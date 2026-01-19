El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

Un 19 de enero de 2015 marcó para Wanda Nara el nacimiento de una de sus mayores alegrías: su hija Francesca Icardi, la primera niña en su familia con Mauro Icardi. Hoy, en un contexto familiar atravesado por peleas legales y tensiones públicas, la empresaria eligió dejar de lado las controversias por un momento para dedicarle a su hija mayor un mensaje cargado de cariño y protección, recordando que, pese a todo, los afectos y la maternidad siguen marcando el pulso de su vida.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Wanda compartió una postal cargada de simbolismo: una foto de Francesca, de espaldas, frente a una torta de cumpleaños decorada con velas rosas. Junto a la imagen, la empresaria escribió: “Felices 11, amor de mi vida. Solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón”.

Pero Wanda no se quedó solo en un saludo formal. Profundizando aun más en el vínculo con su hija, agregó: “Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo. Siempre juntitas, te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami”. Sus palabras evidenciaron el compromiso de acompañar a Francesca en cada paso, más allá de cualquier circunstancia o conflicto externo.

Este es el segundo cumpleaños que la pequeña transita en medio de un clima familiar tenso. El año pasado, pese a las disputas que coparon titulares y redes sociales, Wanda optó por priorizar a su hija y dejar las diferencias de lado, compartiendo un mensaje emotivo que rápidamente se viralizó. “Hace 10 años, en Milán, nacía mi primera hija mujer. Mi mejor amiga, mi alma gemela, mi mini yo”, confesó en aquella oportunidad, emocionando a sus seguidores y dejando en claro el orgullo y la admiración que siente por Francesca.

En ese mismo posteo, Wanda agradeció a su hija por todo lo que le enseñó y por ser una fuente constante de inspiración: “Gracias por enseñarme tanto, por vos doy mi vida, por vos dedicaré cada día para de la mía verte feliz, a que crezcas como la mujercita que sos hoy: fuerte, educada y con un gran corazón y empatía por los demás”. Sin esquivar la realidad ni las dificultades de la vida, también reflexionó sobre el rol de madre y el deseo de proteger a Francesca en todo momento: “No voy a poder evitarte los malos momentos, de eso se trata la vida, pero seré siempre tu escudo y la que tratará que esos momentos te hagan más fuerte”.

La publicación cerró con una declaración de amor incondicional: “Te amo y amamos mucho, tu familia”. Junto a las palabras, Wanda sumó una serie de imágenes que retrataron la intimidad de la celebración. En ese entonces, compartió una postal de Francesca recibiendo un desayuno especial de parte de su hermana Isabella y su mamá.

El gesto de Wanda no pasó desapercibido en redes. Los seguidores de la empresaria y el futbolista dejaron mensajes de cariño, admiración y apoyo, destacando la importancia de los pequeños gestos en medio de grandes conflictos. Más allá de las polémicas y las peleas legales, el cumpleaños de Francesca se convirtió en una oportunidad para reafirmar la centralidad de la familia y el valor de estar presente en los momentos significativos.

En aquella oportunidad, se viralizó un audio de la niña hablando con su padre, cuando ella lo invitaba a su cumpleaños y él le respondió: “Dejame ver la agenda”. Esto ocurrió en pleno conflicto mediático y judicial entre Wanda y el futbolista, que en ese entonces recién iniciaba su relación con la China Suárez.

En este día especial, a un año de aquellos eventos escandalosos, Nara eligió la ternura y la presencia materna por encima del ruido mediático, apostando a que el amor y la contención sean el refugio ante cualquier tempestad.