Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este (RSFotos)

Martín Palermo eligió Punta del Este como destino para unas vacaciones en familia. Junto a su esposa, la artista plástica Jessica Geneux, y su hijo Gianluca, de 8 años, el exfutbolista y actual director técnico, alterna días de playa con actividades deportivas y encuentros sociales en uno de los balnearios más destacados.

Durante la estadía, la familia Palermo-Geneux compartió jornadas en la Playa Mansa. Allí, Palermo conversó con amigos cerca del mar, mientras su esposa disfrutaba del sol junto a sus amigas, como captó Teleshow. Allí se vio a la histórica figura de Boca Jrs conversando al costado del mar con amigos, muy relajado, rodeados por varias personas que disfrutaron al igual que él del clima.

Uno de los momentos más destacados fue un torneo de pádel del que participó. Palermo compitió en la categoría masculina y llegó a la final, y su esposa, por su parte, participó en el segmento femenino del campeonato. La afición por el deporte se extendió también a la organización de partidos de fútbol playa en la zona de la parada ocho de la Playa Brava de José Ignacio, aunque en esa ocasión Palermo se limitó a asistir como espectador.

Por la noche, la familia disfrutó de la salida a una fiesta en José Ignacio en la que coincidieron con amigos, exjugadores argentinos, y figuras de la farándula argentina muy populares en el verano esteño como Nicolás Repetto. Más allá del ambiente festivo y la presencia de figuras reconocidas, la familia mantuvo como prioridad compartir tiempo juntos en cada salida.

Fuera del entorno playero, Jessica Geneux continúa desarrollando una intensa labor artística desde su taller en casa. La artista plástica afirma que su espacio creativo es el corazón del hogar, donde combina la pasión por la pintura abstracta con la maternidad. En sus obras predominan materiales como los acrílicos y la pintura asfáltica, y suele trabajar con tonos dorados, tierra, naranjas y azules, buscando transmitir mensajes visibles y sugerentes. “Pinto abstracto y uso todo tipo de materiales que me llamen la atención. Hoy, por ejemplo, en mis cuadros predominan los acrílicos, aunque también uso pintura asfáltica. Me encanta jugar con la paleta de los colores dorados, tierra, naranjas y azules, las tonalidades que amo”, relata en una entrevista para ¡Hola! Argentina hace dos años sobre su proceso creativo.

El taller familiar también es un punto de exploración para Gianluca, quien dispone de su propia mesa para dibujar y pintar. Geneux define ese ambiente como el sitio donde logró el equilibrio entre la maternidad y la libertad para expresarse artísticamente. “Amo ser mamá y quiero estar presente en su vida todo lo que pueda, pero por otro lado necesito sentirme libre de hacer lo que más me gusta”, afirmó, destacando el rol activo de Palermo al acompañarla y fomentar su carrera.

La artista reconoció que las distintas etapas de su vida y su estado de ánimo han influido en la evolución de sus obras. “A medida que iba haciendo los cuadros, de algún modo me fui redescubriendo. A veces en estados más melancólicos y otros más alegres”, mencionó al referirse a una de sus muestras “Pasos, Camino y Empatía”.

La esposa del exfutbolista resaltó la curiosidad como uno de los rasgos que observa en su hijo Gianluca y valora el acompañamiento constante de Palermo en los intereses y pasiones del grupo.

En este entorno de armonía, la familia Palermo-Geneux proyecta una complicidad en la que sobresalen el apoyo mutuo y la capacidad de afrontar los desafíos juntos, cualidades que perduran más allá de las vacaciones y definen su día a día.

