La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia clave con respecto a sus hijas (Video: DDM-América TV)

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron este martes una audiencia clave en la causa por la restitución de sus dos hijas. El procedimiento, del que participaron únicamente los abogados de ambas partes, se llevó a cabo en un clima de alta tensión, tal como detallaron en DDM (América TV). Según el panel liderado por Mariana Fabbiani, se trató de una instancia crucial para definir el futuro inmediato de las niñas, con el foco puesto en las vacaciones, la Navidad y el Año Nuevo, épocas en las que ambos padres buscan garantizar su tiempo con ellas.

A pesar de que no era necesaria la asistencia física de los protagonistas, sorprendió la presencia de Mauro Icardi en el lugar, reflejando la importancia personal de la decisión y el deseo de estar cerca de la resolución. Según explicó Guido Záffora: “Mariana sorprendió la presencia de Mauro Icardi. Obviamente, él es el más interesado. Hoy es un día clave y por estos momentos se están definiendo muchas cosas”.

La audiencia fue especialmente tensa porque —aunque con la llegada de un nuevo abogado, el “profe” Palombo, en el equipo de Wanda se renovaron estrategias—, el encuentro entre las partes no logró ningún tipo de acuerdo, aunque desde uno de los dos equipos de letrados señalaron que “por primera vez en un año se abrió un canal de diálogo con la otra parte”.

Záffora, sin embargo, detalló: “No se pusieron de acuerdo en nada. Todos los puntos… El tema principal eran las vacaciones. Vacaciones en un lugar neutro. Italia, Uruguay o España”. Sin embargo, por el momento, no acordaron ese esquema.

Uno de los principales conflictos radica en las garantías jurídicas para los traslados internacionales; Franco Torchia señaló: “Estamos con un papá que tiene la posibilidad de tomar un avión privado e irse a donde quiera… no hablamos de secuestrar, pero vos te vas de vacaciones a España y podés tomar un avión privado, irte a Turquía y no volver más”. Además, la jurisdicción argentina tiene límites cuando las menores están fuera del país, lo que genera desconfianza y pide garantías adicionales por parte de Wanda.

Las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentaron alternativas y garantías para destrabar el conflicto y proponer un punto de encuentro neutral, pero, según relataron en el ciclo, la negativa de la otra parte fue total: “Era una negativa constante”.

Habló por primera vez el nuevo abogado de Wanda Nara

El balance, según el panel de DDM, es que el juez deberá resolver en última instancia la modalidad de las vacaciones: “Va a tener que resolver el juez. Bueno, Icardi tiene todas las intenciones de resolver. Esto hay que decirlo. Icardi sí tiene las intenciones porque Icardi dice: Yo quiero a mis hijas, no las puedo ver. Sí, pero resolver bajo sus condiciones”, aseguró César Corazza, abogado.

Al finalizar la audiencia clave en la causa por la restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, el abogado de la empresaria, Diego Palombo, fue abordado por la prensa a la salida del juzgado y protagonizó un breve, tenso y hermético intercambio que no hizo más que reforzar el carácter reservado de la jornada. Consultado sobre cómo había finalizado la audiencia, Palombo rechazó responder: “No puedo hablar, chicos, perdón”.

Cuando el periodista le preguntó acerca del escrito que, según versiones, habría sido elaborado con inteligencia artificial, el letrado se desmarcó: “Preguntale al que lo dijo. Yo no lo dije”. Ante la consulta respecto de sí efectivamente era necesaria la presencia de Icardi ese día, Palombo detalló: “No, no estaban citados”. Sobre la continuidad del caso y la prohibición de salida del país para el futbolista, el abogado redirigió: “Eso preguntale a las abogadas de él”.

La breve rueda de preguntas fue seguida por un clima de incomodidad, tanto por la escasa experiencia del nuevo abogado en lo mediático, como por el contexto mismo del conflicto. “No puedo hablar”, reiteró Palombo, y frente a si hubo conversación con Payarola, su antecesor, fue tajante: “No”. Respecto a si habría una nueva audiencia, solo respondió: “Todavía no”.

Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Mauro Icardi habló tras la audiencia (Video: DDM-América TV)

Al finalizar la audiencia, Elba, abogada de Mauro, también dialogó con la prensa y brindó un panorama moderado sobre el encuentro judicial: “Bien, sería muy bueno y apuntamos a bajar el conflicto. Son una gran familia ensamblada y necesitan paz. Todo lo que colabore al diálogo, estamos. Todavía no llegamos a un acuerdo, pero es lo normal por el tipo de audiencia. Estábamos citados solo los abogados”.

Sobre la interacción con la parte contraria, Marcovecchio remarcó la importancia del trato: “A mí no me tiene que convencer nada (el abogado de Wanda), más allá de que el trato es cordial y eso es fantástico”. Respecto a la continuidad del proceso, aclaró que “no hay una fijada (la próxima audiencia), pero estamos”. Finalmente, ante la consulta sobre si Mauro Icardi se quedará más tiempo en Argentina, respondió con reserva: “No quiero contestarte con otra cosa porque me meto en cosas reservadas sobre el expediente”.