrimas, Maxi López se despidió temporalmente de Masterchef Celebrity Argentina durante la décima gala de eliminación, conmocionando a sus compañeros y al jurado. El exfutbolista explicó que viajará a Ginebra, Suiza, para acompañar a su pareja embarazada, Daniela Christiansson, aunque remarcó que tiene la firme intención de volver a la competencia.

“Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”, comunicó López en el centro del estudio, evidenciando la importancia de su familia en esta decisión. Añadió: “La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero... voy a volver. Vuelvo después de unas semanitas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef”.

Maxi López expresó su intención de regresar al programa tras unas semanas, motivado por el vínculo con compañeros y jurado

El ambiente en el estudio se tornó emotivo con las muestras de apoyo y afecto. Wanda Nara, conductora del programa, le abrió el espacio para hablar y expresó: “Te queremos acá, Maxi”. Sus compañeros, quienes lo apodan “el presidente” del grupo, también le dedicaron palabras cargadas de aliento: “Presi, me duele en el alma que te vayas, pero me encanta la razón por la cual te vas y más todavía que vayas a volver. Maxi, tenemos un regalo”.

Acto seguido, López recibió un delantal de bebé idéntico al del programa, destinado a Lando, su hijo próximo a nacer. Desbordado por la emoción, exclamó: “Me muero de amor. Qué chiquitito. Espectacular. Se va a ayudar, no lo va a querer nada más”, mientras sus compañeros destacaban: “El delantal de Lando, el mejor regalo. ¿Cómo podemos hacer para seguir sin el presidente?”.

La promesa de regreso se mantuvo con tono de humor y deseo de reencuentro. “Ojalá que mi reemplazo me cuide el lugar porque tengo ganas de volver, así que espero que se esmere”, advirtió López. A lo que Nara respondió: “Más le vale al reemplazo que venga que no falle. Lo vamos a estar mirando todos porque queremos que vuelva el tanque, el presidente del grupo”.

El exfutbolista Maxi López recibió un homenaje emotivo con un delantal de bebé para su hijo Lando antes de partir a Europa

Antes de irse, el exfutbolista resaltó el vínculo construido en el programa y el acompañamiento familiar. Agradeció a Daniela Christiansson, quien atraviesa el tramo final del embarazo en Suiza junto a su hija Elle, así como al equipo de Masterchef por el respaldo. Recordó brevemente que ya había debido ausentarse en otras oportunidades por razones personales y reiteró su esperanza de que el reemplazo temporal cuide su lugar.

El emotivo episodio finalizó con López fortalecido por las muestras de cariño recibidas. La energía y motivación renovadas marcaron su despedida, con la clara convicción de que regresará pronto para volver a compartir la competencia con el grupo y su “familia de Masterchef”.

Para cubrir su ausencia, la producción de MasterChef Celebrity debió activar rápidamente un plan de reemplazos temporales. En ese contexto, comenzaron a circular distintos nombres antes de que se confirmara oficialmente quién ocuparía su lugar en las cocinas. Si bien finalmente fue Yanina Latorre quien quedó asociada públicamente como reemplazo, lo cierto es que su nombre no fue el primero en la lista. La propia panelista contó que, antes de llegar a ella, la producción de Telefe se comunicó con su esposo, Diego Latorre, con una propuesta particular: que ambos cubrieran juntos las jornadas de grabación mientras Maxi permaneciera en Europa.

El liderazgo y la unión del grupo en MasterChef Celebrity se evidenciaron en la despedida de Maxi López, apodado 'el presidente'

Según relató Yanina, la propuesta inicial entusiasmó a Diego, pero rápidamente aparecieron las complicaciones. El exfutbolista y actual comentarista deportivo tiene compromisos laborales fijos con ESPN, que resultaron incompatibles con las exigencias del programa. Desde la señal deportiva fueron claros: podía participar en Telefe solo si no faltaba a partidos, copas internacionales ni a los programas en los que trabaja regularmente. Ante ese escenario, Diego debió declinar la invitación y la posibilidad de que la pareja ingresara al certamen quedó descartada.

Yanina, por su parte, también enfrentaba limitaciones de agenda. Tal como explicó, la cantidad de programas que MasterChef Celebrity necesita grabar por semana hacía muy difícil que pudiera cumplir con todos los compromisos. “Yo no puedo hacer tantos programas como ellos necesitan”, reconoció, dando a entender que su incorporación no era tan simple como parecía desde afuera. Aun así, su nombre siguió en carpeta mientras la producción evaluaba alternativas.