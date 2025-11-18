Teleshow

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Los abogados de cada una de las partes se presentaron para negociar el calendario de las dos hijas que tienen en común. La palabra de Elba Marcovecchio y Diego Palombo

Guardar
Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia clave con respecto a sus hijas (Video: DDM-América TV)

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron este martes una audiencia clave en la causa por la restitución de sus dos hijas. El procedimiento, del que participaron únicamente los abogados de ambas partes, se llevó a cabo en un clima de alta tensión, tal como detallaron en DDM (América TV). Según el panel liderado por Mariana Fabbiani, se trató de una instancia crucial para definir el futuro inmediato de las niñas, con el foco puesto en las vacaciones, la Navidad y el Año Nuevo, épocas en las que ambos padres buscan garantizar su tiempo con ellas.

A pesar de que no era necesaria la asistencia física de los protagonistas, sorprendió la presencia de Mauro Icardi en el lugar, reflejando la importancia personal de la decisión y el deseo de estar cerca de la resolución. Según explicó Guido Záffora: “Mariana sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Obviamente, él es el más interesado. Hoy es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas”.

La audiencia fue especialmente tensa porque —aunque con la llegada de un nuevo abogado, el “profe” Palombo, en el equipo de Wanda se renovaron estrategias—, el encuentro entre las partes no logró ningún tipo de acuerdo, aunque desde uno de los dos equipos de letrados señalaron que “por primera vez en un año se abrió un canal de diálogo con la otra parte”.

Záffora, sin embargo, detalló: “No se pusieron de acuerdo en nada. Todos los puntos… El tema principal eran las vacaciones. Vacaciones en un lugar neutro. Italia, Uruguay o España”. Sin embargo, por el momento, no acordaron ese esquema.

Uno de los principales conflictos radica en las garantías jurídicas para los traslados internacionales; Franco Torchia señaló: “Estamos con un papá que tiene la posibilidad de tomar un avión privado e irse a donde quiera… no hablamos de secuestrar, pero vos te vas de vacaciones a España y podés tomar un avión privado, irte a Turquía y no volver más”. Además, la jurisdicción argentina tiene límites cuando las menores están fuera del país, lo que genera desconfianza y pide garantías adicionales por parte de Wanda.

Las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentaron alternativas y garantías para destrabar el conflicto y proponer un punto de encuentro neutral, pero, según relataron en el ciclo, la negativa de la otra parte fue total: “Era una negativa constante”.

Habló por primera vez el nuevo abogado de Wanda Nara

El balance, según el panel de DDM, es que el juez deberá resolver en última instancia la modalidad de las vacaciones: “Va a tener que resolver el juez. Bueno, Icardi tiene todas las intenciones de resolver. Esto hay que decirlo. Icardi sí tiene las intenciones porque Icardi dice: Yo quiero a mis hijas, no las puedo ver. Sí, pero resolver bajo sus condiciones”, aseguró César Corazza, abogado.

Al finalizar la audiencia clave en la causa por la restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, el abogado de la empresaria, Diego Palombo, fue abordado por la prensa a la salida del juzgado y protagonizó un breve, tenso y hermético intercambio que no hizo más que reforzar el carácter reservado de la jornada. Consultado sobre cómo había finalizado la audiencia, Palombo rechazó responder: “No puedo hablar, chicos, perdón”.

Cuando el periodista le preguntó acerca del escrito que, según versiones, habría sido elaborado con inteligencia artificial, el letrado se desmarcó: “Preguntale al que lo dijo. Yo no lo dije”. Ante la consulta respecto de sí efectivamente era necesaria la presencia de Icardi ese día, Palombo detalló: “No, no estaban citados”. Sobre la continuidad del caso y la prohibición de salida del país para el futbolista, el abogado redirigió: “Eso preguntale a las abogadas de él”.

La breve rueda de preguntas fue seguida por un clima de incomodidad, tanto por la escasa experiencia del nuevo abogado en lo mediático, como por el contexto mismo del conflicto. “No puedo hablar”, reiteró Palombo, y frente a si hubo conversación con Payarola, su antecesor, fue tajante: “No”. Respecto a si habría una nueva audiencia, solo respondió: “Todavía no”.

Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro Icardi habló tras la audiencia (Video: DDM-América TV)

Al finalizar la audiencia, Elba, abogada de Mauro, también dialogó con la prensa y brindó un panorama moderado sobre el encuentro judicial: “Bien, sería muy bueno y apuntamos a bajar el conflicto. Son una gran familia ensamblada y necesitan paz. Todo lo que colabore al diálogo, estamos. Todavía no llegamos a un acuerdo, pero es lo normal por el tipo de audiencia. Estábamos citados solo los abogados”.

Sobre la interacción con la parte contraria, Marcovecchio remarcó la importancia del trato: “A mí no me tiene que convencer nada (el abogado de Wanda), más allá de que el trato es cordial y eso es fantástico”. Respecto a la continuidad del proceso, aclaró que “no hay una fijada (la próxima audiencia), pero estamos”. Finalmente, ante la consulta sobre si Mauro Icardi se quedará más tiempo en Argentina, respondió con reserva: “No quiero contestarte con otra cosa porque me meto en cosas reservadas sobre el expediente”.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiElba MarcovecchioDDMIsabella IcardiFrancesca Icardi

Últimas Noticias

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

La actriz recibió una serie de comentarios durante un vivo de TikTok, donde divulgaron la dirección de su casa. El terrible mensaje que le enviaron

Adriana Salgueiro habló de la

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

El delantero del Galatasaray tiene que retornar a los entrenamientos y el martes en horas del mediodía fue con las pequeñas al Chateau Libertador, el hogar de la conductora

Mauro Icardi le regresó sus

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

Del sanguíneo “otra familia que te cargaste por zorra” a los comunicados oficiales y de los posteos virales a las entrevistas en televisión, un repaso por las declaraciones que abonaron el gran escándalo mediático de los últimos tiempos

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La sobrina de Diego Torres tendrá la posibilidad de presentarse en las tres fechas que tiene la colombiana en el estadio de Vélez Sarsfield

La emoción de Ángela Torres

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Luego de meses de especulaciones, Lucía Celasco y el defensor xeneize usaron sus redes sociales para postear la primera foto juntos

La nieta de Susana Giménez
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1:

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así se jugará la Nations Championship 2026, con las 12 mejores selecciones de rugby: el camino de los Pumas y el fixture completo

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

TELESHOW
Mauro Icardi le regresó sus

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz impulsa un giro

Rodrigo Paz impulsa un giro histórico en la relación entre Bolivia y Chile: “Tenemos que cambiar”

Nube de polvo en Buenos Aires: qué la causa y hasta cuándo durará el fenómeno

Un hematólogo, un relato bíblico y un consejo inesperado: cómo un médico convirtió a Indiana Jones en héroe

11 horas de maquillaje y una caracterización única: así Jacob Elordi se transformó en la criatura icónica de “Frankenstein”

Boualem Sansal regresó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron