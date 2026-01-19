La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La actriz compartió un video interpretando un hit que parecería tener un guiño para su ex (Video: Instagram)

Sabrina Rojas publicó un video en el que aparece conduciendo y cantando la canción “La Perla”, de Rosalía. El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta hacia su exesposo, Luciano Castro, en medio del reciente escándalo de infidelidad a Griselda Siciliani que involucra al actor y la filtración de audios y fotografías privadas.

En el video, la conductora se muestra sonriente y gesticula mientras interpreta fragmentos del tema de la artista española. Estas partes de la canción abordan temas como la deshonestidad, la falta de empatía y los vínculos llenos de señales de alerta, aspectos que numerosos seguidores asociaron directamente con la situación de Castro.

En los últimos días, salieron a la luz mensajes y audios privados que Castro habría intercambiado con una joven danesa durante un viaje a Madrid, lo cual impactó en su relación con la protagonista de Envidiosa. Siciliani confirmó la infidelidad y expresó su malestar por la exposición pública del caso, mientras que crecían los rumores sobre una presunta filtración de imágenes vinculadas a una empresaria llamada Valeria López.

En medio de la polémica, Sabrina criticó la conducta repetitiva de su exesposo y padre de sus hijos y recalcó que este tipo de situaciones no le resulta nueva. “Dale, no te podés equivocar tantas veces”, le reclamó. Además, fue directa con su consejo: “O quedate soltero o dejá de lastimar mujeres”.

El fragmento de “La Perla” que eligió cantar incluye frases como “te harán un monumento a la deshonestidad” y “quien queda contigo se drena”, junto con referencias a un hombre que “es el centro del mundo” y “vive rodeado de señales de alerta”. “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas”, canta, mientras conduce. “Red flag andante, tremendo desastre", acota.

La animadora, que se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en SQP (América TV) también reconoció en declaraciones recientes que estos episodios le evocan recuerdos de su relación con Castro, admitiendo que en el pasado reaccionó ante rumores de infidelidad de forma similar. Reflexionó sobre el aprendizaje que le dejaron esas vivencias y advirtió a su ex sobre la necesidad de mayor cuidado personal, considerando el efecto de estas polémicas en los hijos que comparten. “Ya se te viralizó un video una vez. Tenés que tener otro cuidado”, remarcó.

También Sabrina se pronunció sobre Siciliani, a quien consideró libre de la responsabilidad de dar explicaciones públicas por hechos ajenos. Resaltó la importancia de juzgar con sentido crítico las justificaciones de conductas dañinas solo por la simpatía o el atractivo de una pareja. “No aceptemos cualquier cosa con tal de estar con alguien que nos divierte o tiene un cuerpo bonito”, advirtió.

Según la interpretación extendida, “La Perla” funciona como un himno de resiliencia luego de relaciones tóxicas y de empoderamiento femenino (SQP, América TV)

Según la interpretación extendida, “La Perla” funciona como un himno de resiliencia luego de relaciones tóxicas y de empoderamiento femenino, utilizando la figura de una boda para simbolizar la traición y la reconstrucción personal tras una ruptura. El término “la perla” se utiliza de forma irónica para describir a alguien que, pese a su aparente valor, genera dolor y desconfianza en el vínculo.

El trasfondo de la canción de Rosalía, parte del álbum LUX, lanzado el 7 de noviembre de 2025, examina las referencias indirectas presentes en la letra. Se debate a quién estaría dirigida la canción, si a Rauw Alejandro, C. Tangana o incluso Jeremy Allen White, aunque la mayoría de los indicios apuntan al primero, dadas las referencias al barrio puertorriqueño La Perla y frases que remiten a su relación pasada.

La teoría se apoya en frases de la canción que describen a un personaje con actitudes negativas, como “playboy, un campeón” y “estrella de la sinrazón”, atribuyéndole rasgos de egocentrismo y desapego emocional. Se hace alusión a detalles como la costumbre de Rauw Alejandro de recibir ropa interior de seguidoras en conciertos, lo que refuerza la conexión con la letra.